Prevenirea fraudelor din comerțul online: Bitdefender și ING testează magazinele online suspecte. AI-ul face cumpărături de probă, banca verifică cine încasează banii

În opt luni de testare, proiectul Honeycards a identificat 191 de comercianți suspecți și a prevenit tranzacții frauduloase de peste 121.000 de lei pentru 404 clienți, cu o valoare totală de peste 121.000 de lei, potrivit datelor interne ale proiectului.

Bitdefender și ING Bank România au lansat, în premieră, un proiect-pilot de prevenire a fraudelor din comerțul online, în care un agent AI face cumpărături de test în magazine suspecte, iar banca verifică cine încasează plata. Proiectul Honeycards permite blocarea tranzacțiilor frauduloase înainte ca acestea să producă pierderi financiare.

Magazinele online false pot avea pagini de produs bine realizate, coș de cumpărături funcțional și formulare de plată convingătoare. Analiza unui astfel de site nu arată însă întotdeauna și cine încasează banii. Pentru a afla, agentul AI dezvoltat de Bitdefender navighează prin magazin și face o achiziție de test, în condiții controlate, cu un card emis special în acest scop, numit „honeycard”. ING Bank România verifică apoi comerciantul asociat tranzacției și coroborează informațiile cu alte dovezi pentru a stabili dacă există o fraudă.

Cătălina Albișteanu: putem interveni înainte să apară pierderile

„Fraudele online evoluează rapid, iar capacitatea noastră de a le preveni depinde tot mai mult de felul în care conectăm informațiile și expertiza din industrii diferite. Companiile de securitate cibernetică și băncile văd fiecare o parte a aceleiași fraude. Împreună, putem înțelege mai devreme ce se întâmplă și putem interveni înainte să apară pierderile. Honeycards arată cum inteligența artificială poate susține această colaborare. Vedem aici un model de prevenție care poate fi extins prin participarea mai multor instituții financiare, pentru a proteja cât mai mulți oameni”, spune Cătălina Albișteanu, Vice President of Products, Consumer Solutions Group, la Bitdefender.

Ce a arătat proiectul-pilot în opt luni

În cele opt luni ale pilotului, 191 de comercianți suspecți au fost identificați și adăugați în monitorizare, iar numărul clienților protejați de o fraudă a ajuns la 404, cu o valoare a tranzacțiilor frauduloase prevenite de peste 121.000 de lei. Rata maximă de detecție raportată în pilot a fost de 94,44%, atinsă în a doua lună. Sistemul a identificat comercianți suspecți inclusiv pe site-uri necunoscute anterior, fără să depindă de existența unui istoric de reclamații din partea clienților.

Alin Becheanu: miza este ca un client să își facă tranzacțiile în siguranță fără ca măcar să simtă că a fost victima unei tentative de fraudă

„Obiectivul nostru este să reușim să oprim frauda înainte să producă o pierdere, iar asta este ceea ce încercăm să facem si prin Honeycards. Combinăm tehnologia Bitdefender cu informațiile pe care ING Bank România le poate vedea în zona de plăți, astfel încât să identificăm mai repede cine se află în spatele unui magazin online suspect. AI ne ajută să câștigăm viteză, iar verificarea umană ne ajută să luăm decizia corectă. Pentru noi, miza este ca un client să isi faca tranzacțiile în siguranță fără ca măcar să simtă că a fost victima unei tentative de fraudă,” spune Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, ING Bank România.

Cum funcționează o cumpărătură de probă

Toate cumpărăturile de test folosesc carduri emise special pentru proiect. Testarea nu implică clienți reali, cardurile sau datele acestora, iar sistemul nu analizează obiceiurile de cumpărare ale clienților. Informațiile prelucrate se limitează la cele despre comercianți necesare verificării, cu respectarea legislației privind protecția datelor și a secretului bancar.

Cum verifică ING comercianții semnalați

Un comerciant identificat în urma unei tranzacții de test este tratat inițial drept suspect. Confirmarea implică verificări independente și analiză umană, deoarece o tranzacție semnalată poate implica și un comerciant legitim ale cărui servicii sunt folosite abuziv de fraudatori în vederea testării cardurilor obținute fraudulos. Aspectul unui site nu este, singur, un motiv pentru blocarea comerciantului. Identitatea comercianților verificați nu este făcută publică.

Bitdefender și ING Bank România au în vedere extinderea proiectului către alte metode de plată, piețe și instituții financiare.