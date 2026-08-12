ING Bank România și ENGIE Romania aduc RoPay atât online, cât și în centrele de relații cu clienții ENGIE. Raluca Țintoiu: Există un teren solid pentru plățile instant cu mobilul

Clienții ENGIE pot acum să achite facturile prin RoPay atât online, cât și în centrele de relații cu clienții, prin intermediul aplicației SoftPOS utilizată de reprezentanții companiei. Pentru ING Bank România, aceasta este prima integrare RoPay în aplicația SoftPOS, marcând un nou pas în extinderea serviciului național de plăți instant.

Serviciul include două componente:

• Pentru plata online a facturilor, clienții pot utiliza RoPay atât din aplicația MyENGIE, cât și de pe pagina dedicată de plăți, pe engie.ro. Plata este confirmată direct în aplicația de mobile banking, fără introducerea IBAN-ului, a datelor cardului sau salvarea unui instrument de plată în platforma ENGIE.

• În centrele de relații cu clienții ENGIE, RoPay este integrat în aplicația SoftPOS utilizată de reprezentanții companiei. Aceștia generează pe telefon un cod QR aferent sumei de plată, iar clientul îl scanează din aplicația de mobile banking și confirmă tranzacția. Confirmarea plății este transmisă instant către ENGIE, ceea ce permite finalizarea rapidă a operațiunii.

Raluca Țintoiu: Există un teren solid pentru plățile instant cu mobilul.

„Extinderea RoPay către ENGIE arată cât de rapid poate evolua experiența de plată atunci când infrastructura bancară, tehnologia și nevoile reale ale clienților se întâlnesc în același loc. Faptul că 8,4 milioane de clienți pot folosi RoPay Alias pentru transfer între indivizi și peste 6,67 milioane de clienți pot utiliza deja RoPay în comerțul electronic ne arată că există un teren solid pentru plățile instant cu mobilul. După implementările din eCommerce și zona de plăți recurente, facem acum un pas nou: activăm RoPay și în aplicația SoftPOS, pentru ca plata instant să poată fi acceptată mai simplu și în punctele fizice de lucru”, spune Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

Mai multă flexibilitate pentru companii

Soluția oferă companiilor mai multă flexibilitate în gestionarea plăților în punctele fizice de contact cu clienții, fără dependența exclusivă de terminalele POS clasice.

Cristian Tudose: Oferim clienților o modalitate modernă de a-și achita facturile

„Ne dorim să oferim clienților noștri experiențe cât mai simple, rapide și sigure în relația cu ENGIE, iar extinderea opțiunilor de plată face parte din această direcție. Prin integrarea RoPay atât în platformele digitale, cât și în centrele noastre fizice de lucru, le oferim clienților o modalitate modernă de a-și achita facturile, direct din aplicația de mobile banking, fără pași suplimentari. Ne bucurăm să colaborăm cu ING Bank România și TRANSFOND pentru a aduce această soluție mai aproape de clienții noștri și pentru a susține adoptarea unor metode de plată digitale, rapide și accesibile”, a declarat Cristian Tudose, Managing Director B2C – ENGIE Romania.

ENGIE Romania se alătură numărului tot mai mare de comercianți care adoptă RoPay.

ING a dezvoltat aceste soluții de plată împreună cu clienții săi, printre care Auchan, Generali, PPC, eMAG și Digi România, iar implementări similare au fost realizate și de MedLife și Hidroelectrica, împreună cu băncile partenere ale acestora.

Sabin Carantină: RoPay a fost construit ca o soluție standardizată care permite utilizarea plăților instant, indiferent de banca utilizatorului

„RoPay a fost construit ca o soluție standardizată care permite utilizarea plăților instant în contexte cât mai diverse, indiferent de banca utilizatorului sau de canalul prin care este inițiată plata. Implementarea pentru ENGIE arată această capacitate a infrastructurii de a susține scenarii diferite de plată, de la fluxuri online până la încasări în puncte fizice de lucru. Pentru piață, este important ca astfel de soluții să fie ușor de recunoscut și disponibile într-un cadru sigur”, Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.