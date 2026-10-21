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ING lansează refinanțarea creditelor direct în Home’Bank. Clienții pot accesa până la 200.000 de lei

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

ING Bank România a lansat opțiunea de refinanțare 100% online prin creditul de nevoi personale ING Personal, disponibil în Home’Bank. Potrivit băncii, clienții își pot muta creditele de la alte instituții financiare fără drumuri la bancă și fără documente pe hârtie, pentru finanțări de până la 200.000 de lei.

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Ce tipuri de credite pot fi refinanțateIulia Rusu: Astăzi, acordăm lunar peste 13.000 de credite online, printr-o experiență pe care clienții ING o apreciază Dobândă fixă și administrarea creditului din aplicațiePeste 400.000 de credite acordate online din 2017

Clienții pot reuni mai multe împrumuturi într-un singur credit și pot solicita o sumă suplimentară pentru nevoi personale, inclusiv pentru renovarea locuinței. Opțiunea de refinanțare este disponibilă în aplicație permanent, de luni până duminică.

Ce tipuri de credite pot fi refinanțate

Prin ING Personal pot fi refinanțate carduri de credit, carduri de cumpărături, overdrafturi, linii de credit, credite de tip „Cumperi acum, plătești mai târziu” (BNPL) și credite de nevoi personale. Mai mult, ING anunță că, în curând, va fi posibilă și refinanțarea creditelor ipotecare prin această soluție.

Suma poate ajunge la 200.000 de lei și este transferată automat în contul curent al clientului odată cu aprobarea creditului, potrivit ING.

Iulia Rusu: Astăzi, acordăm lunar peste 13.000 de credite online, printr-o experiență pe care clienții ING o apreciază

„În 2017, am fost prima bancă din România care a arătat că se poate acorda un credit de consum 100% online, în doar câteva minute. Apoi am extins accesul și am adăugat ING Credit Card, linia de credit ExtraROL și chiar ING Ipotecar pentru finanțări noi. Astăzi, acordăm lunar peste 13.000 de credite online, printr-o experiență pe care clienții ING o apreciază și o recomandă mai departe. Totul este disponibil online, 24 de ore din 24: de la accesarea unei finanțări până la operațiunile uzuale legate de credite, precum rambursările, verificarea soldului sau obținerea acordurilor bancare, schimbarea structurii împrumutaților etc.”, a declarat Iulia Rusu, Interim Head of Lending, ING Bank România.

Dobândă fixă și administrarea creditului din aplicație

Potrivit băncii, clienții cunosc costurile exacte înainte de a solicita creditul. Dobânda este fixă și garantată, personalizată în funcție de opțiunile exprimate de client.

După acordare, creditul poate fi administrat direct din Home’Bank pe întreaga sa durată. Operațiunile disponibile includ rambursarea anticipată și închiderea integrală a împrumutului.
Simulări nelimitate și comision de analiză zero pentru clienții eligibili

Clienții ING pot realiza oricâte simulări de credit doresc în Home’Bank. Banca precizează că acestea nu afectează suma pe care le-o poate acorda sau șansele de aprobare a creditului la ING.

Pentru aproximativ șapte din zece clienți, comisionul de analiză a dosarului este zero, în baza convențiilor salariale încheiate de bancă cu angajatorii lor. Eligibilitatea este verificată automat, iar informația este afișată în procesul de solicitare a creditului.

Peste 400.000 de credite acordate online din 2017

ING Bank România a introdus creditarea de nevoi personale 100% online în 2017 și anunță că, de atunci, a acordat peste 400.000 de credite prin acest canal. Potrivit datelor comunicate de bancă, nouă din zece clienți primesc creditul pe loc, iar procesul durează, în medie, între cinci și opt minute.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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