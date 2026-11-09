GHID Tezaur noiembrie 2026. Cât câștigi la 10.000 de lei investiți și cum cumperi titluri de stat cu dobânzi de până la 7,50%

O investiție de 10.000 de lei în noua ediție Tezaur aduce o dobândă anuală neimpozabilă de 650, 700 sau 750 de lei, în funcție de perioada aleasă: un an, trei ani sau cinci ani. Ministerul Finanțelor deschide luni, 9 noiembrie, subscrierile, iar cei care vor să împrumute statul au la dispoziție mai multe variante de cumpărare, cu termene diferite.

Oferta se desfășoară până pe 4 decembrie 2026, însă achizițiile prin Ghișeul.ro și prin oficiile poștale din mediul rural se încheie pe 2 decembrie.

Prospectul publicat de Ministerul Finanțelor aduce și o precizare utilă pentru cei care cumpără online: deși valoarea nominală a unui titlu este de un leu, prin Ghișeul.ro trebuie investită o sumă de cel puțin 1.000 de lei la fiecare subscriere.

Cât încasezi pentru 10.000 de lei investiți

Dobânzile anuale sunt de 6,50% pentru titlurile pe un an, 7% pentru cele pe trei ani și 7,50% pentru cele pe cinci ani. Pentru o sumă de 10.000 de lei păstrată până la scadență, calculul este următorul:

Dobânda se încasează anual, iar cei 10.000 de lei investiți se restituie la finalul perioadei. Câștigul total presupune păstrarea titlurilor până la scadență și nu include reinvestirea dobânzilor.

Astfel, pentru varianta pe cinci ani, investitorul primește câte 750 de lei anual, iar la final recuperează și cei 10.000 de lei plasați inițial.



Când începe să curgă dobânda și când vine prima plată

Perioada în care pot fi cumpărate titlurile trebuie deosebită de data de la care investiția produce dobândă. Potrivit prospectului aprobat prin Ordinul nr. 1.528/2026, data emisiunii este 8 decembrie 2026, iar dobânda începe să se acumuleze de atunci, indiferent de ziua subscrierii.

Prima plată a dobânzii este programată pe 8 decembrie 2027, pentru toate cele trei variante. În cazul titlurilor pe un an, atunci se restituie și suma investită.

Titlurile pe trei ani au scadența pe 8 decembrie 2029, iar cele pe cinci ani pe 8 decembrie 2031. Dacă o dată de plată cade într-o zi nelucrătoare, plata se face în următoarea zi lucrătoare. De exemplu, pentru emisiunea pe trei ani, ultima dobândă și suma investită vor fi plătite pe 10 decembrie 2029.

De unde cumperi și care este ultima zi de subscriere

Potrivit MF, toate canalele de cumpărare se deschid pe 9 noiembrie, dar închiderea subscrierilor urmează acest calendar:

Pe Ghișeul.ro, în ultima zi, subscrierile se închid la ora 23:30, ora României. Pentru cumpărarea online prin SPV este necesară înregistrarea în acest serviciu.

Un leu la Trezorerie și Poștă, minimum 1.000 de lei pe Ghișeul.ro

Conform prospectului Ministerului Finanțelor, suma minimă pentru o subscriere prin unitățile Trezoreriei sau prin subunitățile poștale este de un leu.

Prin Ghișeul.ro, fiecare subscriere trebuie să fie de cel puțin 1.000 de lei, iar un investitor poate cumpăra titluri de maximum 200.000 de lei pentru fiecare cod de emisiune, cu respectarea limitelor de plată ale cardului bancar. Plafonul se aplică separat fiecăreia dintre cele trei emisiuni, corespunzătoare maturităților de un an, trei ani și cinci ani.

Investitorii pot face mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Programul se adresează persoanelor fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Ce face Statul cu banii tăi?

Banii atrași vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.