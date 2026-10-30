Yellow Friday la Raiffeisen Bank: credite și refinanțări cu dobândă de la 5,55%, bonusuri la carduri. Ionuț Patrăhău: „Yellow Friday este și despre antreprenori și despre planurile lor de business”. Ce oferte a pregătit banca

Raiffeisen Bank aduce în campania Yellow Friday 2026 credite de nevoi personale și refinanțări cu dobândă fixă de la 5,55%, bonusuri de până la 250 de lei pentru cardurile de cumpărături și o reducere de 50% a marjei standard de dobândă pentru finanțările IMM-urilor. Ofertele au calendare diferite, iar unele dintre facilitățile pentru companii sunt disponibile până la finalul anului, potrivit unui comunicat al băncii.

Campania se adresează atât persoanelor fizice care au în plan o achiziție sau refinanțarea unui împrumut, cât și antreprenorilor care caută finanțare ori soluții pentru încasarea plăților.

Credite și refinanțări cu dobândă fixă de la 5,55%

Pentru creditele de nevoi personale Flexicredit și pentru refinanțare, banca anunță o dobândă fixă de la 5,55%, într-o ofertă valabilă până pe 26 noiembrie 2026. Creditul de nevoi personale poate fi accesat online, direct din aplicația Smart Mobile, în timp ce refinanțarea se realizează în agențiile Raiffeisen Bank.

„Alegerile financiare sunt strâns legate de planurile fiecărui client, iar rolul nostru este să le oferim claritatea și opțiunile de care au nevoie pentru a lua decizii bine gândite. Ne dorim să rămânem relevanți pentru nevoile lor reale, cu soluții care le oferă flexibilitate și îi ajută să își ducă planurile mai departe”, a declarat Mihail Ion, vicepreședinte Retail Raiffeisen Bank România.

Bonusuri la cardurile de cumpărături, în două etape

Oferta pentru cardurile de cumpărături are două etape, cu bonusuri și condiții diferite, precizează banca.

În perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2026, clienții care își emit un card Standard sau eMAG din aplicația Smart Mobile și efectuează tranzacții de minimum 1.000 de lei primesc un bonus de 150 de lei, în contul cardului de credit.

În perioada 3–16 noiembrie 2026, bonusul crește la 250 de lei, iar oferta se extinde la toate cardurile de cumpărături ale băncii: Standard, eMAG, Platinum și Signature, indiferent de canalul prin care sunt obținute. Pentru acordarea bonusului, clienții trebuie să efectueze tranzacții de minimum 1.000 de lei cu noul card.

Pentru IMM-uri: marja de dobândă redusă la jumătate și fără comision de acordare

Componenta dedicată finanțării companiilor se desfășoară în perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2026 și acoperă descoperitul de cont, creditele pentru capital de lucru și creditele pentru investiții.

Clienții eligibili beneficiază de o reducere de 50% din marja standard de dobândă și de zero comision de acordare. Reducerea anunțată privește marja băncii, nu întreaga dobândă a creditului.

Oferta este disponibilă pentru finanțările în lei, atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți, care contractează un credit nou sau refinanțează împrumuturi de la alte bănci, în condițiile campaniei.

Ionuț Patrăhău: Yellow Friday este și despre antreprenori și despre planurile lor de business

„Yellow Friday este și despre antreprenori și despre planurile lor de business. Am construit o ofertă care să răspundă unor nevoi diferite ale companiilor și să le ofere acces la soluții și beneficii relevante, fie că vorbim despre activitatea de zi cu zi, investiții sau următoarea etapă de dezvoltare”, a declarat Ionuț Patrăhău, vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Oferte și pentru încasarea plăților online și la POS

Pentru serviciul e-commerce, oferta se desfășoară în perioada 2 noiembrie – 15 decembrie 2026. Banca anunță un comision de 0,57% + 0,57 lei pe tranzacție pentru plățile cu carduri emise către persoane fizice și de 2,1% pe tranzacție pentru cele efectuate cu carduri emise către persoane juridice.

Clienții eligibili pot beneficia și de zero abonament lunar în primele șase luni, prin programul Visa ePosibil. Campania include și soluțiile de acceptare a plăților ePOS și RaiPOS, pentru care banca anunță, în cazul clienților eligibili, zero comisioane timp de trei luni și zero comision de administrare a terminalului în primele șase luni, prin programul Visa ePosibil.