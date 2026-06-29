IRCC scade de la 1 iulie la 5,56%. Cu cât se reduc ratele pentru creditele în lei cu dobândă variabilă

De la 1 iulie, românii cu credite în lei calculate în funcție de IRCC vor plăti rate ușor mai mici. Noul indice de referință pentru creditele consumatorilor scade de la 5,58% la 5,56%, continuând tendința descendentă începută la începutul acestui an. Deși impactul în bugetul unei familii va fi redus, noua valoare confirmă că perioada în care costul creditelor a urcat constant pare să fi rămas în urmă.

Indicele IRCC scade la 5,56%, din 1 iulie

Veștile sunt ușor mai bune pentru cei aproape 600.000 de români care au credite cu dobândă variabilă legată de IRCC. Începând cu 1 iulie, noua valoare a indicelui va fi de 5,56%, față de 5,58% în trimestrul anterior, potrivit calculelor bazate pe tranzacțiile din primul trimestru al acestui an. Valoarea va fi publicată oficial de Banca Națională a României la finalul lunii iunie și va fi aplicată în perioada 1 iulie- 30 septembrie 2026.

Rata la bancă scade modic, insignificat

Scăderea este una redusă și se va traduce prin economii de câțiva lei sau câteva zeci de lei pe lună, în funcție de valoarea și perioada rămasă a creditului. Cu toate acestea, este încă un pas în direcția bună, după ce IRCC a coborât în acest an de la 6,06%, la 5,68%, apoi la 5,58%, iar acum la 5,56%.

Pentru mulți debitori, miza este însă alta. IRCC are o particularitate importantă: reacționează cu aproximativ șase luni întârziere la evoluția dobânzilor din piață. Cu alte cuvinte, modificările de politică monetară ale BNR sau schimbările din piața interbancară ajung în ratele populației abia după două trimestre. De aceea, dacă în a doua parte a acestui an banca centrală va începe să reducă dobânda-cheie, efectele mai consistente asupra ratelor se vor vedea abia în 2027.

Dobânzile fixe, sub valoarea IRCC

În același timp, piața creditelor ipotecare s-a schimbat semnificativ în ultimele luni. Tot mai multe bănci au redus dobânzile fixe oferite pentru primii ani ai creditului, iar în prezent există oferte în jurul nivelului de 4,6-4,7%, sub valoarea actuală a IRCC, la care în cazul creditelor variabile se adaugă și marja fixă a băncii.

Acest lucru îi determină pe mulți clienți să analizeze refinanțarea sau renegocierea creditului. Pentru cei care au rămas în contracte mai vechi, o discuție cu banca sau solicitarea unei oferte de refinanțare de la o altă instituție de credit poate conduce la un cost mai redus al finanțării, mai ales dacă aleg o perioadă cu dobândă fixă.

INFO BankingNews | Ce este IRCC

IRCC – Indicele de Referință pentru Creditele acordate Consumatorilor – este un indicator statistic, calculat pe baza tranzacțiilor efective de pe piața monetară interbancară. IRCC este indicatorul folosit în România pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate consumatorilor persoane fizice, în special la creditele ipotecare și de consum. Indicele zilnic se calculează ca medie ponderată a dobânzilor la depozitele interbancare, iar IRCC trimestrial se determină ca medie aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul anterior. BNR are rol de agent de calcul și publică indicele, iar regulile de calcul sunt prevazute in OUG nr. 19/2019 (Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative).

IRCC reflectă practic ratele de dobândă pe scadențe foarte scurte

Cum volumele de tranzacții efective de pe piața monetară interbancară din România sunt concentrate pe scadențe foarte scurte, în special overnight, scadența medie a tranzacțiilor este apropiată de zona de o zi/câteva zile; prin urmare, IRCC reflectă practic ratele de dobândă pe scadențe foarte scurte. Un element important este că IRCC aplicat creditelor consumatorilor reacționează cu întârziere față de evoluțiile pieței.

Pentru că valoarea aplicabilă într-un trimestru reflectă media dobânzilor dintr-o perioadă anterioară de două trimestre, modificările de politică monetară sau ale lichidității din piață nu se văd imediat în ratele plătite de clienții persoane fizice, ci cu o întârziere de aproximativ 6 luni. Această caracteristică poate tempera volatilitatea pe termen scurt, dar face ca scăderile sau creșterile ratelor de dobândă să fie resimțite de consumatori cu un decalaj de 6 luni față de momentul în care au avut loc în realitate.

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