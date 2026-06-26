Topul băncilor în 2025. CEC Bank ține cu dinții de podium. UniCredit Bank urcă trei poziții în clasament după preluarea Alpha Bank. BRD, Raiffeisen Bank și ING Bank își pierd locurile din 2024. Garanti BBVA și Citibank completează TOP 10. Banca Transilvania și UniCredit Bank, performerele anului 2025. ING Bank, cea mai abruptă corecție a cotei de piață

Cele 3 achiziții finalizate anul trecut (Banca Transilvania – OTP Bank, UniCredit Bank – Alpha Bank și Intesa Sanpaolo Bank – First Bank) și-au pus serios amprenta asupra clasamentului băncilor din România, prin consolidări de poziții, creșteri impresionante în clasament și modificarea accentuată a structurii topului celor mai mari 10 instituții de credit de pe piața locală.

Așa cum era de așteptat, conform Raportului anual al Băncii Naționale a României pe 2025, oglinda fidelă a evoluției actorilor de pe piața bancară, băncile care și-au majorat cel mai mult cota de piață sunt cele implicate în tranzacțiile finalizate anul trecut (UniCredit Bank +2,53 pp, Banca Transilvania +1,08 pp și Intesa Sanpaolo Bank +0,64 pp).

Doar 4 bănci și-au menținut pozițiile din TOP10 pe 2024

Există însă și bănci care au crescut organic cota de piață, aici putând fi amintite Garanti BBVA (+0,26 pp), BRD – Groupe Société Générale (+0,22 pp) și Citibank (+0,2 pp). La polul opus, dintre băncile care au înregistrat diminuări ale cotei de piață, ING Bank a bifat cea mai abruptă scădere de 0,45 pp.

Dacă privim piața bancară ca pe o tablă de șah, putem observa că mutările din 2025 au însemnat în mod direct o accentuare a competiției, în special între pozițiile 3 și 7, acolo unde CEC Bank, UniCredit Bank, BRD, Raiffeisen Bank și ING Bank duc o luptă la baionetă. În aceste condiții, anul trecut a marcat cele mai multe modificări în topul celor mai mari 10 bănci după active, doar 4 instituții de credit (Banca Transilvania, BCR, CEC Bank și Exim Banca Românească) reușind să-și mențină pozițiile ocupate în 2024.

Achiziția Garanti BBVA de către Raiffeisen Bank va înteți focul competiției pentru laurii podiumului

Alte 3 bănci (BRD, Raiffeisen Bank și ING Bank) s-au clasat în 2025 mai jos față de anul anterior, în timp ce UniCredit Bank a marcat cel mai spectaculos avans în acest clasament. Totodată, 2025 a consemnat și intrarea a două noi bănci în topul celor mai mari 10 instituții de credit, respectiv Garanti BBVA și Citibank, după dispariția Alpha Bank și OTP Bank.

Achiziția Garanti BBVA de către Raiffeisen Bank, anunțată la finalul lunii martie 2026, va complica și mai mult lucrurile în 2027, când este de așteptat să vedem o confruntare de care pe care între CEC Bank, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank pentru ultima poziție a podiumului.

Băncile cu capital majoritar privat românesc și-au diminuat ponderea, de la 23,3% la 22,5%

Documentul Băncii Naționale arată că, deși cota de piață în funcție de activul net bilanțier, deținută de instituțiile de credit cu capital majoritar privat (inclusiv sucursalele instituțiilor de credit, persoane juridice străine), a rămas aceeași la 31 decembrie 2025 față de 31 decembrie 2024 (85,7 la sută), evoluțiile de pe parcursul anului 2025 au adus modificări în structura componentelor.

Astfel, în cazul instituțiilor de credit cu capital majoritar străin (inclusiv sucursalele instituțiilor de credit din străinătate) se observă o creștere a ponderii deținute în sistemul bancar local, de la 62,4 la sută la 63,2 la sută, în principal pe fondul procesului de consolidare și al apariției a două noi sucursale în cursul anului 2025, în timp ce instituțiile de credit cu capital majoritar privat românesc și-au diminuat ponderea, de la 23,3 la sută la 22,5 la sută în același interval.

Cotă de piață pentru băncile de stat

În ceea ce privește instituțiile de credit cu capital majoritar de stat, ponderea a rămas constantă la 31 decembrie 2025, la nivelul de 14,3 la sută, față de aceeași dată a anului precedent.

Cu privire la cota de piață în funcție de mărimea capitalului, ponderea instituțiilor de credit cu capital românesc în totalul capitalului sistemului bancar s-a menținut pe un trend crescător, de la 51,6 la sută la 31 decembrie 2024 la 57,4 la sută la 31 decembrie 2025, exclusiv pe seama instituțiilor de credit cu capital majoritar de stat (+7,1 puncte procentuale, de la 12,6 la sută la 19,7 la sută).

Ponderea instituțiilor de credit cu capital majoritar străin (inclusiv sucursalele unor instituții de credit persoane juridice străine) a scăzut de la 48,4 la sută la 31 decembrie 2024 la 42,6 la sută la 31 decembrie 2025, în contextul restrângerii capitalului majoritar străin.

România mai are doar 29 de bănci, față de 32 în 2024

Potrivit Raportului BNR, la 31 decembrie 2025, activele nete bilanțiere din sistemul bancar românesc însumau 957,3 miliarde de lei, în creștere cu 8,6 la sută față de sfârșitul anului 2024, conturându-se o temperare a ritmului de creștere evidențiat în anii anteriori (14,6 la sută în 2023 și 9,8 la sută în 2024).

Numărul total al instituțiilor de credit care desfășoară activitate bancară în România s-a redus pe parcursul anului 2025, de la 32 la 29, modificările intervenite fiind determinate de următoarele evenimente:

▪ în ianuarie 2025 Credit Europe Bank (România) S.A a făcut subiectul unei fuziuni transfrontaliere prin absorbție cu instituția de credit mamă Credit Europe Bank N.V. Ulterior fuziunii, Credit Europe Bank N.V. și-a continuat activitatea în România prin intermediul Credit Europe Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, redenumită în 11 iulie 2025 ca Nexent Bank N.V., Amsterdam Sucursala București;

▪ în ianuarie 2025 Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. a fost înscrisă în Registrul băncilor de dezvoltare, iar în data de 14 iulie 2025 și-a început activitatea operațională;

▪ în februarie 2025 s-a finalizat fuziunea prin absorbție a OTP Bank România în cadrul Băncii Transilvania, procesul de integrare începând în cursul anului 2024;

PKO Bank Polski, o nouă bancă în piața bancară în 2025



▪ în iunie 2025 Aedificium Banca pentru Locuințe S.A. și-a încetat activitatea și a inițiat procedura de dizolvare și lichidare voluntară;

▪ în august 2025 s-a finalizat fuziunea prin absorbție a Alpha Bank România S.A. în cadrul UniCredit Bank S.A., Alpha Bank România devenind parte a Grupului UniCredit din data de 4 noiembrie 2024;

▪ în octombrie 2025 s-a finalizat fuziunea prin absorbție a First Bank S.A. de către Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., First Bank S.A. fiind achiziționată în mod direct în cursul lunii mai 2024 de Intesa Sanpaolo S.p.A, societatea-mamă a Intesa Sanpaolo România S.A;

▪ în cursul anului 2025, sucursala din România a PKO Bank Polski și-a început activitatea operațională pe piața locală, sub denumirea PKO Bank Polski S.A. Varșovia, Sucursala București.