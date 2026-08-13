Stiri de top

UniCredit Bank finanțează achiziția pachetului majoritar al Seatbelt Consulting de către Provectus Capital Partners

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

UniCredit Bank a finalizat, în calitate de finanțator unic și partener financiar, o tranzacție pentru achiziția unui pachet majoritar de acțiuni în Seatbelt Consulting de către fondul PCP SEE Fund II, administrat de Provectus Capital Partners.

Contents
Finanțarea pentru extinderea portofoliului integrat de servicii Daniel Sava: Susținem Seatbelt Consulting în consolidarea poziției sale pe piață

Seatbelt Consulting este un furnizor român de servicii în domeniul securității și sănătății în muncă, situațiilor de urgență, inspecțiilor tehnice și conformării de mediu. Valoarea finanțării nu a fost făcută publică.

Finanțarea pentru extinderea portofoliului integrat de servicii

Finanțarea a fost structururată nu doar pentru a susține achiziția, ci și pentru a oferi Seatbelt Consulting flexibilitatea necesară următoarei etape de dezvoltare. Aceasta va sprijini extinderea portofoliului integrat de servicii al companiei în domeniile sănătății și securității ocupaționale, intervenției în situații de urgență, inspecțiilor tehnice și conformării de mediu, facilitând totodată investiții suplimentare în soluții digitale de instruire și conformare, precum și oportunități selectate de consolidare într-o piață fragmentată.

CMS a asistat UniCredit Bank cu privire la toate aspectele juridice ale tranzacției, echipa principală fiind formată din Ana Radnev (Partener), Alina Tihan (Partener), Diana Dona (Senior Associate) și Eric Iliescu (Avocat).

Daniel Sava: Susținem Seatbelt Consulting în consolidarea poziției sale pe piață

„Această tranzacție demonstrează expertiza UniCredit Bank în furnizarea de soluții de finanțare personalizate pentru achiziții susținute de investitori financiari și reconfirmă angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea companiilor românești. Ne bucurăm să colaborăm cu Provectus Capital Partners în cadrul acestei investiții și să susținem Seatbelt Consulting în consolidarea poziției sale pe piață și în atingerea obiectivelor sale strategice. Tranzacția evidențiază, totodată, angajamentul continuu al UniCredit de a încuraja antreprenoriatul și de a susține consolidarea sectoarelor cu potențial de creștere din economia României”, a declarat Daniel Sava, Director Advisory & Financing Solutions, UniCredit Bank.

Prin implicarea sa în această tranzacție, UniCredit Bank își consolidează poziția pe piața de leveraged finance din România și își confirmă capacitatea de a furniza soluții de finanțare sofisticate pentru fonduri de private equity și companii care implementează inițiative strategice de dezvoltare.

You Might Also Like

Raiffeisen Bank lansează Liga Contabililor GatadeBusiness, o inițiativă care conectează antreprenorii cu specialiști în contabilitate și consultanță financiară. Ionuț Pătrăhău: ”Contabilii sunt printre cei mai apropiați parteneri ai antreprenorilor. Le cunosc businessul, îi ajută să ia decizii mai bine fundamentate”

Germania începe educația financiară cu bani reali: statul investește lunar 10 euro pentru pensia fiecărui copil. Ce sume se pot acumula până la vârsta pensionării și ce mesaj are guvernul federal pentru părinți

ING: Economia României a evitat contracția în trimestrul al doilea, dar 2026 rămâne pe minus. PIB ar urma să scadă cu 0,5%

Sondaj Raiffeisen Bank: Participarea la o nuntă costă, în medie, 2.600 de lei pentru un cuplu. 55% dintre români au refuzat o invitație din cauza costurilor

Raiffeisen Bank emite obligațiuni de 750 milioane de lei, cu scadența în 2033

TAGGED: , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează cu 289 milioane de lei construcția CET Titan. Prima centrală nouă din București după 1979
Next Article BNR majorează prognoza de inflație la 6,1% pentru finalul anului 2026. Canicula, seceta și energia au înrăutățit estimările
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?