BCR a ajuns la un profit de aproape 1,7 miliarde de lei în septembrie 2023, cu peste 10% mai mult față de anul trecut. Sergiu Manea trage un semnal de alarmă: ”Avem nevoie să creștem gradul de securitate – financiară, energetică, alimentară, tehnologică – pentru a putea naviga cu bine prin incertitudinea care domină scena internațională”

BCR a înregistrat un profit net de 1.698,2 milioane de lei (343,8 milioane de euro) în 1-9 2023, în creștere cu 10,3% față de 1.539,7 milioane de lei (312,0 milioane de euro) în perioada ianuarie – septembrie 2022, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Avansăm în demersul de educație financiară și transfer de cunoștințe, prin care oamenii au încredere în potențialul lor și fac alegeri financiare inteligente, atât la nivel personal, cât și de business. Facem asta prin cele 230.000 de persoane care au beneficiat de coaching financiar în unitățile BCR în primele nouă luni din 2023, dar și prin cei peste 645.000 de oameni care au trecut prin cursurile Școala de Bani. Facem asta și prin fiecare conversație pe care o avem cu mediul de business, care aduce în atenție transformarea economiei românești, industria 4.0 și sursele de finanțare disponibile. Iar înțelegerea modului în care educația financiară și antreprenorială, dar și investițiile strategice și inovația pot influența pozitiv PIB-ul național, ne va ajuta să dezvoltăm reziliență financiară de țară. Avem nevoie să creștem gradul de securitate – financiară, energetică, alimentară, tehnologică – pentru a putea naviga cu bine prin incertitudinea care domină scena internațională. Iar rolul nostru, la BCR, este să oferim soluții. Să fim aproape de oameni, să ascultăm și să aducem împreună capitalul financiar cu cel societal, pentru că doar așa putem să vorbim despre o economie prosperă și incluzivă indiferent de provocări”, a menționat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 6,5 miliarde de lei în 1-9 2023, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 40% an pe an. Atât stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală au crescut cu 3,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) au crescut cu 5,7% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 8 miliarde de lei în 1-9 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investițiilor. Stocul de finanțări acordate de BCR Banca sectorului IMM a crescut cu 4% an pe an la 30 septembrie 2023. Peste 900 de companii, care creează aproximativ 250.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în primele nouă luni din 2023.

Digitalizare accelerată

⎯ 2,25 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 1,8 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 13,7% an pe an.

⎯ CASA MEA este primul credit ipotecar online din România. BCR este singura bancă din România care oferă credit ipotecar pe flux 100% online, direct din George, într-un mod simplu, transparent și rapid.

⎯ 75% din totalul produselor BCR pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) sunt acordate pe flux 100% digital.

⎯ 80% creștere pentru produsele vândute digital în 1-9 2023, comparativ cu aceeași perioadă din 2022.

⎯ 77% din totalul produselor de protecție și asigurare BCR au fost achiziționate pe flux 100% digital, direct din George, în creștere cu 49% față de primele nouă luni din 2022.

⎯ Peste 66% din totalul rambursărilor anticipate se realizează pe flux 100% digital, direct în George.

⎯ Aproximativ 140.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România, care asigură o ofertă integrată de Digital Onboarding, multiple soluții de finanțare complet digitale (facilități de credit revolving sau cu plata în rate) și Multiprofile (proces simplu prin care utilizatorul care are cont personal și business George folosește aceeași platformă pentru a se autentifica). În 1-9 2023, peste 70% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 80% dintre liniile de credit standard pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin Digital Overdraft.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă

⎯ Peste 415 milioane de lei (83 milioane de euro) în finanțări verzi (energii regenerabile, eficiență energetică și clădiri verzi, infrastructură și flotă de transport verde), acordate exclusiv clienților corporate în 1-9 2023.

⎯ Aproximativ 470 milioane de lei (94,5 milioane de euro) finanțări în primele nouă luni din 2023 pentru achiziția de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A.

Performanța financiară a Grupului BCR

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 18,2% până la 2.324,5 milioane de lei (470,7 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 1.966,6 milioane de lei (398,5 milioane de euro) în 1-9 2022, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 27,0% până la 2.670,6 milioane de lei (540,7 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 2.102,1 milioane de lei (426,0 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 4,4% până la 723,9 milioane de lei (146,6 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 693,3 milioane de lei (140,5 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de venituri din comisioane mai mari din creditarea corporate, cât și din operațiuni cu titluri de valoare.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 11,3% până la 401,5 milioane de lei (81,3 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 452,9 milioane de lei (91,8 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de o activitate de tranzacționare mai redusă.

Venitul operațional a crescut cu 15,5% până la 3.838,6 milioane de lei (777,2 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 3.324,5 milioane de lei (673,7 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de venituri nete din dobânzi și venituri nete din comisioane mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.514,1 milioane de lei (306,6 milioane de euro) în 1-9 2023, în creștere cu 11,5% în comparație cu 1.357,9 milioane de lei (275,2 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaționist, parțial compensate de contribuția anuală mai mică la fondul de garantare a depozitelor în 2023. În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 39,4% în 1-9 2023, față de 40,8% în 1-9 2022.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 188,8 milioane de lei (38,2 milioane de euro) în 1-9 2023, comparativ cu o alocare de 291,8 milioane de lei (59,1 milioane de euro) în 1-9 2022. Rezultatul curent a constat în principal din provizioane de portofoliu înregistrate pentru creditele performante, în timp ce eliberările de provizioane determinate de recuperări și credite redevenite performante pe ambele segmente retail și corporate au compensat în totalitate nivelul normal de alocări pentru noi credite neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a menținut stabilă față de trimestrul anterior la 2,7% în septembrie 2023, ușor sub nivelul de 2,8% înregistrat în decembrie 2022. Această evoluție reflectă volumul recuperărilor și al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail și corporate, care au compensat ritmul normal de formare de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 187,8% în septembrie 2023.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 23,1% în august 2023, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 21,9% (Grup BCR) în iunie 2023 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 2,4% până la 56.674,3 milioane de lei (11.395,3 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2023 de la 55.328,5 milioane de lei (11.178,6 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute de ambele segmente retail și corporate.

Depozitele de la clienți au crescut ușor cu 1,5% până la 76.708,4 milioane de lei (15.423,4 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2023 de la 75.588,5 milioane de lei (15.271,9 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute atât de creșterea depozitelor retail, cât și a celor corporate.