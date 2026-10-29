Plăți digitale cu stil: UniCredit Bank a lansat carduri virtuale cu design inspirat de Scuderia Ferrari HP

UniCredit Bank oferă posibilități noi de personalizare pentru cardurile sale virtuale, incluzînd variante inspirate de Scuderia Ferrari HP. Astfel, clienții băncii care sunt fani ai Scuderiei Ferrari HP pot să-și alegă imaginea preferată pentru o experiență de plată digitală inedită, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Clienții UniCredit Bank care dețin carduri virtuale și utilizează Mobile Banking își vor putea personaliza cardurile virtuale, inclusiv cu variante de design inspirate de Scuderia Ferrari HP, în cadrul parteneriatulului dintre Grupul UniCredit și Ferrari.

Accesând secțiunea din Mobile Banking și selectând opțiunea clienții își pot schimba și personaliza rapid și intuitiv cardul virtual. UniCredit Bank a lansat noi opțiuni de design pentru cardurile sale virtuale, transformând un instrument de plată utilizat zilnic într-un element distinctiv al relației cu banca. Designul ales va fi vizibil în Mobile Banking, Online Banking, Google Pay și Apple Pay.

Prin lansarea noilor variante de design pentru cardurile virtuale, UniCredit Bank continuă dezvoltarea ecosistemului său digital. Prin soluții care îmbină inovația, simplitatea și personalizarea, banca urmărește să ofere clienților experiențe relevante și ușor de utilizat, adaptate nevoilor unei lumi tot mai digitale.