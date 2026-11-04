tbi bank aduce finanțarea pentru pacienți în platforma dROOT, folosită de peste 1.200 de cabinete și clinici. Sergiu Cioflică: aducem soluții de plată flexibile

Cabinetele și clinicile care folosesc platforma românească dROOT vor putea oferi pacienților finanțare tbi bank direct din programul în care își gestionează activitatea. Parteneriatul integrează soluția băncii în software-ul utilizat de peste 1.200 de unități medicale, potrivit comunicatului transmis de tbi bank.

Credit direct în aplicația medicală

tbi bank își extinde prezența în zona finanțărilor pentru servicii medicale printr-un nou parteneriat cu dROOT, platformă românească de management pentru cabinete și clinici medicale, folosită de peste 1.200 de unități.

Integrarea permite cabinetelor care folosesc dROOT să ofere finanțarea tbi direct în fluxul lor curent de lucru, fără procese separate sau soluții suplimentare. Pentru pacienți, asta înseamnă acces mai rapid la opțiuni de plată flexibile, iar pentru cabinete, posibilitatea de a integra finanțarea într-o platformă care gestionează deja programările, fișele de pacienți, imagistica, documentația medicală, facturarea și rapoartele.

Sergiu Cioflică: Prin integrarea soluției tbi direct în dROOT, simplificăm atât procesul pentru cabinete, cât și accesul pacienților la finanțare

„Serviciile medicale sunt o zonă în care accesul rapid la finanțare poate conta foarte mult în decizia pacientului. Prin integrarea soluției tbi direct în dROOT, simplificăm atât procesul pentru cabinete, cât și accesul pacienților la finanțare. Este un pas firesc în strategia noastră de a aduce soluții de plată flexibile cât mai aproape de momentul în care apare nevoia”, spune Sergiu Cioflică, Regional Partners Enabling Sales Manager, tbi bank.

dROOT funcționează pe principiul One Point Entry

Parteneriatul extinde ecosistemul tbi bank din zona serviciilor medicale și integrează finanțarea direct în instrumentele digitale pe care cabinetele le folosesc deja în activitatea curentă. Dezvoltat în România și activ de peste 13 ani, dROOT funcționează pe principiul One Point Entry și reunește într-o singură platformă funcționalitățile esențiale pentru administrarea cabinetelor și clinicilor medicale, iar integrarea soluției tbi adaugă acum și o componentă de finanțare accesibilă direct din platformă.

Palotás Tibor: digitalizarea înseamnă nu doar eficiență administrativă, ci și o experiență mai simplă și mai flexibilă pentru pacient

„Ne-am construit platforma în jurul ideii că un cabinet trebuie să poată gestiona cât mai multe procese dintr-un singur loc. Integrarea soluției de finanțare tbi completează această abordare și le oferă cabinetelor încă un instrument util în relația cu pacienții. Pentru noi, digitalizarea înseamnă nu doar eficiență administrativă, ci și o experiență mai simplă și mai flexibilă pentru pacient”, spune Palotás Tibor, administrator, dROOT Solutions.