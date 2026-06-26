Valentin Lazea, BNR: Combaterea evaziunii și limitarea optimizării fiscale sunt cheia reducerii deficitului. „Ideea că putem reduce anvelopa de cheltuieli este o prostie”

Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, consideră că România poate reduce deficitul bugetar sub pragul de 3% fără majorarea impozitelor, întrucât o astfel de măsură este „nerealistă din punct de vedere social și politic”. În opinia sa, soluția este reducerea evaziunii fiscale și limitarea optimizării fiscale, domenii în care statul pierde anual venituri importante la buget.

Lazea: A propune în România creșteri de impozite acum este nerealist din punct de vedere social și politic

„Problema este cum ajungem de la un deficit de 6,2% sau cât o fi el anul ăsta la sub 3%. E clar că, deși în general impozitele din România, cu excepția impozitelor pe muncă, celelalte impozite sunt mai mici decât în Europa, chiar și decât în țările central și est-europene, există în public o lipsă de apetență totală. 80% dintre români consideră că impozitele sunt prea mari, chiar dacă în realitate nu e așa. Ei, probabil, cei 80%, se gândesc la impozitele pe muncă și la faptul că aceia care sunt cel mai slab plătiți în economie resimt cel mai tare nivelul taxării, dar impozitul pe proprietăți, pe capital, pe profit, pe orice vreți, în general vorbind pe capital, ele nu sunt mari în context european. Deci, a propune în România creșteri de impozite acum este nerealist din punct de vedere social și politic” a declarat Lazea în cadrul Conferinței anuale AAFBR.

În opinia sa, calea pentru a reduce deficitul în România este eliminarea evaziunii fiscale și a optimizării fiscale.

„Calea pentru a reduce deficitul sub 3% este eliminarea pe cât posibil a evaziunii fiscale și a optimizării fiscale, că sunt două fațete ale aceleiași monede. Evaziunea fiscală este cea care se face încălcând legea, optimizarea fiscală este neplata respectând legea și, slavă domnului, legile fiscale – Codul fiscal, Codul de procedură fiscală – au nșpe mii de posibilități de a nu-ți plăti taxele. Cu un contabil bun și cu un fiscalist bun, poți să nu-ți plătești taxele până la adânci bătrâneți. Deci, cele două mari arii în care poți să operezi. Știți foarte bine, 3% din PIB este necolectarea de TVA, un procent din PIB este necolectarea din impozitul pe profit, deci iată că numai din astea două am putea ajunge, dacă ar exista voința politică bineînțeles, la obiectiv’, a explicat oficialul BNR.

Ideea reducerea deficitului prin scăderea anvelopei de cheltuieli este „o prostie”

În context, Valentin Lazea a subliniat că ideea potrivit căreia pentru reducerea deficitului trebuie să se scadă anvelopa de cheltuieli este „o prostie”, pentru că dacă unele cheltuieli poti fi eliminate, apar altele, cum sunt acum cele cu apărarea.

„Acolo trebuie concentrate eforturile (la eliminarea evaziunii și optimizării fiscale – n. r.), pentru că ideea aceea că putem să reducem anvelopa de cheltuieli este o utopie, după părerea mea. Nu că nu ar putea fi reduse unele din cheltuieli – cele cu administrația locală și altele, dar vin în locul lor cheltuieli cu apărarea, cheltuieli tehnologice, cheltuieli cu inovația și cercetare/dezvoltare. Deci, anvelopa totală de cheltuieli nu are cum să scadă (…) Anvelopa nu are cum să scadă, pleacă unele cheltuieli, vin altele în loc”, a atenționat acesta.

Astăzi a avut loc Conferința Anuală a AAFBR 2026, un eveniment de tradiție și de referință pentru comunitatea financiar-bancară și economică din România.

Aflat la cea de-a XVIII-a ediție, evenimentul organizat de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a avut ca tema „Reconfigurarea modelului de creștere economică al României în context european și global”.

BankingNews a fost partener media și în acest an.

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