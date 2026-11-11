BCR Seed Starter investește 500.000 de euro în Kinderpedia, compania românească care dezvoltă o platformă globală de management și comunicare pentru școli și grădinițe. Carmen Dibuș: ”Vedem în această companie un exemplu al potențialului tehnologiei dezvoltate în România de a crea valoare la scară globală”

BCR Seed Starter, primul vehicul investițional de capital de risc corporativ (CVC) al unei bănci în România, anunță o investiție de 500.000 de euro în Kinderpedia, o companie românească de tehnologie care a dezvoltat o platformă SaaS de management și comunicare pentru școli și grădinițe. Investiția completează runda de 2,7 milioane de euro, condusă de fondul polonez Simpact Ventures, la care au participat și investitorii existenți Early Game Ventures și ROCA X. Kinderpedia intră în portofoliul BCR Seed Starter alături de Licenseware, Profluo și FieldOS, în linie cu strategia BCR Seed Starter de a susține start-upuri românești de tehnologie cu modele de business scalabile la nivel internațional, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Fondată de Daniel Rogoz, Evelina Necula și Valentin Ilea, Kinderpedia a dezvoltat o platformă SaaS care integrează managementul academic, administrativ și financiar al instituțiilor de învățământ, acoperind întregul parcurs al elevului: de la admitere și înscriere până la organizarea activităților de la clasă, evaluarea progresului, comunicarea cu familiile, facturarea automată și gestionarea plăților. Prin centralizarea datelor și automatizarea proceselor repetitive, platforma îi ajută pe profesori să economisească peste nouă ore pe săptămână din timpul alocat activităților administrative și oferă echipelor de conducere o imagine actualizată asupra performanței academice, operaționale și financiare. Disponibilă pe web și prin aplicații mobile, în peste 45 de limbi, Kinderpedia integrează și funcționalități AI care simplifică comunicarea, raportarea și monitorizarea progresului educațional.

Peste 2.000 de școli și grădinițe din mai mult de 40 de țări sunt înregistrate astăzi pe Kinderpedia și formează o comunitate internațională de peste 500.000 de profesori, elevi, părinți și lideri educaționali. Compania își consolidează prezența în Europa Centrală și de Est, accelerează dezvoltarea comercială în Orientul Mijlociu și Africa și continuă totodată extinderea pe piețele din America Latină.

„Investim în Kinderpedia pentru că vedem în această companie un exemplu al potențialului tehnologiei dezvoltate în România de a crea valoare la scară globală. Echipa a construit un produs care răspunde unor nevoi reale din educație și care ajută școlile să funcționeze mai eficient, iar profesorii și familiile să colaboreze mai bine. Ca primul CVC al unei bănci din România, aducem companiilor în care investim capital, expertiză bancară și acces la rețeaua de clienți și parteneri BCR. Astfel contribuim la dezvoltarea unei comunități antreprenoriale românești capabile să producă inovație relevantă, cu impact în societate și competitivitate pe piețele internaționale”, a declarat Carmen Dibuș, CEO BCR Seed Starter.

Capitalul atras prin această rundă va susține accelerarea expansiunii internaționale, dezvoltarea de noi funcționalități bazate pe inteligență artificială și extinderea echipelor comerciale și de produs. Kinderpedia urmărește să își consolideze poziția de partener tehnologic pentru școli independente și rețele educaționale internaționale, într-un context în care eficiența operațională, securitatea datelor și colaborarea dintre școală și familie devin priorități pentru instituțiile de învățământ.

„Din perspectivă investițională, Kinderpedia reunește câteva elemente importante pentru scalarea unui business SaaS: un produs matur, validat de instituții educaționale din peste 40 de țări, un model de business adaptabil diferitelor piețe și o echipă care înțelege atât nevoile utilizatorilor, cât și complexitatea proceselor pe care le digitalizează. Integrarea managementului academic cu operațiunile administrative și financiare creează o propunere de valoare solidă, iar capacitatea platformei de a răspunde unor sisteme educaționale și contexte locale diferite reprezintă un avantaj în expansiunea internațională. Credem că experiența BCR și accesul la rețeaua de parteneri a Erste Group în regiune pot contribui la consolidarea acestei traiectorii de creștere”, a declarat Adrian Roșoagă, Chief Investment Officer, BCR Seed Starter.

„Investiția BCR Seed Starter aduce Kinderpedia resursele necesare pentru a accelera dezvoltarea internațională și ne apropie de obiectivul nostru de a construi o infrastructură inteligentă și integrată, care conectează întregul parcurs educațional, dă echipelor de conducere acces mai clar la informații și consolidează colaborarea dintre școli și familii. Lansarea modulelor de management al admiterilor și a catalogului electronic internațional reflectă această direcție și extinde capacitatea Kinderpedia de a răspunde nevoilor unor instituții și sisteme educaționale diverse. În paralel, continuăm să dezvoltăm funcționalități AI care simplifică accesul la date și reduc activitățile repetitive, astfel încât profesorii și directorii să se poată concentra pe sprijinul oferit fiecărui copil. Ne bucurăm să avem alături de noi BCR Seed Starter, un partener care aduce nu doar capital, ci și experiență, credibilitate și acces la un ecosistem valoros pentru următoarea etapă de creștere”, a declarat Daniel Rogoz, CEO și cofondator Kinderpedia.

Investiția BCR Seed Starter se alătură finanțării oferite de Simpact Ventures și de investitorii care au susținut Kinderpedia în etapele anterioare, printre care Early Game Ventures, ROCA X, Growceanu și comunitatea SeedBlink, consolidând baza financiară și parteneriatele companiei pentru următoarea etapă de dezvoltare.

„Am condus această rundă pentru că vedem în Kinderpedia o soluție cu potențial de creștere internațională și impact social semnificativ, prin eficientizarea activității școlilor și consolidarea colaborării cu familiile. Ne bucurăm că BCR Seed Starter, un fond CVC cu o reputație solidă în Europa Centrală și de Est, se alătură acestei viziuni. Contribuția sa aduce nu doar capital, ci și expertiză și acces la ecosistemul BCR–Erste Group și la noi oportunități pentru accelerarea creșterii Kinderpedia și amplificarea impactului său social”, a declarat Jacek Ostrowski, Managing Partner, Simpact Ventures.

În 2026, Kinderpedia a obținut noi recunoașteri naționale și internaționale. Platforma a fost nominalizată la Global EdTech Prize 2026, competiție internațională fondată de T4 Education, cu sprijinul Owl Ventures și Digital Promise. La Romania Startup Awards 2026, Kinderpedia a primit titlurile Tech Startup of the Year from Romania și EdTech Leader. Tot în 2026, Evelina Necula, cofondatoare Kinderpedia, a câștigat Prosus People’s Choice Award la Prosus Found-HER Challenge, o competiție dedicată antreprenoarelor din tehnologie. Aceste distincții sunt completate de recunoașterile obținute constant pe platformele internaționale de evaluare software Capterra și G2, unde Kinderpedia este evidențiată în categorii precum School Management, Classroom Management și Childcare, cu distincții precum Leader și Regional Leader, dar și pentru calitatea serviciilor și rapiditatea implementării.