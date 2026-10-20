BCR devine prima bancă din România care oferă consultanță de investiții la scară largă, digital, direct în George. Dana Dima Demetrian: „Principala barieră este lipsa încrederii și dificultatea de a înțelege ce i se potrivește fiecăruia”. Cum primesc clienții recomandări adaptate obiectivelor și profilului de risc

Clienții BCR pot primi gratuit consultanță de investiții direct în George, cu recomandări adaptate obiectivelor financiare, situației personale și toleranței la risc. Banca anunță că devine astfel prima instituție bancară din România care oferă acest serviciu persoanelor fizice la scară largă, printr-un proces digital, în conformitate cu reglementările MiFID II.

Clienții BCR ajutați să filtreze informațiile

Noua abordare schimbă complet experiența investițională a clienților. Într-o piață cu acces bogat la informații, oamenii se confruntă paradoxal cu provocarea volumului foarte mare de date disponibile despre instrumente financiare, randamente, costuri, evoluția piețelor și opinii uneori contradictorii. Devine, astfel, dificil pentru clienți să filtreze informațiile, să le pună în context și să identifice ceea ce este relevant pentru propriile obiective.

Potrivit băncii, consultanța de investiții propusă de BCR pornește de la câteva întrebări esențiale: pentru ce investești, când vei avea nevoie de bani, ce sumă poți aloca și ce nivel de risc poți tolera.

Pe baza acestor informații, clientul poate primi o recomandare adaptată obiectivelor, situației financiare și profilului său de investitor. Prin această inițiativă, BCR face un nou pas în efortul de a transforma investițiile dintr-un subiect perceput ca rezervat experților într-o opțiune accesibilă pentru cât mai mulți români.

Cum funcționează consultanța de investiții în George

Clienții pot beneficia de consultanță de investiții, în format digital, direct în George. Pe platforma de digital banking a BCR, clientul completează chestionarul de adecvare privind experiența și cunoștințele sale în investiții, obiectivele financiare, situația financiară și toleranța la risc. Pe baza răspunsurilor, este stabilit profilul de investitor și sunt recomandate produsele de investiții adecvate profilului său și orizontului de investiție (termen scurt, mediu sau lung), printr-un flux 100% digital.

În plus, în discuția cu un consultant, clientul poate primi sprijin pentru a-și structura obiectivele financiare, pentru a înțelege principiile relevante pentru o decizie de investiții, rolul unui chestionar de adecvare și modul în care recomandarea este generată pe baza informațiilor furnizate în proces.

Consultanța de investiții adaugă astfel un element esențial: contextul personal al clientului. Accentul se mută de la simpla prezentare a produselor disponibile la identificarea soluțiilor concrete care răspund obiectivelor sale financiare.

Dana Dima Demetrian: „Principala barieră este lipsa încrederii și dificultatea de a înțelege ce i se potrivește fiecăruia”

„În România există milioane de oameni care economisesc, dar încă prea puțini care investesc. De multe ori, principala barieră este lipsa încrederii și dificultatea de a înțelege ce i se potrivește fiecăruia, mai mult decât lipsa banilor. De aceea, am construit un model de consultanță care combină expertiza umană, educația financiară și tehnologia. Astăzi, ne bucurăm să fim prima bancă din România care oferă consultanță de investiții și recomandări personalizate la scară largă, digital, direct în George. În același timp, peste 700 de specialiști certificați din rețeaua noastră îi sprijină pe clienți să înțeleagă procesul de consultanță și recomandările rezultate.”, declară Dana Dima Demetrian, Vicepreședinte Executiv Retail & Private Banking, BCR.

Ce sprijin pot primi clienții în unitățile BCR

În discuția cu un consultant, clienții pot primi ajutor pentru a-și structura obiectivele financiare și pentru a înțelege principiile relevante pentru o decizie de investiții. Consultanții pot explica rolul chestionarului de adecvare și modul în care recomandarea este generată pe baza informațiilor furnizate de client. Potrivit BCR, accentul se mută astfel de la prezentarea produselor disponibile la identificarea soluțiilor care răspund obiectivelor financiare ale fiecărui client.

Resurse de educație financiară și investițională

Consultanța de investiții face parte din strategia BCR de a contribui la o Românie mai educată financiar și de a face investițiile mai ușor de înțeles și mai accesibile. Clienții au acces, inclusiv în George, la resurse de educație financiară și investițională, materiale explicative și informații despre piețe și produse. Astfel, BCR construiește un parcurs care îmbină educația, recomandarea personalizată și accesul simplu la produse, oferindu-le clienților instrumentele necesare pentru a-și construi sănătatea financiară pe termen lung.