Parcul eolian Green Breeze, finanțat de BCR și Erste Group, a intrat în operare comercială. Bogdan Cernescu: ”Ca principal partener bancar pentru proiectele de energie din România, suntem mândri de colaborarea excelentă pe care o avem cu Nala Renewables încă din prima zi”

Parcul eolian Green Breeze, finanțat de Banca Comercială Română (BCR) și Erste Group, a intrat în operare comercială. Proiectul, deținut de Nala Renewables, are o capacitate instalată de 99,2 MW și livrează energie regenerabilă în sistemul energetic național, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Situat în comuna Cuca din județul Galați, parcul este format din 16 turbine Vestas V162-6.2 MW și va produce anual aproximativ 312 GWh de energie regenerabilă, suficient pentru a acoperi consumul de electricitate a aproape 51.000 de gospodării și pentru a evita emisii de circa 150.000 de tone de CO₂ pe an. Lucrările de construcție au început la jumătatea lunii noiembrie 2024, iar parcul a fost energizat și conectat la rețea în mai 2026.

„Green Breeze a fost unul dintre primele proiecte pe care le-am finanțat în noul val de energie regenerabilă din România, iar astăzi livrează energie curată în rețea și crește securitatea energetică a țării. Ca principal partener bancar pentru proiectele de energie din România, suntem mândri de colaborarea excelentă pe care o avem cu Nala Renewables încă din prima zi”, a declarat Bogdan Cernescu, Director Corporate Banking, BCR.

„Green Breeze reflectă capacitatea noastră de a executa și livra proiecte critice de infrastructură la scară mare și sunt mândru să anunț că este cel mai mare proiect al nostru care a intrat în operare comercială până acum”, a declarat Remy Verot, Interim CEO, Nala Renewables.

Compania suedeză OX2 a dezvoltat proiectul și se ocupă de construcția la cheie și de managementul acestuia, în timp ce finanțarea și proprietatea deplină aparțin investitorului Nala Renewables, deținut de IFM Investors.

Energia produsă de Green Breeze va fi livrată către Apple printr-un contract de achiziție de energie pe termen lung (PPA). Proiectul confirmă importanța tot mai mare a României ca destinație pentru investițiile în energie regenerabilă și ca partener pentru companiile globale care își asumă obiective ambițioase de decarbonizare.

„Suntem mândri că am sprijinit Nala Renewables în finalizarea parcului eolian Green Breeze. Faptul că o companie globală precum Apple a ales să se aprovizioneze cu energie regenerabilă din acest proiect transmite un semnal puternic despre atractivitatea pieței de energie regenerabilă din România și despre importanța ei în tranziția energetică a Europei”, a declarat Markus Kriegler, Head of Group Corporates, Erste Group Bank AG.

BCR, principalul partener bancar al proiectelor de energie din România

Banca Comercială Română (BCR) a acordat în primele opt luni din 2026 finanțări de 535 de milioane de euro pentru proiectele din sectorul energetic din România, din care 360 de milioane de euro exclusiv pentru capacități de producție din surse regenerabile. De asemenea, în ultimii șase ani, banca a triplat finanțările pe zona de energie, de la 930 de milioane de euro la aproape 3 miliarde de euro.