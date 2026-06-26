BNR a încheiat anul 2025 cu un profit de 2,35 miliarde lei, în scădere cu 39% față de anul anterior

Banca Națională a României a încheiat anul 2025 cu un profit de 2,346 miliarde lei, în scădere cu 39% față de rezultatul financiar raportat în anul anterior, de 3,843 miliarde lei, potrivit datelor publicate de BNr în Raportul anului 2025.

De ce a scăzut profitul

Scăderea profitului nu a venit din activitatea operațională curentă, ci în principal din efectul reevaluărilor activelor în valută. BNR a consemnat în 2025 cheltuieli cu diferențele nefavorabile din reevaluarea activelor nete în valută de 4,298 miliarde lei, cu 178% mai mari decât în 2024.

Profitul operațional al băncii a crescut cu 21%

În același timp, profitul operațional al băncii centrale a fost semnificativ pozitiv, ajungând la 6,857 miliarde lei, cu 21% peste nivelul din anul anterior. Cu alte cuvinte, activitatea operațională a BNR a generat un rezultat mai bun decât în 2024, însă profitul final a fost diminuat de efectele contabile și de piață asociate deținerilor în valută.

BNR a continuat să gestioneze lichiditatea din sistemul bancar

Un alt element important din raport este costul politicii monetare. În 2025, BNR a continuat să gestioneze lichiditatea din sistemul bancar prin facilitatea de depozit, rezerve minime obligatorii și operațiuni repo. În prima parte a anului, banca centrală a drenat surplusul de lichiditate din piață, iar în mai-iunie a furnizat temporar lichiditate băncilor prin operațiuni repo, după ce poziția netă a lichidității devenise negativă.

Pe ansamblul anului, operațiunile de politică monetară au generat o pierdere de 1,220 miliarde lei. Aceasta este însă cu 52% mai mică decât pierderea similară din 2024, când costul ajunsese la 2,534 miliarde lei.

BNR explică acest rezultat prin costurile asociate urmăririi obiectivului său fundamental, respectiv asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Într-un mediu cu dobânzi ridicate, banca centrală plătește dobânzi pentru lichiditatea atrasă din piață, inclusiv prin facilitatea de depozit și prin rezervele minime obligatorii în lei.

De unde vin banii

Rezultatul financiar pozitiv al BNR a fost susținut în principal de veniturile nete din administrarea activelor și pasivelor în valută. Acestea au ajuns în 2025 la 9,019 miliarde lei, ușor peste nivelul din 2024, când au fost de 8,929 miliarde lei.

Cheltuielile de funcționare ale BNR au scăzut cu 10%

Raportul mai arată că cheltuielile de funcționare ale BNR au fost cu aproximativ 10% sub nivelul bugetat, iar ponderea lor în cheltuielile totale s-a menținut la 8%, la fel ca în anul precedent.