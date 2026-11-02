O concluzie după 10 ani de Școala de Bani: Românilor le este greu să pună în practică cunoștințele despre bani. Nicoleta Deliu Pasol, BCR: Ne dorim ca participanții la programul de educație financiară să poată găsi răspunsuri și să capete curajul de a acționa

BCR marchează zece ani de Școala de Bani, cel mai amplu program gratuit de educație financiară care a ajuns la aproximativ 1,2 milioane de oameni, cu sprijinul a peste 3.000 de angajați ai băncii implicați ca profesori voluntari.

„Experiența acestui deceniu arată că, dincolo de diferențele de vârstă, venituri sau experiență, oamenii au întrebări, temeri și aspirații comune atunci când vine vorba despre bani, dar și că educația financiară devine cu adevărat valoroasă atunci când oamenii învață unii de la ceilalți și capătă încredere să meargă mai departe”, se arată într-un comunicat de presă.

BCR celebrează zece ani de Școala de Bani cu un bilanț despre lecțiile învățate

Un studiu independent, realizat cu sprijinul băncii de către Asociația Brașov 2050 și impact2050, împreună cu BrandBerry („Raportul privind alfabetizarea financiară”), arată că românii știu unde să găsească informații despre bani, dar le e greu să le folosească. 7 din 10 adulți din marile orașe spun că găsesc ușor informații despre bani, totuși, 1 din 3 recunoaște că nu reușește să le pună în practică în viața de zi cu zi.

Între a ști și a face: ce arată studiul BCR la zece ani de Școala de Bani

Educația financiară schimbă comportamente. Dintre persoanele care au participat la cursuri de educație financiară, 77,6% spun că au devenit mai atente la cheltuieli, iar 39,4% declară că au început să investească. În același timp, 28,5% recunosc că le este în continuare dificil să aplice ceea ce au învățat. Provocarea pentru următorii ani este, așadar, transformarea cunoștințelor financiare în obiceiuri și decizii de zi cu zi.

Teama de a lua decizii greșite, incertitudinile economice și lipsa încrederii în propriile alegeri apar constant în relația oamenilor cu banii. Cercetarea evidențiază și nevoia de încredere și de apartenență, pentru că în focus-grupuri, participanții au vorbit despre curajul câștigat descoperind că și alți oameni se confruntă cu aceleași întrebări și dileme în privința banilor. Exemplele celor care au reușit să economisească, să investească sau să își organizeze mai bine bugetul au devenit surse de motivație. Pentru mulți, sentimentul că pot învăța alături de ceilalți, fără să fie judecați, contează la fel de mult ca informația în sine.

Nicoleta Deliu-Pașol: Pentru BCR, educația financiară este o investiție pe termen lung în autonomia și prosperitatea românilor

„În urmă cu zece ani, am pornit de la convingerea că educația financiară nu trebuie să fie un privilegiu, ci o resursă accesibilă fiecărui român. Astăzi, după un deceniu de Școala de Bani, am învățat că, indiferent de vârstă, venituri sau experiență, avem mai multe întrebări și preocupări comune decât ne imaginăm, dar și că banii pot deveni un subiect despre care vorbim deschis, fără teamă sau rușine.

Pentru BCR, educația financiară este o investiție pe termen lung în autonomia și prosperitatea românilor. Responsabilitatea noastră merge dincolo de informație, în modul în construim Școala de Bani ca un spațiu unde fiecare poate învăța alături de ceilalți, poate găsi răspunsuri și poate căpăta curajul de a acționa.

Aceasta este și viziunea noastră pentru următorii zece ani: o societate în care tot mai mulți români au instrumentele și cunoștințele necesare pentru a-și construi propriul viitor financiar cu încredere”, declara Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Cinci lecții despre bani, după zece ani de Școala de Bani

Experiența Școala de Bani și rezultatele studiului conturează cinci lecții care arată că sănătatea financiară se construiește în timp, prin obiceiuri, conversații și decizii adaptate fiecărei etape a vieții.

Poți începe fără să știi totul. Aproape trei din zece persoane care au urmat deja un curs spun că întâmpină în continuare dificultăți în aplicarea informațiilor. Educația financiară înseamnă să înveți să iei decizii, să exersezi și să capeți încredere pe parcurs. Regulile simple sunt cele care rămân. Regula 50/30/20 (50% din venituri pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii) este lecția reținută cel mai des de cursanții Școala de Bani. Este un reper flexibil, care poate fi adaptat realității fiecărui buget. Mai important decât un plan financiar perfect este un plan pe care îl poți urma. Sumele mici contează. Economisirea sumelor mici este a doua lecție reținută cel mai des de participanți. Obiceiurile financiare sănătoase se construiesc prin consecvență și prin pași adaptați posibilităților fiecăruia. Unele dintre cele mai importante decizii financiare încep cu o conversație. În familiile persoanelor care au urmat cursuri de educație financiară, 51,5% discută cel puțin lunar despre investiții, față de 31,4% dintre ceilalți respondenți. În cazul pensiei, procentele sunt de 49,1%, respectiv 34,6%. Înainte să îți asumi un risc, trebuie să îl înțelegi. Teama de a pierde bani rămâne una dintre barierele importante în calea investițiilor. Înțelegerea relației dintre risc, randament și inflație îi ajută pe oameni să își evalueze opțiunile și să ia decizii adaptate propriilor obiective.

Ce ne oprește să trecem de la informație la acțiune?

Discuțiile din focus-grupuri explică o parte dintre motivele pentru care distanța dintre ce știm și ce facem cu banii persistă. Participanții vorbesc despre teama de inflație, despre investiții greșite, nesiguranța pensiei sau fraude financiare. Un respondent descrie inflația drept ceva care „ne mănâncă din bani, ca moliile”, în timp ce alții evocă idei moștenite din familie, precum „dacă ajungi la bancă, ești dator pe viață”.

Educația financiară înseamnă, așadar, și înțelegerea relației emoționale pe care oamenii o au cu banii. Participanții spun că au nevoie de explicații pas cu pas despre investiții, simulări pentru situații dificile, instrumente de protecție împotriva fraudelor și, mai ales, continuitate după primul curs.

România: comportamente prudente, dar cunoștințe financiare insuficiente

Concluziile cercetării se regăsesc și în rezultatele Flash Eurobarometrului privind alfabetizarea financiară, realizat în 2023 pentru Comisia Europeană. România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a respondenților cu un scor ridicat la comportamentele financiare declarate: 82%, față de media europeană de 65%. La cunoștințe financiare, însă, doar 13% dintre respondenții români ating un nivel ridicat, față de 26% la nivelul UE.

Prudența și preocuparea pentru bani au nevoie, prin urmare, de cunoștințele necesare pentru decizii financiare complexe. De aceea, educația financiară trebuie să evolueze de la noțiunile de bază la capacitatea de a le aplica în situații reale.

Ce urmează pentru Școala de Bani

Școala de Bani a pornit în 2016 de la o convingere simplă, că educația financiară trebuie să fie accesibilă tuturor, gratuit și într-un limbaj ușor de înțeles. Pentru următorii ani, programul își propune să ducă educația financiară mai aproape de deciziile reale ale oamenilor, prin experiențe de învățare aplicate, instrumente concrete și sprijin adaptat diferitelor etape ale vieții.

Despre studiu

„Raportul privind alfabetizarea financiară 2025” a fost realizat de Asociația Brașov 2050 și impact2050, în parteneriat cu BrandBerry, pe un eșantion reprezentativ de 1.244 de adulți conectați digital (marjă de eroare ±2,8%). Rezultatele reflectă tendințele comportamentale și atitudinale ale populației urbane din România în 2025.