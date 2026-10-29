Informații financiare

Dosarul ROBOR: au început procesele pentru suspendarea amenzilor. BRD și CEC Bank, primele în instanță

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Fotografie realizata cu ajutorul AI

Procesele intentate de bănci au debutat miercuri, cu BRD, și continuă joi, cu CEC Bank, pronunțările instanțelor privind suspendarea executării deciziei Consiliului Concurenței fiind așteptate săptămânile următoare, a declarat Bogdan Chirițoiu, pentru Mediafax.

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Zece bănci, zece procese separateCea mai mare amendă aplicată băncilorBăncile contestă acuzațiileCitește si

Zece bănci, zece procese separate

„A început seria de procese pentru suspendarea deciziei. Deci, în următoarea săptămână, două săptămâni, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult. Fiecare bancă are un proces separat. Avem zece bănci sancționate, zece procese. Astăzi (miercuri, n.r.) a fost primul proces, cu BRD, iar pronunțarea a fost stabilită pentru săptămâna viitoare. Joi avem al doilea proces, cu CEC.

Noi am solicitat să fie publice procesele și s-a admis acest lucru la BRD. Nu văd motivul de secretizare, e normal ca procesele să fie publice. În afară de CEC, toate celelalte bănci au cerut să fie procesele secrete. Dar noi azi am cerut instanței, și a acceptat instanța, ca în cazul BRD-ului să fie procesul public și eu sper că la fel se va decide și în celelalte cazuri. Nu văd niciun motiv de a secretiza lucrurile, n-are nimeni ceva de ascuns, o să vedem”, a spus Chirițoiu pentru Mediafax.

Cea mai mare amendă aplicată băncilor

Reamintim că în luna iunie, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență – coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile contestă acuzațiile

Toate cele zece bănci sancționate au anunțat că vor contesta în instanță deciziile Consiliului Concurenței.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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