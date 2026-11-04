BNR își reafirmă poziția în cazul ROBOR. Cum explică declarația Guvernatorului „băncile au sărit calul”

Banca Națională a României își reafirmă poziția privind ancheta ROBOR, după ce subiectul a revenit în dezbateri televizate fără să fie prezentate și clarificările oferite de instituție. BNR subliniază că explicațiile publicate la 11 iunie 2026, inclusiv cele privind declarația lui Mugur Isărescu că „băncile au sărit calul”, rămân valabile și reprezintă poziția sa oficială.

Banca centrală subliniază că aceste explicații sunt în continuare relevante și pot fi utilizate de presă ori de câte ori subiectul este abordat în spațiul public.

BNR indică explicit emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată de Antena 3 în 2 noiembrie, după ora 22:00. Printre temele readuse în discuție, instituția enumeră poziția sa privind ROBOR, fundamentele anchetei și declarația guvernatorului Mugur Isărescu din august 2022 referitoare la comportamentul băncilor.

„Aceste clarificări rămân pe deplin relevante și pot fi utilizate în continuare ca poziție oficială a BNR de către reprezentanții mass-media ori de câte ori subiectul este abordat în spațiul public, în cadrul dezbaterilor televizate sau al altor materiale jurnalistice pe această temă”, transmite banca centrală.

Mugur Isărescu explica în iunie celebra declarație ”Băncile au cam sărit calul în privința ROBOR”.



In iunie, Mugur Isărescu explica celebra declarație ”băncile au sărit calul în privința ROBOR”. BNR ieșea public și cerea explicații Consiliului Concurenței: Creșterea ROBOR, din acei ani, nu poate fi imputată băncilor



În clarificările din 11 iunie, banca centrală explica și sensul declarației făcute de Mugur Isărescu la 9 august 2022, în legătură cu ROBOR. Potrivit BNR, afirmația a fost o intervenție verbală de politică monetară, menită să corecteze abateri temporare ale dobânzilor din piață.

„A fost un instrument legitim de reglaj, care a funcționat vizibil, și nimic mai mult!”, preciza instituția în documentul din iunie.

BNR încadra această intervenție în practica numită „moral suasion”, prin care o bancă centrală încearcă să influențeze conduita participanților la piață prin comunicare. Instituția arăta, totodată, că sprijinise investigația prin furnizarea documentelor solicitate și prin explicarea atribuțiilor direcțiilor implicate în monitorizarea pieței și în publicarea indicilor de referință.

Despre creșterea ROBOR

Banca centrală susținea că majorarea ROBOR de la 1,25% la 8,1% în doi ani trebuia explicată prin contextul inflației globale și al creșterii dobânzilor, fără a fi atribuită băncilor în ansamblul său. BNR separa această evoluție de eventualele diferențe de fracțiuni de procent evocate de conducerea Consiliului Concurenței în legătură cu ancheta.

Tot atunci, instituția solicita explicații despre comportamentele care încălcaseră legislația concurenței și despre raportul dintre acestea și regulile pieței monetare. Cerea, de asemenea, detalii despre modul în care fusese evaluată eventuala diferență dintre ROBOR publicat și nivelul considerat corect.

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