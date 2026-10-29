Dosarul ROBOR: au început procesele pentru suspendarea amenzilor. BRD și CEC Bank, primele în instanță

Procesele intentate de bănci au debutat miercuri, cu BRD, și continuă joi, cu CEC Bank, pronunțările instanțelor privind suspendarea executării deciziei Consiliului Concurenței fiind așteptate săptămânile următoare, a declarat Bogdan Chirițoiu, pentru Mediafax.

Zece bănci, zece procese separate

„A început seria de procese pentru suspendarea deciziei. Deci, în următoarea săptămână, două săptămâni, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult. Fiecare bancă are un proces separat. Avem zece bănci sancționate, zece procese. Astăzi (miercuri, n.r.) a fost primul proces, cu BRD, iar pronunțarea a fost stabilită pentru săptămâna viitoare. Joi avem al doilea proces, cu CEC.

Noi am solicitat să fie publice procesele și s-a admis acest lucru la BRD. Nu văd motivul de secretizare, e normal ca procesele să fie publice. În afară de CEC, toate celelalte bănci au cerut să fie procesele secrete. Dar noi azi am cerut instanței, și a acceptat instanța, ca în cazul BRD-ului să fie procesul public și eu sper că la fel se va decide și în celelalte cazuri. Nu văd niciun motiv de a secretiza lucrurile, n-are nimeni ceva de ascuns, o să vedem”, a spus Chirițoiu pentru Mediafax.

Cea mai mare amendă aplicată băncilor

Reamintim că în luna iunie, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență – coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile contestă acuzațiile

Toate cele zece bănci sancționate au anunțat că vor contesta în instanță deciziile Consiliului Concurenței.

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