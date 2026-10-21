Ai bani în cont, dar nu îi poți folosi. Ce ne învață căderea Revolut despre siguranța financiară. Gabriela Dinu vorbește despre cele 3 lecții care te pot ajuta și pe tine

O aplicație bancară care nu se deschide, un card cu care nu poți face plăți și bani pe care îi ai în cont, dar pe care nu îi poți folosi atunci când ai nevoie. Incidentul Revolut de ieri mi-a reamintit un lucru important: tehnologia ne face viața mai ușoară, dar nu ne garantează că totul va funcționa permanent. Iar atunci când vorbim despre banii noștri, un plan de rezervă nu este un moft sau ceva ce lași pe altă dată. Este o necesitate. Siguranță.

Planul de rezervă oferă siguranță și soluții imediate

Marți, 20 octombrie, milioane de utilizatori Revolut din mai multe țări, inclusiv România, s-au confruntat cu probleme în utilizarea serviciilor bancare. Nu au putut accesa aplicația, nu au reușit să efectueze transferuri, plăți cu cardul sau retrageri de numerar. Ieri, toți aveau un plan de care nu s-au putut ține. Iar mulți s-au temut. Câțiva ne-au scris și, din discuțiile avute, am înțeles că nu aveau un plan de rezervă.

Incidentul mi-a reamintit, încă odată, vulnerabilitatea pe care tot o ignorăm: dependența de o singură aplicație pentru administrarea banilor. Faptul că nu îți poți accesa temporar banii nu înseamnă că i-ai pierdut. Dar, dacă trebuie să plătești la supermarket, să alimentezi mașina sau să achiți o factură urgentă, imediat apar îngrijorări. Iar unii clienți s-au temut pentru banii lor.

Ce a transmis Revolut

Problemele au fost asociate cu o întrerupere a serviciilor Google Cloud din Londra, provocată de o defecțiune de alimentare cu energie electrică. Revolut a transmis că banii și datele clienților au rămas în siguranță.

3 lecții de educație financiară, după incidentul Revolut

Dincolo de incidentul tehnic și de explicațiile furnizate de companie, vreau să privim acest episod din perspectiva fiecăruia dintre noi. Pentru că ne oferă câteva lecții despre felul în care ar trebui să ne organizăm banii.

Nu îți ține toți banii într-un singur loc, oricât de bună ar fi aplicația

Ne-am obișnuit să ne administrăm aproape întreaga viață financiară de pe telefon. Primim salariul, plătim facturi, economisim, schimbăm valută și investim, uneori din aceeași aplicație. Este comod, rapid și eficient. Dar ce se întâmplă când aplicația nu mai funcționează? Dacă toate resursele financiare pe care le folosești sunt accesibile printr-o singură bancă sau platformă, o întrerupere tehnică te poate pune într-o situație dificilă, chiar dacă ai suficienți bani.

Poți să ai minim 2 carduri emise de două instituții diferite, cu bani disponibili în ambele conturi

După căderea Revolut de ieri, cred că ai înțeles clar că NU trebuie să depinzi de o singură bancă sau aplicație pentru accesul la bani. Nu îți propun să ai cont la cinci bănci. Poți opta pentru un cont principal și cel puțin un al doilea cont secundar, la o instituție diferită, în care să păstrezi o sumă pentru cheltuielile curente neprevăzute.

Poți utiliza zilnic un fintech, precum Revolut, unde ai bani pentru plăți imediate, de o valoare mică. Și poți avea cont principal la o bancă. Sau invers. Nu tipul instituției este decisiv, ci independența celor două soluții. Și nici măcar această variantă nu elimină complet riscurile. Unele întreruperi pot afecta simultan mai multe bănci sau procesatori de plăți.

Lecția: Nu contează doar câți bani ai, ci și cât de repede îi poți utiliza atunci când ai nevoie de ei.

Numerarul nu este depășit. Este o soluție pentru situațiile în care tehnologia ne lasă baltă

Plătim cu telefonul, cu ceasul și, din ce în ce mai rar, cu bancnote. Uneori plecăm de acasă fără portofel, convinși că telefonul poate rezolva orice. În majoritatea zilelor, chiar așa este. Dar o pană de curent, o problemă de conectivitate sau o întrerupere a serviciilor bancare ne poate schimba rapid planurile.

Importanța unui fond de urgență

În educația financiară se vorbește frecvent despre importanța unui fond de urgență care să acopere, de regulă, între trei și șase luni de cheltuieli esențiale. Discutăm însă mai rar despre locul în care păstrăm acești bani și despre cât de ușor îi putem accesa.

Să presupunem că ai făcut economii pentru șase luni, dar toate sunt într-un depozit care trebuie lichidat din aplicația unei bănci. Sau că ai investit o parte importantă din fondul de urgență în instrumente financiare pe care nu le poți transforma imediat în numerar. Așa constatăm că într-o situație neprevăzută, disponibilitatea banilor devine la fel de importantă precum valoarea lor.

Fondul de urgență trebuie să fie nu doar suficient, ci și accesibil

De aceea, un buget mic în numear pentru urgențe imediate, poate face diferența. Nu vorbim despre retragerea economiilor din bancă și nici despre păstrarea unor sume mari acasă. Vorbim despre bani suficienți pentru câteva cheltuieli esențiale: transport, alimente, medicamente, poate și facturi mici. Evident că valoarea acestei rezerve depinde de nevoile fiecărei familii.

Lecția: Digitalizarea nu trebuie să însemne renunțarea completă la alternativele tradiționale de plată.

Digitalizarea ne oferă confort, dar nu și garanția că infrastructura nu poate întâmpina probleme

Cum spuneam, azi facem aproape orice operațiune bancară de pe telefon, în câteva secunde. Plătim, transferăm bani, economisim sau investim fără să ne mai gândim la infrastructura tehnologică din spatele acestor servicii. Până în ziua în care ceva nu mai funcționează. Exact asta ne-a arătat incidentul Revolut. O problemă apărută la un furnizor extern de servicii cloud a afectat accesul multor clienții la numeroase servicii bancare.

Nu întâmplător, Uniunea Europeană aplică, din ianuarie 2025, regulamentul DORA

Incidentul Revolut arată cât de vulnerabile pot deveni serviciile bancare atunci când infrastructura tehnologică de care depind se defectează. Tocmai pentru asemenea situații, regulamentul european DORA obligă instituțiile financiare să aibă și să testeze planuri de continuitate și recuperare în cazul incidentelor tehnologice. Nu înseamnă că întreruperile pot fi eliminate complet, ci că acestea trebuie să fie pregătite să le gestioneze și să le limiteze efectele asupra clienților.

Azi, o aplicație bancară poate înceta să funcționeze fără ca toate serviciile băncii să fie afectate. De exemplu, dacă sistemul care autorizează plățile cu cardul funcționează independent, clienții pot continua să plătească la magazine chiar dacă nu își pot accesa aplicația. Iar dacă sunt afectate și sistemele esențiale, existența unor centre de date alternative poate ajuta banca/ fintech-ul să restabilească serviciile.

După ziua de ieri, aflăm că nu este suficient să avem o aplicație rapidă și ușor de folosit, dacă instituția nu are soluții eficiente pentru momentele în care infrastructura nu mai funcționează.

Clienții trebuie să aibă propriile alternative, la fel și băncile/ fintech-urile. Până la urmă, încrederea într-o bancă digitală/fintech nu se construiește doar prin experiența oferită atunci când totul funcționează, ci și prin felul în care instituția financiară gestionează situațiile în care lucrurile merg prost.

După incidentul Revolut, sper că românii, clienții băncilor tradiționale sau digitale, vor realiza că au dreptul să se întrebe nu doar cât de repede pot face o plată, ci și ce se întâmplă când nu o mai pot face.

Nu trebuie să renunțăm la digitalizare. Trebuie să fim mai bine pregătiți

Căderea Revolut nu este un argument împotriva băncilor digitale și nici un motiv pentru a ne întoarce exclusiv la numerar. Este o invitație la prudență. Tehnologia ne-a oferit un confort financiar greu de imaginat în urmă cu un deceniu, iar pandemia a accelerat această transformare. Astăzi, putem trimite bani în câteva secunde, putem investi direct din telefon și putem administra aproape orice operațiune bancară fără să intrăm într-o sucursală. Dar confortul nu ar trebui confundat cu siguranța.

Poate că cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne-o punem după incidentul Revolut este una foarte simplă: Dacă mâine dimineață aplicația mea bancară folosită zilnic nu ar mai funcționa timp de câteva ore, aș avea cu ce să îmi plătesc cumpărăturile, transportul sau o urgență medicală?

Dacă răspunsul este nu, atunci poate că merită să-ți reorganizezi puțin banii. Pentru că independența financiară înseamnă și să ai alternative atunci când lucrurile nu merg conform planului.