Informații financiare

BNR majorează prognoza de inflație la 6,1% pentru finalul anului 2026. Canicula, seceta și energia au înrăutățit estimările

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto -LCV-Shutterstock.jpg

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul lui 2027, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate joi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

”Prognoza noastră arată așa: scădere rapidă, puternică, a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegi au introdus, față de prognoza anterioară, o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert: canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.

Dar, chiar cu 0,6 puncte peste, tendința este de scădere și în continuare, și se intră în intervalul de variație din jurul țintei în trimestrul 4 2027. Deci avem, în esență o menținere a perspectivei de corecție amplă în acest trimestru, reducere aproape la jumătate a ratei inflației anuale, ca urmare a disipării efectelor statistice directe asociate majorării cotelor de TVA, accizelor și prețurilor energiei electrice din anul anterior. Și treptat, pe parcursul anului următor, intrăm în ținta de inflație, scădere treptată a inflației și noi sperăm că, în lipsa unor factori care pot să schimbe această traiectorie, să ajungem în interiorul țintei în T4-2027”, a declarat Mugur Isărescu, la conferința pentru prezentarea Raportului asupra inflației, potrivit Agerpres.ro.

Guvernatorul BNR a menționat că pentru acest an, există o creștere suplimentară a prețurilor la combustibili. Conform datelor prezentate, combustibilii au o pondere de 1,1 puncte procentuale în inflația finală de 6,1%.

You Might Also Like

ING: Economia României a evitat contracția în trimestrul al doilea, dar 2026 rămâne pe minus. PIB ar urma să scadă cu 0,5%

Mugur Isărescu: O reducere a dobânzii este posibilă la începutul lui 2027. România nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea euro

ING Bank România și ENGIE Romania aduc RoPay atât online, cât și în centrele de relații cu clienții ENGIE. Raluca Țintoiu: Există un teren solid pentru plățile instant cu mobilul

BNR menține dobânda-cheie la 6,50%. Inflația va scădea puternic în trimestrul III, dar revine în țintă abia la finalul lui 2027

Moody’s menține ratingul României la ‘Baa3’, cu perspectivă negativă. Fragmentarea politică de la București, marele risc pentru România

TAGGED: , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article UniCredit Bank finanțează achiziția pachetului majoritar al Seatbelt Consulting de către Provectus Capital Partners
Next Article Mugur Isărescu: O reducere a dobânzii este posibilă la începutul lui 2027. România nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea euro
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?