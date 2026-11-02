Black Friday la UniCredit: bonusuri, cashback și dobânzi promoționale. În 2026, ai dobândă la jumătate pentru creditul auto și card de credit fără costuri de administrare pe viață

UniCredit vine de Black Friday cu bonusuri de până la 300 de lei pentru deschiderea unui cont, cashback la cumpărături și eliminarea pe viață a costurilor de administrare pentru cardurile de credit solicitate în perioada campaniei. Banca anunță că oferta din 2026 include și dobânzi promoționale la creditele de nevoi personale, dobândă redusă la jumătate pentru creditul auto și 25 de telefoane iPhone 17 Pro oferite prin tragere la sorți. Pentru firmele Micro, banca propune, între altele, un pachet de cont curent fără costuri timp de doi ani.

Black Friday la UniCredit nu ține doar o zi și nu se rezumă doar la reduceri

Ofertele de Black Friday pot fi accesate, în funcție de produs, direct din aplicația Mobile Banking, online, în sucursalele UniCredit Bank, prin intermediarii de credit sau în rețeaua de parteneri UniCredit Consumer Financing.



Campania este construită în jurul ideii de valoare pe termen lung, răsplătind atât clienții care economisesc sau finanțează proiecte personale, cât și antreprenorii care investesc în dezvoltarea afacerilor.

Până la 300 de lei pentru un cont nou și card de credit fără costuri de administrare pe viață

Persoanele fizice care își deschid un cont curent la UniCredit Bank prin Mobile Banking, în perioada 2-6 noiembrie, pot primi un bonus de până la 300 de lei.

Pentru cardul de credit emis de UniCredit Consumer Financing și solicitat prin Mobile Banking în perioada 2-9 noiembrie, oferta prevede zero costuri de administrare pe viață.

Clienții care constituie un depozit Fresh Money și/sau fac subscrieri noi în fonduri de investiții în perioada 2-6 noiembrie pot primi un bonus de până la 150 de lei, cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Tot în perioada 2-6 noiembrie, comisionul de subscriere aferent noilor subscrieri în fonduri de investiții este redus cu 50%.

Cashback de 10% la cumpărăturile din 6 noiembrie

Clienții eligibili din campaniile de Black Friday organizate de UniCredit Bank pot primi 10% cashback, în limita a 100 de lei de client, pentru cumpărăturile de minimum 500 de lei pe tranzacție, efectuate în 6 noiembrie 2026.

Beneficiul se aplică plăților cu cardul de debit UniCredit prin Apple Pay/Google Pay, online sau în magazine, potrivit condițiilor campaniei. Clienții eligibili pot participa și la tragerea la sorți pentru 10 iPhone 17 Pro.

Dobândă la jumătate pentru creditul auto, în perioada 4-6 noiembrie

UniCredit Consumer Financing oferă dobânzi promoționale pentru Creditul de Realizări Personale solicitat în perioada 4-6 noiembrie.

În același interval, pentru creditul auto, oferta prevede o dobândă redusă la jumătate.

Pentru finanțările contractate în magazinele partenere UniCredit Consumer Financing pe parcursul lunii noiembrie, clienții pot participa la o tombolă cu alte 10 iPhone 17 Pro.

Firmele Micro pot avea cont fără costuri timp de doi ani

Pentru companiile Micro, UniCredit a pregătit următoarele beneficii, aferente produselor solicitate în perioada 2-6 noiembrie:

-24 de luni fără costuri pentru pachetul de cont curent MicroStar;

-0% comision de acordare, în limita a maximum 1.000 de lei, pentru creditele noi eligibile;

-200 de lei cashback pentru constituirea unui depozit Fresh Money.

Potrivit băncii, produsele trebuie contractate în perioada indicată în campanie.

Clienții Micro beneficiază și de condiții preferențiale pentru serviciile de acceptare la plată, de un bonus pentru oferta tranzacțională PRIME, destinată administratorilor, reprezentanților legali, acționarilor sau asociaților, precum și de un bonus pentru înrolarea în programul de beneficii ShopSmart Micro.

Companiile care sunt deja clienți UniCredit Bank la începutul campaniei pot primi cashback pentru tranzacțiile efectuate cu cardul de debit business și pot participa la tragerea la sorți pentru 5 iPhone 17 Pro.

Antoaneta Curteanu: vrem ca oamenii să găsească la UniCredit soluția care îi ajută să ajungă mai ușor acolo unde și-au propus

„Black Friday este o cursă în care fiecare client are propria destinație: unii intră în cursa cumpărăturilor, alții aleg cursa economisirii, a finanțărilor sau a investițiilor, iar pentru mulți contează și emoția calificării pentru unul dintre premiile puse în joc. Prin campania din acest an, ne-am dorit ca UniCredit să le ofere clienților săi un avantaj la fiecare start: bonusuri, cashback, dobânzi promoționale și beneficii care continuă și după trecerea liniei de sosire. Indiferent de planul pe care îl urmează, vrem ca oamenii să găsească la UniCredit soluția care îi ajută să ajungă mai ușor acolo unde și-au propus. Pentru că, de Black Friday, nu contează doar să intri în cursă, ci să pornești cu un avantaj”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail, UniCredit Bank.