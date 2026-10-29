Banca Transilvania și PKO Bank Polski au semnat un acord care simplifică extinderea companiilor româneşti și poloneze în cele două țări. Ömer Tetik: Rolul nostru este să le fim alături oriunde și oricând

Companiile românești care vor să intre pe piața poloneză și firmele poloneze interesate de România vor avea acces mai simplu la servicii bancare locale, printr-un acord semnat de Banca Transilvania și PKO Bank Polski. Cele două bănci își vor recomanda reciproc clienți din segmentele Corporate și IMM și își vor extinde colaborarea în serviciile bancare pentru companii și de corespondent bancar.

Parteneriatul facilitează unul dintre pașii necesari extinderii internaționale: găsirea unei bănci locale care cunoaște piața, mediul de afaceri și nevoile companiilor din țara respectivă.

Practic, clienții Băncii Transilvania interesați să se dezvolte în Polonia vor putea fi îndrumați către PKO Bank Polski, iar companiile poloneze care vor să intre pe piața românească vor putea beneficia de sprijinul BT.

Conturi în lei și zloți pentru operațiunile dintre cele două piețe

Cele două bănci își vor extinde colaborarea în serviciile bancare pentru companii și cele de corespondent bancar. Astfel, parteneriatul urmărește crearea unui cadru care să faciliteze operațiunile clienților în România și Polonia. Un prim pas concret al acordului va fi deschiderea reciprocă de conturi Nostro și Loro în zloți (PLN), respectiv în lei, iar companiile vor putea avea conturi în monedele naționale ale celor două țări.

Acordul de recomandare reciprocă a fost semnat în Cluj-Napoca, la Sediul Central al Băncii Transilvania, de Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania și Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania, respectiv de Piotr Stolarczyk, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, PKO Bank Polski și Robert Wlodarski, Director International & Institutional Banking, PKO Bank Polski.

Ömer Tetik: parteneriatul cu Bank PKO Bank Polski creează o legătură între mediile de business din România și Polonia

„Clienții noștri cresc, iar pentru tot mai multe companii următorul pas este în afara țării. Rolul nostru este să le fim alături oriunde și oricând inclusiv în această etapă, conectându-i cu parteneri puternici, care cunosc piața locală și îi pot ajuta să se dezvolte. Parteneriatul cu Bank PKO Bank Polski creează o legătură între mediile de business din România și Polonia: susține companiile românești care vor să crească pe piața poloneză și, în același timp, facilitează investițiile companiilor poloneze în România.”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Piotr Stolarczyk: îi vom ajuta pe antreprenori să stabilească legături locale și să aibă acces la serviciile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în străinătate

„Suntem partenerul numărul unu al companiilor poloneze – nu doar atunci când își extind activitatea pe plan intern, ci și atunci când pătrund pe piețe noi. România prezintă un potențial imens pentru mediul de afaceri polonez, iar legăturile economice tot mai strânse dintre cele două țări creează noi oportunități de dezvoltare. Prin parteneriatul nostru cu Banca Transilvania, îi vom ajuta pe antreprenori să stabilească legături locale și să aibă acces la serviciile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în străinătate. Acesta este încă un exemplu al punerii în aplicare a strategiei noastre: extindem prezența PKO Bank Polski în Europa pentru a ne sprijini și mai bine clienții în realizarea planurilor lor de afaceri.”, spune și Piotr Stolarczyk, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al PKO Bank Polski, responsabil cu divizia de servicii bancare internaționale.

BT, încă un pas pentru susținerea internaționalizării companiilor

Pentru Banca Transilvania, acordul cu PKO Bank Polski face parte dintr-o direcție mai amplă de susținere a companiilor românești care își propun să crească dincolo de granițe, precum și a diasporei românești. BT își extinde astfel rolul de partener al antreprenorilor și companiilor: de la susținerea dezvoltării lor în România, la facilitatea accesului la oportunități, expertiză și parteneri relevanți pe piețe externe.

Un exemplu recent în acest sens este susținerea programului Beyond Borders, inițiat de Endeavor România și de Romanian Business Leaders, care conectează antreprenorii români cu ecosisteme de business din alte țări, investitori, experți și comunitățile românești de business din diaspora. Cele mai recente ediții ale programului au avut loc în Spania și Grecia.

Citește și