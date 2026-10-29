BRD, profit net de 1,18 miliarde lei în primele nouă luni din 2026. Banca a plătit 209 milioane lei taxa pe cifra de afaceri. Maria Rousseva: „Dinamica comercială a rămas solidă, cu o creștere de 12% a creditării”

Grupul BRD a înregistrat un profit net de 1,176 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu aproximativ 1,6% față de aceeași perioadă din 2025. Soldul net al creditelor, inclusiv finanțările prin leasing, a avansat cu 12,4%, la 60,1 miliarde lei, susținut de finanțările acordate companiilor și populației. Veniturile grupului au crescut cu 2,7%, la 3,341 miliarde lei, în timp ce cheltuielile cu taxa pe cifra de afaceri au ajuns la 209 milioane lei, față de 133 milioane lei în primele nouă luni ale anului trecut, potrivit rezultatelor anunțate de bancă.

Maria Rousseva: veniturile au continuat să crească, în timp ce disciplina în gestionarea costurilor și abordarea prudentă a riscurilor au contribuit la performanța noastră

„Într-un context marcat de consolidare fiscală și de un mediu operațional tot mai provocator, Grupul BRD a înregistrat rezultate reziliente în primele nouă luni ale anului 2026. Dinamica comercială a rămas solidă, cu o creștere de 12% an/an a creditării, susținută de activitatea robustă atât pe segmentul retail, cât și pe cel al companiilor, ceea ce reflectă puterea modelului nostru de business și relațiile solide dezvoltate cu clienții. BRD și-a continuat angajamentul ferm pentru finanțarea sustenabilă, volumul cumulat al acestor finanțări depășind deja obiectivul stabilit pentru 2027.

În paralel, ne consolidăm ecosistemul digital prin implementarea în aplicația mobilă YOU BRD de noi funcționalități menite să ofere o experiență mai bună clienților și să crească gradul de utilizare. Activitatea pe canalele digitale și-a menținut ritmul de creștere, confirmând rolul esențial al acestora în relația cu clienții.

Susținute de dinamica comercială și de intensificarea activității clienților, veniturile au continuat să crească, în timp ce disciplina în gestionarea costurilor și abordarea prudentă a riscurilor au contribuit la performanța noastră. În pofida unui context macroeconomic mai dificil, Grupul BRD a înregistrat o rentabilitate a capitalurilor proprii ridicată de 17%, excluzând taxa pe cifra de afaceri, demonstrând reziliența modelului nostru de afaceri și angajamentul echipelor noastre de a crea valoare pe termen lung pentru clienți și acționari”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

Creștere solidă a creditării pe segmentele companii și retail

Soldul net al creditelor, inclusiv finanțările prin leasing, a ajuns la 60,1 miliarde lei la sfârșitul lunii septembrie 2026, în creștere cu +12,4% an/an. Evoluția pozitivă a fost susținută de ambele segmente de clienți, creditarea companiilor avansând cu +17,8% an/an, datorită unei activități dinamice pe segmentul clienților mari. Creditele retail (+8,6% an/an) au beneficiat de cererea ridicată pentru achiziția de locuințe, în timp ce creditarea de consum a avut o evoluție mai moderată, fiind mai afectată de mediul inflaționist.

Banca a acorda finantari sustenabile de 512 milioane euro, în primele nouă luni

Reflectând angajamentul ferm al băncii pentru sprijinirea investițiilor sustenabile, valoarea finanțărilor sustenabile acordate de BRD a atins 2,8 miliarde euro, cumulată începând din 2021 până la finalul lunii septembrie 2026, dintre care 512 milioane euro în primele nouă luni ale anului 2026, depășind obiectivul de 2,4 miliarde euro stabilit pentru 2027.

În trimestrul al treilea, BRD a participat, alături de un consorțiu internațional de finanțatori, la structurarea unui pachet de finanțare de 561 milioane euro pentru proiectul fotovoltaic Dama Solar din județul Arad, dezvoltat de Rezolv Energy și clasificat drept finanțare verde. La finalizare, acesta va deveni cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană.

BRD a acordat, de asemenea, companiei Construcții Erbașu S.A. un credit verde în valoare de 60,7 milioane lei pentru cofinanțarea unui proiect strategic de economie circulară: dezvoltarea celei mai noi și moderne fabrici de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări din județul Ilfov. Finanțarea este acordată pe termen de 10 ani și respectă Principiile privind Creditele Verzi ale Loan Market Association (LMA).

BRD a participat și la finanțarea în valoare de 284 milioane euro a parcului eolian de la Gurbănești, dezvoltat de Greenvolt Power. Cu o capacitate instalată de 253 MW și 42 de turbine eoliene de ultimă generație, proiectul va contribui semnificativ la creșterea producției de energie regenerabilă și la decarbonizarea sistemului energetic al României.

BRD a sprijinit cu succes emisiunea de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate în valoare de 30 milioane euro a companiei Autonom Services. Tranzacția reprezintă a patra emisiune de obligațiuni a companiei și a treia emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. BRD a acționat în calitate de Co-Aranjor și Bookrunner, Agent unic de structurare a obligațiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate și Agent de listare.

În august 2026, BRD Sogelease a obținut un împrumut de 100 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții pentru extinderea finanțării acordate IMM-urilor și companiilor cu capitalizare medie din România, susținând investițiile destinate creșterii afacerilor, productivității și dezvoltării sustenabile, 15% din valoarea facilității fiind destinată proiectelor verzi. Acordul consolidează și mai mult poziția Grupului BRD în calitate de partener important de finanțare pentru IMM-uri și companii cu capitalizare medie din România.

BRD a ramas partener Climate Change Summit

Dincolo de aceste tranzacții de finanțare sustenabilă, BRD și-a continuat implicarea, în calitate de partener fondator, în cadrul celei de-a cincea ediții a Climate Change Summit. Desfășurat în luna octombrie sub tema „Infrastructures of our Future”, evenimentul a reunit peste 2.100 de participanți, mai mult de 70 de speakeri și instituții internaționale de referință și a subliniat rolul investițiilor în infrastructurile sustenabile, precum și pe cel al instituțiilor financiare în susținerea rezilienței climatice și al competitivității economice pe termen lung.

BRD a lansat, de asemenea, primul său credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii, reunind într-un singur produs finanțarea și protecția împotriva riscului de dobândă pentru clienții din segmentul companiilor. Acest produs inovator oferă o mai mare predictibilitate a costurilor de finanțare, simplifică procesele administrative și contabile și le permite companiilor să fixeze sau să plafoneze costurile de finanțare într-un mediu caracterizat de volatilitatea ratelor dobânzilor, consolidând totodată capacitățile de consultanță și management al riscului ale BRD.

Creștere a activelor clienților administrate prin produse bancare și de investiții

Volumul total al depozitelor a ajuns la 73,5 miliarde lei, în creștere cu 2,0% an/an, susținut de intrări mai mari de fonduri din partea persoanelor fizice. Depozitele retail, o sursă de finanțare de bază și bine diversificată a băncii, au crescut cu +7,8% an/an, pe fondul volumelor mai mari atrase de la clienții persoane fizice. Depozitele companiilor au scăzut cu -6,8% an/an, reflectând ajustarea nivelului de remunerare la condițiile de lichiditate și piață, nevoile fluctuante de lichiditate ale companiilor mari, precum și intensificarea concurenței pentru atragerea resurselor clienților.

Activitatea de administrare a activelor a rămas robustă în primele nouă luni ale anului 2026. BRD Asset Management, care administrează 12 fonduri de investiții pentru peste 220.000 de clienți (+27.000 an/an), menține o poziție de top pe piața OPCVM-urilor din România, cu o cotă de piață de 23,5% la finalul lunii septembrie 2026. Activele totale administrate au ajuns la 11,0 miliarde lei la sfârșitul lunii septembrie 2026, comparativ cu 8,1 miliarde lei la sfârșitul lunii septembrie 2025.

Creșterea interacțiunilor pe canale digitale, recunoașterea YOU BRD ca „Produsul Anului® 2026 pentru Inovație”

În primele nouă luni ale anului 2026, BRD a valorificat baza solidă de utilizatori ai aplicației YOU BRD (1,9 milioane de utilizatori la sfârșitul lunii septembrie 2026) pentru a crește și mai mult gradul de interacțiune digitală. Adoptarea serviciilor de e-banking a continuat să susțină intensificarea tranzacțiilor. Ca urmare, prin YOU BRD au fost efectuate 34 de milioane de plăți (+22% an/an față de primele nouă luni din 2025), cu o valoare totală de aproximativ 54 miliarde lei (+18% an/an față de aceeași perioadă din 2025).

Totodată, aproximativ 70% dintre utilizatorii YOU BRD erau înscriși în programul de loialitate cashback, valoarea cumulată a sumelor acordate prin cashback depășind 5,3 milioane lei de la lansarea programului, în iunie 2024. Canalele digitale și-au consolidat rolul în principalele interacțiuni cu clienții, inclusiv în domeniile plăților, creditării și economisirii: producția de credite de consum negarantate acordate online a reprezentat 56% din total, în timp ce depozitele și produsele de economisire deschise prin YOU BRD au reprezentat 55% din totalul depozitelor constituite prin toate canalele în primele nouă luni ale anului 2026.

BRD a continuat dezvoltarea ecosistemului digital YOU BRD prin lansarea unor funcționalități noi, orientate către nevoile clienților, inclusiv asigurări de călătorie pentru deținătorii cardurilor standard, integrarea soluției Click to Pay pentru plăți online securizate cu cardul și creditele de consum Expresso preaprobate, disponibile direct în aplicația mobilă. De asemenea, banca și-a extins oferta de asigurări prin introducerea polițelor RCA în aplicația YOU BRD, a consolidat procesele de onboarding digital prin posibilitatea identificării și activării la distanță utilizând noua Carte Electronică de Identitate (CEI) și a introdus posibilitatea efectuării plăților către Trezoreria Statului. În plus, BRD a extins funcționalitățile RoPay, astfel încât acestea să permită o gamă mai largă de plăți bazate pe coduri QR, inclusiv către comercianți, în comerțul electronic, la POS-uri și pentru plata facturilor, contribuind la îmbunătățirea experienței digitale a clienților.

BRD asigură accesul continuu al clienților la produsele și serviciile sale prin combinarea canalelor la distanță menționate mai sus cu rețeaua sa de unități. Rețeaua fizică a rămas stabilă în ultimele șase luni, numărând 334 de unități din luna martie 2026, dintre care 275 oferă zone self-service disponibile 24/7 pentru operațiuni cu numerar.

Performanță financiară rezilientă

În primele nouă luni ale anului 2026, veniturile Grupului BRD au ajuns la 3.341 milioane lei, în creștere cu +2,7% an/an, reflectând o performanță rezilientă într-un context economic dificil și într-un mediu concurențial intens.

Veniturile nete din dobânzi, care reprezintă peste 70% din veniturile totale, au crescut cu +2,8% an/an în primele nouă luni ale anului 2026, până la 2.378 milioane lei. Veniturile din dobânzi au avansat cu 6% an/an, pe fondul creșterii volumelor de creditare atât pe segmentul retail, cât și pe cel al companiilor. Creșterea cheltuielilor cu dobânzile (+11,3% an/an) s-a datorat în principal extinderii bazei de finanțare, în timp ce remunerarea resurselor atrase a rămas sub presiune pe fondul concurenței puternice pentru atragerea resurselor clienților.

Veniturile nete din comisioane au înregistrat o ușoară scădere de -0,7% an/an în primele nouă luni, până la 671 milioane lei, influențate în principal de comisioanele de gestionare a conturilor și de serviciile de e-banking. În același timp, creșterea activelor administrate și intensificarea activității clienților au susținut evoluția veniturilor din servicii de custodie, brokeraj, administrare de active și angajamente extrabilanțiere.

Alte venituri bancare (+10,9% an/an) reflectă, în principal, recunoașterea unor venituri nerecurente și un efect de bază din anul precedent, în timp ce rezultatul din activitățile de tranzacționare a fost mai redus într-un context caracterizat de volatilitate.

Cheltuielile operaționale au rămas relativ stabile în perioada analizată, în pofida mediului inflaționist și a impactului mai ridicat al taxei pe cifra de afaceri în primele nouă luni ale anului 2026, ca urmare a majorării cotei taxei de la 2% la 4%, începând cu iulie 2025. Această performanță reflectă menținerea unei discipline stricte a costurilor. Cheltuielile cu personalul au scăzut cu -7,4% an/an în primele nouă luni ale anului 2026, susținute de inițiativele de optimizare a forței de muncă într-un mediu aflat într-o transformare rapidă și marcat de concurență ridicată.

Alte cheltuieli (excluzând taxa pe cifra de afaceri și contribuțiile la FGDB și Fondul de Rezoluție aferente anului 2025, în 2026 nu au fost solicitate contribuții) au crescut cu +4,6%, principalul factor fiind majorarea cheltuielilor IT&C, reflectând amortizarea investițiilor realizate anterior și al inițiativelor aflate în derulare legate de infrastructură și digitalizare.

BRD a platit 209 milioane lei taxa pe cifra de afaceri, în primele nouă luni din 2026

Cheltuielile cu taxa pe cifra de afaceri au totalizat 209 milioane lei în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 133 milioane lei în aceeași perioadă a anului anterior, reflectând atât dublarea cotei de impozitare de la 2% la 4%, cât și creșterea veniturilor brute.

Grupul BRD a înregistrat o îmbunătățire a performanței operaționale, rezultatul operațional brut ajungând la 1.702 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu +5,5% an/an. Excluzând taxa pe cifra de afaceri și contribuțiile cumulate la FGDB și Fondul de Rezoluție (incluse doar în baza de cost a anului 2025, nefiind solicitate contribuții în 2026), raportul cost/venit s-a îmbunătățit semnificativ, la 42,8% în primele nouă luni din 2026 (comparativ cu 44,8% în aceeași perioadă a anului anterior).

Rata creditelor neperformante este de 2,7%

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2026. La finalul lunii septembrie 2026, rata creditelor neperformante (NPL) era de 2,7% la nivelul Băncii, sub media sistemului bancar (2,9% la finalul lunii august 2026), iar gradul de acoperire a creditelor neperformante se situa la un nivel confortabil de 67,4%. Costul net al riscului la nivelul Grupului a crescut la 254 milioane lei în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 195 milioane lei în aceeași perioadă a anului anterior, reflectând în principal costurile de risc anticipate într-un context macroeconomic dificil, precum și evoluțiile portofoliului și actualizarea ipotezelor macroeconomice.

Grupul BRD a înregistrat un profit net de 1.176 milioane lei, comparativ cu 1.158 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025. Excluzând taxa pe cifra de afaceri, rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-ar situa la 16,9% în primele nouă luni din 2026, față de 17,5% în aceeași perioadă a anului anterior, performanță susținută de un parcurs disciplinat și de capacitatea Grupului de a opera într-un mediu exigent de activitate, caracterizat de o concurență intensă.

Rata de adecvare a capitalului a BRD, la nivel individual, s-a situat la un nivel confortabil de 21% la sfârșitul lunii septembrie 2026.

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