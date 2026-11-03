Trăim mai mult. Cum ne pregătim financiar? UniCredit aduce la București experți în economia longevității. Mihaela Lupu: Incurajăm un dialog relevant despre modul în care creșterea speranței de viață transformă societatea, economia și mediul de afaceri

O viață mai lungă schimbă și felul în care ne pregătim financiar pentru viitor: cât economisim, cum investim și ce lăsăm generațiilor următoare. UniCredit Bank organizează prima ediție din România a UniCredit Longevity Economic Forum, o dezbatere despre impactul economic al longevității, cu invitați de la Rockefeller Global Investment Management, Columbia Business School și National Innovation Centre for Ageing.

Impactul economic al longevității, una dintre cele mai importante transformări sociale pe care o trăim

După ediția inaugurală organizată la Milano, UniCredit Bank aduce în România această platformă de dialog dedicată modului în care creșterea speranței de viață va influența investițiile, administrarea patrimoniului, transferul de avere între generații, piața muncii, sănătatea și creșterea economică.

Potrivit organizațiilor și studiilor internaționale dedicate economiei longevității, creșterea speranței de viață este una dintre transformările structurale cu cel mai mare impact asupra economiei globale, influențând modul în care oamenii economisesc, investesc, muncesc și transferă averea între generații.

Mihaela Lupu: Incurajăm un dialog relevant despre modul în care creșterea speranței de viață transformă societatea, economia și mediul de afaceri

„Longevitatea redefinește modul în care economisim, investim și ne planificăm viitorul. Pe măsură ce durata vieții crește, apar noi oportunități, dar și provocări legate de planificarea financiară, sănătate și sustenabilitate. Prin acest forum, încurajăm un dialog relevant despre modul în care creșterea speranței de viață transformă societatea, economia și mediul de afaceri. Adaptarea la schimbările demografice și înțelegerea implicațiilor acestora sunt esențiale pentru viitorul economiei și al societății.”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România.

Speakeri de nivel internațional

Evenimentul reunește speakeri recunoscuți la nivel internațional, care contribuie activ la definirea tendințelor globale în economia longevității:

John „Chip” Montgomery, Președinte al Rockefeller Global Investment Management International, responsabil pentru asigurarea conducerii strategice a afacerilor în regiunile din afara SUA – inclusiv Regatul Unit, Europa, Orientul Mijlociu și Asia;

Prof. Patricia Angus, cercetător în cadrul Global Family Enterprise Program al Columbia Business School și una dintre cele mai respectate voci internaționale în domeniul transferului intergenerațional de avere și al guvernanței patrimoniului familial;

Prof. Lynne Corner, Deputy Director al UK National Innovation Centre for Ageing, unul dintre cele mai importante centre europene dedicate cercetării impactului longevității asupra economiei și societății

Edoardo Campanella, economist, autor și Director al The Investment Institute by UniCredit, cu o activitate recunoscută la nivel internațional în analiza tendințelor economice și geopolitice care modelează investițiile viitorului;

Un punct distinct al forumului va fi dedicat relației dintre patrimoniu, investiții și active alternative. În acest context, Anca Vlad, fondatoarea Fildas-Catena Group, și Raluca Michailov, proprietar Forbes România & Moldova, vor explora rolul artei ca instrument de conservare și transfer al valorii pe termen lung.

World Economic Forum tratează longevitatea ca o transformare economică majoră și estimează că până în 2050 populația globală de peste 60 de ani va ajunge la 2,1 miliarde de persoane, cu implicații profunde pentru economii, sisteme financiare și investiții.

Transferul de avere între generații va deveni un subiect tot mai relevant

România traversează una dintre cele mai accelerate transformări demografice din regiune, iar transferul de avere între generații va deveni un subiect tot mai relevant pentru mediul economic. Pornind de aici, UniCredit își propune să contribuie la construirea unei conversații informate despre oportunitățile și provocările unei societăți care trăiește mai mult.

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