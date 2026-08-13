UniCredit Bank finanțează achiziția pachetului majoritar al Seatbelt Consulting de către Provectus Capital Partners

UniCredit Bank a finalizat, în calitate de finanțator unic și partener financiar, o tranzacție pentru achiziția unui pachet majoritar de acțiuni în Seatbelt Consulting de către fondul PCP SEE Fund II, administrat de Provectus Capital Partners.

Seatbelt Consulting este un furnizor român de servicii în domeniul securității și sănătății în muncă, situațiilor de urgență, inspecțiilor tehnice și conformării de mediu. Valoarea finanțării nu a fost făcută publică.

Finanțarea pentru extinderea portofoliului integrat de servicii

Finanțarea a fost structururată nu doar pentru a susține achiziția, ci și pentru a oferi Seatbelt Consulting flexibilitatea necesară următoarei etape de dezvoltare. Aceasta va sprijini extinderea portofoliului integrat de servicii al companiei în domeniile sănătății și securității ocupaționale, intervenției în situații de urgență, inspecțiilor tehnice și conformării de mediu, facilitând totodată investiții suplimentare în soluții digitale de instruire și conformare, precum și oportunități selectate de consolidare într-o piață fragmentată.

CMS a asistat UniCredit Bank cu privire la toate aspectele juridice ale tranzacției, echipa principală fiind formată din Ana Radnev (Partener), Alina Tihan (Partener), Diana Dona (Senior Associate) și Eric Iliescu (Avocat).

Daniel Sava: Susținem Seatbelt Consulting în consolidarea poziției sale pe piață

„Această tranzacție demonstrează expertiza UniCredit Bank în furnizarea de soluții de finanțare personalizate pentru achiziții susținute de investitori financiari și reconfirmă angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea companiilor românești. Ne bucurăm să colaborăm cu Provectus Capital Partners în cadrul acestei investiții și să susținem Seatbelt Consulting în consolidarea poziției sale pe piață și în atingerea obiectivelor sale strategice. Tranzacția evidențiază, totodată, angajamentul continuu al UniCredit de a încuraja antreprenoriatul și de a susține consolidarea sectoarelor cu potențial de creștere din economia României”, a declarat Daniel Sava, Director Advisory & Financing Solutions, UniCredit Bank.

Prin implicarea sa în această tranzacție, UniCredit Bank își consolidează poziția pe piața de leveraged finance din România și își confirmă capacitatea de a furniza soluții de finanțare sofisticate pentru fonduri de private equity și companii care implementează inițiative strategice de dezvoltare.