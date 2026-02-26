Licitație istorică pentru băncile din România. Aeroportul Otopeni va avea după multă vreme o sucursală bancară. Cine va deschide agenția și ce mize comerciale sunt în joc?

Stiri de top

România poate avea după mult timp o sucursală bancară într-un aeroport, în 2026. Te surprinde? Da, după multă vreme, Compania Națională Aeroporturi București a lansat licitația pentru închirierea unui spațiu destinat activităților bancare în zona publică a Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Dacă procedura se finalizează conform calendarului, Otopeni ar putea deveni primul aeroport din România care găzduiește o sucursală bancară completă, într-un spațiu dedicat, accesibil publicului larg.

Ce presupune licitația

Spațiul este situat în Corp AB4, etaj 1, latura Est. Are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu de arhivă de 9,23 mp. Contractul de închiriere va avea o durată de 5 ani.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 martie 2026, dată la care va avea loc și ședința de licitație.

În prezent, aeroportul oferă servicii financiare precum bancomate și schimb valutar. Însă o sucursală bancară dedicată, cu personal propriu și ofertă completă de produse, nu funcționează în zona publică a terminalului. Iar licitația deschide calea pentru acest pas.

De ce este importantă o sucursală bancară într-un aeroport

Aeroportul din capitala României, Otopeni, a depășit în ultimii ani pragul de 15 milioane de pasageri anual. Acest volum schimbă complet perspectiva comercială.

Un aeroport internațional este un hub cu trafic intens și profil de client diferit față de media națională. Vorbim despre:

pasageri frecvenți, cu mobilitate internațională;

utilizatori activi de carduri;

persoane cu nevoie de servicii rapide, inclusiv în valută;

clienți corporate și parteneri comerciali din zona logistică și aviatică.

Pentru o bancă, expunerea într-un astfel de punct înseamnă vizibilitate de brand într-un spațiu cu flux constant de mii de persoane zilnic. Nu este doar o agenție, ci o poziționare strategică

Cine ar putea fi interesat

Pentru jucătorii mari din piață, spațiul de la Otopeni poate reprezenta un „flagship point” mai degrabă decât o sucursală clasică. Bănci importante precum Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank sau Raiffeisen Bank România, toate ar putea vedea această oportunitate ca pe o extensie de brand într-un nod de tranzit internațional.

Un astfel de spațiu ar putea fi folosit pentru:

promovarea cardurilor premium;

consiliere pentru produse dedicate segmentului affluent;

emitere rapidă de carduri;

cross-selling pentru asigurări de călătorie;

soluții digitale prezentate într-un format modern, orientat spre experiență.

Într-o perioadă în care băncile își optimizează rețelele și reduc numărul de agenții tradiționale, o unitate într-un aeroport nu este despre volum operațional, ci despre vizibilitate și poziționare.

Merită investiția într-o sucursală fizică în 2026?

Știm deja că băncile și-au redus numărul de sucursale, digitalizarea a redus nevoia de prezență fizică extinsă. Pe de altă parte, un aeroport internațional oferă un public cu potențial ridicat și un context diferit față de o agenție stradală.

Spațiul de 93 mp de la Otopeni nu este doar o locație comercială. Este un test despre cum poate fi regândită prezența fizică a băncilor într-un ecosistem tot mai digital.

Dacă licitația va atrage interes și va fi adjudecată rapid, 2026 ar putea marca apariția primei sucursale bancare dedicate într-un aeroport din România. Iar pentru piața bancară, miza nu este doar operațională, ci și de imagine.

Cifra de peste 15 milioane de pasageri anual la Aeroportul Internațional Henri Coandă București nu este doar o statistică din industria aviatică. Pentru o bancă, este un indicator de trafic comercial comparabil cu cel al unui mall de top, dar cu un profil de client diferit și, în multe cazuri, mai valoros.

Peste 40.000 de persoane trec zilnic prin aeroport

15 milioane de pasageri pe an înseamnă, în medie, peste 40.000 de persoane pe zi. Nu toți sunt potențiali clienți activi, însă fluxul constant va oferi viitoarei sucursale bancare ceva important: expunere de brand – vizibilitate în fața unui public internațional și acces la populația cu venituri peste medie.

Desigur, costurile unei locații în aeroport sunt ridicate. Însă într-un spațiu cu peste 15 milioane de treceri anual, banca nu cumpără doar metri pătrați. Cumpără vizibilitate într-un punct-cheie al economiei.

