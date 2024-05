Cum a reușit Grupul BCR să-și crească profitul cu 10%, în primul trimestru din 2024? Sergiu Manea: Asigurăm soluții financiare inteligente în toate aspectele – de la dobânzi competitive, eficientizarea costurilor asociate creditului și bani înapoi la cumpărături

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) în T1 2024, în creștere cu 10.1% față de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) în T1 2023, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții. Potrivit băncii, rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 20,3% până la 918 milioane de lei (185 milioane de euro) în T1 2024, de la 763 milioane de lei (155 milioane de euro) în T1 2023, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Sergiu Manea: Asigurăm soluții financiare inteligente în toate aspectele – de la dobânzi competitive, eficientizarea costurilor asociate creditului și bani înapoi la cumpărături

“În 2024, continuăm să dezvoltăm un model de business bancar ancorat în prosperitate, rezultat din alegerile financiare inteligente. Acest model are la bază înțelegerea nevoilor oamenilor și finanțarea economiei reale. De altfel, primul trimestru a însemnat pregătirea și lansarea campaniei Alege bine pentru tine, care este un răspuns concret la interacțiunile pe care le avem cu clienții zi de zi: fie că vorbim despre cei peste 675.000 de oameni care au trecut prin Școala de Bani sau cei peste 513.000 care au construit un plan financiar personalizat în cadrul sesiunilor de Financial Coaching. Oferta BCR a fost creată alături de ei și asigură soluții financiare inteligente în toate aspectele – de la dobânzi competitive, eficientizarea costurilor asociate creditului și bani înapoi la cumpărături, împreună cu un portofoliu amplu de produse de economisire și investiții.

În același timp, oferim expertiză și finanțare pentru ca afacerile din România să fie relevante pe termen lung și să creeze locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată. Fiecare interacțiune pe care o avem cu antreprenorii se bazează pe schimbul de cunoștințe, management strategic și performanță de business, cu informații esențiale despre diversificarea surselor de finanțare, aportul fondurilor europene și importanța tranziției gemene spre economia verde și digitală”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 17,1% până la 1.034 milioane de lei (208 milioane de euro) în T1 2024, de la 883 milioane de lei (180 milioane de euro) în T1 2023, determinat de un volum mai mare de business împreună cu un volum mai mare de active financiare.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 15,4% până la 254 milioane de lei (51 milioane de euro) în T1 2024, de la 220 milioane de lei (45 milioane de euro) în T1 2023, determinat de venituri din comisioane mai mari din asigurări, mentenanță, cât și dintr-un volum mai mare de plăți cu și fără numerar.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 9,4% până la 124 milioane de lei (25 milioane de euro) în T1 2024, de la 137 milioane de lei (28 milioane de euro) în T1 2023, determinat de o activitate de trading mai redusă.

Venitul operațional a crescut cu 13,5% până la 1.423 milioane de lei (286 milioane de euro) în T1 2024, de la 1.253 milioane de lei (255 milioane de euro) în T1 2023, determinat de venituri nete din dobânzi și venituri nete din comisioane mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 505 milioane de lei (101 milioane de euro) în T1 2024, în creștere cu 3,0% în comparație cu 490 milioane de lei (100 milioane de euro) în T1 2023, determinat de cheltuieli de IT, cât și de marketing mai mari.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 35,5% în T1 2024, față de 39,1% în T1 2023.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 70 milioane de lei (14 milioane de euro) în T1 2024, comparativ cu o eliberare netă de provizion de 2,3 milioane de lei (0,5 milioane de euro) în T1 2023. Rezultatul curent a fost determinat de provizioane constituite pentru nivelul normal de noi credite neperformante și retrogradări de rating, parțial compensate de eliberări de provizioane mai reduse aferente recuperărilor și creditelor redevenite performante.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% în martie 2024, în scădere față de nivelul de 2,9% înregistrat în decembrie 2023. Această evoluție reflectă creșterea creditelor acordate clienților, precum și volumul recuperărilor și al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail și corporate, care au compensat parțial formarea de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a ridicat la nivelul de 187,1% în martie 2024.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,3% în februarie 2024, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,8% (Grup BCR) în decembrie 2023 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut ușor cu 0,9% până la 59.252 milioane de lei (11.914 milioane de euro) la data de 31 martie 2024 de la 58.743 milioane de lei (11.806 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, susținute de creșterea pe segmentul retail.

Depozitele de la clienți au crescut cu 5,3% până la 82.644 milioane de lei (16.617 milioane de euro) la data de 31 martie 2024 de la 78.482 milioane de lei (15.773 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, susținute în principal de creșterea depozitelor corporate.

Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață

Aproximativ 1,2 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

– Peste 675.000 de copii, adolescenți, tineri și adulți sunt absolvenți Școala de Bani. Proiectul a fost lansat în 2016 și a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, ajutând românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii financiare inteligente.

– 513.000 de persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Financial Coach, de la lansare până în prezent. Prin acest demers de consiliere financiară, care poate fi accesat gratuit, ne dorim să oferim românilor perspectiva pe termen lung a planificării financiare și necesitatea prevenției pentru situații neprevăzute. Serviciul este unic în România și se bazează pe o platformă inovatoare de analiză de date, concepută în laboratoarele digitale ale BCR.

Doar în T1 2024, peste 137.000 de oameni – clienți și non-clienți – au beneficiat de un plan financiar personalizat și de soluții concrete pentru planurile și obiectivele lor de viață.

55% dintre cei care au beneficiat de coaching financiar în T1 2024 au aplicat deja planurile de economisire pe care le-au setat în cadrul sesiunii, în timp ce 37% au accesat produse de asigurări sau pensie privată.

Digitalizare accelerată și transformarea interacțiunilor cu clienții

Vânzări digitale record în George

– Creștere susținută, cu 28%, a tranzacțiilor în George față de T1 2023

– 99% din totalul produselor de tip descoperit de cont au fost acordate pe flux 100% digital prin George în T1 2024

– 96% din totalul cardurilor de credit au fost acordate pe flux 100% digital în T1 2024, cu o creștere de 85% față de T1 2023 la nivel de produse vândute

– 93% din totalul creditelor de consum au fost acordate pe flux 100% digital în T1 2024, cu o creștere de peste 75% față de T1 2023 la nivel de produse vândute

Peste 25 milioane de lei s-au întors în buzunarul clienților BCR prin George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi clienților BCR care folosesc plata cu cardul. George Moneyback a ajuns la peste 1,2 milioane de utilizatori care se bucură de acest sistem inteligent de cumpărături, ce asigură discounturi la peste 100 de comercianți din domenii variate – hypermarketuri, magazine IT&C, benzinării, farmacii, librării și multe altele.

Peste 153 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii cinci ani, dintre care peste 14 milioane în T1 2024, în creștere cu 17% față de T1 2023. BCR a implementat soluția de plată contactless în 17 orașe din România, inclusiv București.

Mai mult de 1,7 milioane de tranzacții, în valoare totală de 48,7 milioane lei, au avut loc de la implementarea sistemului de plată inteligentă pentru parcările de la terminalele Aeroportului Internațional Henri Coandă. Soluția inteligentă implementată de BCR permite oricărei persoane să plătească parcarea la aeroport contactless, cu cardul bancar sau cu orice dispozitiv inteligent care permite plata prin tehnologia NFC, într-un mod extrem de simplu și rapid, atât la terminalele de plată, cât și direct la barierele de acces.

„Am continuat dezvoltarea unităților pe baza unui model ce transformă agenția bancară într-un centru de dialog financiar și am ajuns la un număr de 53 de unități modernizate astfel. În T1 2024, am deschis 4 hub-uri noi pe acest model, în Iași, Râmnicu-Sărat, Carei și Reghin, urmând planul investițional în modernizarea spațiului, dar și în echiparea cu tehnologie de ultimă generație”, se arată într-un comunicat de presă al BCR.

Aproape toate unitățile BCR sunt echipate cu cel puțin un dispozitiv multifuncțional. În plus, operațiunile contactless de retragere numerar de la bancomatele și multifuncționalele BCR sunt implementate la 883 echipamente BCR din întreaga țară, iar 99% din unitățile BCR sunt echipate cu cel puțin un bancomat sau multifuncțional care asigură retragerea numerarului în euro.

Integrarea digitală a continuat și în zona de Contact Center prin:

-chatbot-ul ADA, asistentul virtual BCR, care este disponibil pe www.bcr.ro/ADA, George Web și George Mobile. ADA a purtat peste 218.500 de conversații în T1 2024, iar în aproximativ 36% dintre acestea a oferit informații personalizate fără intervenție umană, prin self service, despre produsele și serviciile clienților.

IVR-ul conversațional, meniul interactiv prin care preluăm apelurile în Contact Center, a oferit aproximativ 56.700 informații personalizate fără intervenție umană.

Voice ID, autentificarea biometrică prin amprenta vocală într-o convorbire liberă în apelurile din Contact Center. În T1 2024, aproximativ 140.000 de clienți s-au autentificat prin Voice ID, simplu, sigur și rapid.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 3,1 miliarde de lei în T1 2024, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 54% an pe an.

Stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală au crescut cu 4,6% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) au crescut cu 15,5% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 2,8 miliarde de lei în T1 2024, dintre care aproximativ 20% sunt destinate investițiilor.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a ajuns în T1 2024 la o valoare de 4,27 miliarde de lei (854 milioane de euro), cu o creștere de 18% comparativ cu T1 2023. Subsidiara de leasing a BCR a continuat susținerea mediului antreprenorial românesc, finanțând peste 11.000 de companii din diverse domenii de activitate și înregistrând o creștere constantă a finanțărilor noi.



Cu un portofoliu dinamic de clienți și cu o strategie proactivă de susținere a electromobilității, BCR Leasing a facilitat accesul la finanțarea vehiculelor electrice prin oferte sustenabile în platforma digitală George. În plus, în ecosistemul George pentru afaceri este disponibilă o nouă funcționalitate destinată microîntreprinderilor și persoanelor fizice autorizate, care permite gestionarea directă a contractelor de finanțare active de la BCR Leasing.

Această inovație, o premieră în sectorul bancar din România, crește transparența, eficiența și controlul clienților asupra finanțărilor proprii, reflectând angajamentul BCR Leasing de a oferi soluții adaptate nevoilor actuale ale antreprenorilor români.

Începând din T1 2024, chatbot-ul LEA, asistentul virtual BCR Leasing, a oferit suport 24/7 celor peste 10.900 de utilizatori activi Self Service, platforma care permite clienților să își gestioneze în mod eficient derularea contractelor de finanțare. Mai mult decât atât, cerințele legale privind verificare identității (KYC) sunt asigurate digital prin Lea, unde clienții BCR Leasing, indiferent de structura de acționariat, își pot actualiza datele cu caracter personal 100% online.

În T1 2024, BCR Social Finance a finanțat mai mult de 465 de microîntreprinderi și ONG-uri, susținând peste 900 de locuri de muncă. În plus, în primele trei luni ale anului, BCR Social Finance IFN S.A. a acordat 78 de credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață.

AmpliFY ONG, inițiativa BCR Social Finance și Launch Romania, cu sprijinul BCR, Bursa Binelui și ERSTE Foundation, care a fost lansată în decembrie 2023, cu scopul de a susține dezvoltarea mediului ONG din România, a ajuns deja la peste 400 de persoane din sectorul non-profit care s-au înscris în comunitatea online și au participat la evenimente fizice sau online. În cadrul AmpliFY ONG au avut deja loc trei evenimente de comunitate, locale, în Oradea, Craiova și Suceava, care au reunit peste 80 de ONG-uri.

INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 185 companii accelerate, din 3.119 de aplicanți la program, odată cu finalizarea bootcamp-ului dedicat cohortei de SCALEUPS 2023 și, totodată, cu încheierea oficială a programului. Acest moment a fost marcat prin participarea la South by South West (SXSW) 2024, din Austin, Texas, unul dintre cele mai importante și influente evenimente de tehnologie, inovație și cultură digitală din lume.

Lideri de opinie și experți din diverse domenii au prezentat aici megatrendurile actuale și viitoare care modelează societatea și economia în era digitală. Printre vorbitorii principali s-au numărat Amy Webb, CEO al Future Today Institute, care a prezentat tendințele emergente în tehnologie, iar Peter Deng, șeful ChatGPT la OpenAI, a discutat despre impactul inteligenței artificiale asupra omenirii.

Delegația InnovX-BCR a fost formată din reprezentanți BCR, precum și startup-uri inovatoare precum Plant an App, BOLD sau Tap Tasty, alături de Future Now Capital (alumnus al bootcamp-ului dedicat fondurilor de investitii din cadrul programului). Prezența BCR la SXSW a subliniat încă o data angajamentul nostru de a stimula inovația și antreprenoriatul în România.

BCR Seed Starter, prima companie de capital de risc corporativ (CVC) a unei bănci din România, dedicată investițiilor de tip equity în startup-uri de tehnologie, a dat startul oficial pentru înscrierea proiectelor, iar primele startups au început să aplice.

Cu un angajament financiar pentru investiții de 5 milioane de euro în următorii cinci ani, BCR Seed Starter are ca obiectiv furnizarea de capital pentru un portofoliu de startup-uri inovatoare, care au potențialul de a optimiza procesele bancare interne, de a îmbunătăți portofoliul de servicii oferite clienților BCR sau de a susține integrarea standardelor ESG, se mai precizează în comunicatul băncii.