Stiri de top

Parcul eolian Green Breeze, finanțat de BCR și Erste Group, a intrat în operare comercială. Bogdan Cernescu: ”Ca principal partener bancar pentru proiectele de energie din România, suntem mândri de colaborarea excelentă pe care o avem cu Nala Renewables încă din prima zi”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Parcul eolian Green Breeze, finanțat de Banca Comercială Română (BCR) și Erste Group, a intrat în operare comercială. Proiectul, deținut de Nala Renewables, are o capacitate instalată de 99,2 MW și livrează energie regenerabilă în sistemul energetic național, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Situat în comuna Cuca din județul Galați, parcul este format din 16 turbine Vestas V162-6.2 MW și va produce anual aproximativ 312 GWh de energie regenerabilă, suficient pentru a acoperi consumul de electricitate a aproape 51.000 de gospodării și pentru a evita emisii de circa 150.000 de tone de CO₂ pe an. Lucrările de construcție au început la jumătatea lunii noiembrie 2024, iar parcul a fost energizat și conectat la rețea în mai 2026.

„Green Breeze a fost unul dintre primele proiecte pe care le-am finanțat în noul val de energie regenerabilă din România, iar astăzi livrează energie curată în rețea și crește securitatea energetică a țării. Ca principal partener bancar pentru proiectele de energie din România, suntem mândri de colaborarea excelentă pe care o avem cu Nala Renewables încă din prima zi”, a declarat Bogdan Cernescu, Director Corporate Banking, BCR.

„Green Breeze reflectă capacitatea noastră de a executa și livra proiecte critice de infrastructură la scară mare și sunt mândru să anunț că este cel mai mare proiect al nostru care a intrat în operare comercială până acum”, a declarat Remy Verot, Interim CEO, Nala Renewables.

Compania suedeză OX2 a dezvoltat proiectul și se ocupă de construcția la cheie și de managementul acestuia, în timp ce finanțarea și proprietatea deplină aparțin investitorului Nala Renewables, deținut de IFM Investors.

Energia produsă de Green Breeze va fi livrată către Apple printr-un contract de achiziție de energie pe termen lung (PPA). Proiectul confirmă importanța tot mai mare a României ca destinație pentru investițiile în energie regenerabilă și ca partener pentru companiile globale care își asumă obiective ambițioase de decarbonizare.

„Suntem mândri că am sprijinit Nala Renewables în finalizarea parcului eolian Green Breeze. Faptul că o companie globală precum Apple a ales să se aprovizioneze cu energie regenerabilă din acest proiect transmite un semnal puternic despre atractivitatea pieței de energie regenerabilă din România și despre importanța ei în tranziția energetică a Europei”, a declarat Markus Kriegler, Head of Group Corporates, Erste Group Bank AG.

BCR, principalul partener bancar al proiectelor de energie din România

Banca Comercială Română (BCR) a acordat în primele opt luni din 2026 finanțări de 535 de milioane de euro pentru proiectele din sectorul energetic din România, din care 360 de milioane de euro exclusiv pentru capacități de producție din surse regenerabile. De asemenea, în ultimii șase ani, banca a triplat finanțările pe zona de energie, de la 930 de milioane de euro la aproape 3 miliarde de euro.

You Might Also Like

Banca Transilvania a atras 500 milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni subordonate. Ömer Tetik: ”Capitalul este combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României”

Ovidiu Tișler, numit noul Head of Private Individuals la ING Bank România. Are o experiență vastă în strategie, transformare bancară și inovare digitală

Analiza care demontează mitul profiturilor din dobânzi. Cât câștigă, de fapt, banca din creditul tău? Pe ultimii zece ani, diferența dintre dobânda la creditul ipotecar și cea la depozit a fost în medie mai mică în România decât în Polonia și Ungaria

În plină criză politică, România începe discuțiile cu S&P. Cât de aproape suntem de „junk” și ce ar însemna retrogradarea pentru fiecare român

Paradox între generații: Tinerii au cea mai mare încredere în cunoștințele lor financiare, dar generația 50-64 de ani obține cele mai bune rezultate, arată cel mai recent studiu BCR. Ce înseamnă asta pentru societate și pentru viitorul financiar al României?

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Banca Transilvania a atras 500 milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni subordonate. Ömer Tetik: ”Capitalul este combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?