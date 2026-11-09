Intesa Sanpaolo avansează spre preluarea celei mai vechi bănci din lume. Oferta de cumpărare a acțiunilor Monte dei Paschi începe pe 24 noiembrie

Intesa Sanpaolo, cel mai mare grup bancar din Italia, face un nou pas spre preluarea Monte dei Paschi di Siena, cea mai veche bancă din lume încă în activitate. Autoritatea italiană de supraveghere a pieței de capital a dat undă verde, iar oferta de preluare se va derula între 24 noiembrie 2026 și 22 ianuarie 2027.

Prin această achiziție, Intesa ar obține și controlul asupra Mediobanca, preluată de Monte dei Paschi în septembrie 2025. Astfel, banca italiană și-ar extinde astfel afacerile de administrare a averilor și ar avea o prezență mai puternică pe piața finanțării și consilierii companiilor, inclusiv în tranzacții de fuziuni și achiziții.

Ce primesc acționarii Monte dei Paschi

Oferta vizează toate acțiunile ordinare MPS. Pentru fiecare titlu adus în ofertă, Intesa Sanpaolo propune 1,25 euro în numerar și 1,664 acțiuni noi Intesa. Acționarii care acceptă ar încasa astfel o componentă în bani și ar deveni acționari ai grupului cumpărător. Perioada de acceptare este programată între 24 noiembrie 2026 și 22 ianuarie 2027, iar plata pentru acțiunile predate în acest interval este prevăzută pentru 29 ianuarie 2027, dacă sunt îndeplinite condițiile ofertei sau Intesa renunță la cele la care poate renunța.

Oferta valorează aproximativ 35 de miliarde de euro

Potrivit calculelor publicate de The Wall Street Journal, oferta valorează aproximativ 35 de miliarde de euro, pe baza cotațiilor bursiere de vineri, 6 noiembrie. Valoarea de piață a propunerii se modifică odată cu prețul acțiunilor Intesa, deoarece acestea reprezintă o parte a plății.

Ce se poate întâmpla

Dacă preluarea reușește, Intesa intenționează să vândă către grupul de asigurări Unipol o parte din afacerile Monte dei Paschi: aproximativ 635 de sucursale, marca MPS și structurile necesare funcționării acestora ca bancă independentă.

Prețul estimat al acestei vânzări este de 3-3,5 miliarde de euro.

Intesa ar păstra Mediobanca și aproximativ 625 de sucursale Monte dei Paschi. Vânzarea celeilalte părți către Unipol urmărește să reducă problemele de concurență care ar putea apărea dacă Intesa ar păstra toate afacerile cumpărate. Marca Monte dei Paschi ar continua astfel să existe în cadrul băncii preluate de Unipol.

De ce contează Mediobanca în această tranzacție

Monte dei Paschi este o bancă orientată în special către populație și întreprinderi mici și mijlocii. Prin Mediobanca, grupul are însă și activități de investment banking, administrare a averilor și credit de consum, acesta din urmă prin Compass. Mediobanca deține și aproximativ 13% din Assicurazioni Generali, potrivit prezentării oficiale a grupului MPS. Pentru Intesa, operațiunea ar întări serviciile pentru clienții cu averi mari, finanțarea și consilierea companiilor, precum și creditul de consum.

27 de milioane de clienți și profit de 16 miliarde de euro

Potrivit estimărilor Intesa Sanpaolo, grupul ar avea peste 27 de milioane de clienți după realizarea tranzacției și vânzarea unei părți din Monte dei Paschi către Unipol. Prin integrarea afacerilor păstrate, Intesa estimează că ar putea obține, începând din 2029, economii și venituri suplimentare de aproximativ 2,9 miliarde de euro pe an, înainte de impozitare. Banca estimează un profit net de peste 16 miliarde de euro în 2029.

Consob a aprobat documentul ofertei și prospectul pentru noile acțiuni Intesa. Anterior, pe 27 octombrie 2026, Intesa anunțase că a primit autorizarea prealabilă a Băncii Centrale Europene pentru dobândirea controlului asupra MPS și a unor participații indirecte, inclusiv în Mediobanca.

Intesa și-a consolidat și prezența în România

În România, Intesa Sanpaolo și-a extins prezența prin cumpărarea First Bank, finalizată în mai 2024. Integrarea în Intesa Sanpaolo Bank România s-a încheiat în 2025. Potrivit datelor anunțate de grup în noiembrie 2025, banca din România avea, după fuziune, active de aproximativ 3,1 miliarde de euro și peste 170.000 de clienți.

Intesa, cea mai mare din Italia

Intesa Sanpaolo Bank Italia este cel mai mare grup bancar din Italia după active, cu aproximativ 989,2 miliarde de euro la 30 septembrie 2026.. Intesa Sanpaolo a raportat cele mai mari venituri din istoria sa în primele nouă luni ale anului 2026, profitul net atingând un nivel record de 8,2 miliarde de euro.