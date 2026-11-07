Banca Transilvania, desemnată cea mai bună bancă de private banking din România de Global Finance

Banca Transilvania a fost desemnată Best Private Bank in Romania de către publicația americană Global Finance, o nouă recunoaștere internațională pentru BT Private Banking și pentru modul în care dezvoltă soluții dedicate administrării și creșterii averii clienților săi.

Global Finance a fost fondată în 1987 la New York și are peste 50.000 cititori în 188 de ţări

Premiile Global Finance aduc recunoaștere instituțiilor care se remarcă prin modul în care răspund cel mai bine nevoilor unei categorii de clienți tot mai sofisticate. Evaluarea are în vedere atât criterii cantitative, cât și calitative precum: poziționarea pe piață, produsele și serviciile oferite, inovația și diferențierea, experiența oferită clienților, rezultatele și performanța financiară.

Potrivit BT, pentru această ediție, Global Finance a analizat performanța din perioada aprilie 2025 – martie 2026.

Cât de mare este divizia BT Private Bank din România

BT Private Banking se adresează persoanelor care au resurse de peste 200.000 de euro în conturi, economii și investiții administrate de Grupul Financiar Banca Transilvania. Clienții au acces la un ecosistem integrat de administrare a averii, inclusiv la expertiză și soluții financiare.

Banca Transilvania are aproximativ 7.000 de clienți Private Banking și aproape 4,5 miliarde euro în administrare.

Despre Global Finance

Specializată în domeniul bancar şi al pieţelor financiare, revista Global Finance a fost fondată în 1987 la New York si are peste 50.000 cititori în 188 de ţări. Premiile ”Global Finance” recompensează instituţiile financiare cele mai performante din diferitele regiuni ale lumii și reprezintă un standard de excelență pentru comunitatea financiară globală.