BCR a dat credite noi de aproape 23 miliarde de lei și a făcut profit de 2 miliarde de lei, în primele nouă luni din 2026. Sergiu Manea: „România are nevoie de încredere în propria capacitate de a construi”

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 2,007 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în timp ce soldul creditelor nete acordate clienților a crescut cu 10,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 75,4 miliarde de lei. Banca a acordat credite noi de 10,8 miliarde de lei persoanelor fizice și microîntreprinderilor și a aprobat finanțări noi de aproximativ 11,9 miliarde de lei pentru companii.

Veniturile operaționale ale grupului au crescut cu 5,3%, la aproape 5,1 miliarde de lei, susținute de avansul tuturor principalelor surse de venit. Veniturile nete din comisioane au urcat cu 17,8%, în timp ce veniturile nete din dobânzi au crescut cu 1%.

Rezultatele financiare: venituri mai mari, dar și cheltuieli în creștere

BCR a înregistrat o performanță financiară rezilientă în perioada 1-9 2026, raportând un profit net de 2.007 milioane de lei (388 milioane de euro). „Rezultatul a fost susținut de creșterea continuă a volumelor de afaceri cu clienții pe principalele segmente cheie, în pofida unui mediu concurențial intens și a provocărilor macroeconomice persistente”.

Banca precizează că evoluția profitului este influențat de un câștig punctual înregistrat în septembrie anul trecut la categoria „alte rezultate operaționale”, care a majorat baza de comparație.

Rezultatul operațional a crescut cu 4,1% an pe an, până la 3.225 milioane de lei (623 milioane de euro) în perioada 1-9 2026, susținut de majorarea veniturilor operaționale, parțial erodate de creșterea cheltuielilor operaționale.

Veniturile nete din dobânzi au crescut ușor, cu 1,0% an pe an, până la 3.605 milioane de lei (696 milioane de euro) în perioada 1-9 2026, reflectând volume de business mai ridicate și o structură optimizată a bilanțului, care au compensat impactul unui mediu concurențial foarte intens.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 17,8% an pe an, până la 1.016 milioane de lei (196 milioane de euro) în perioada 1-9 2026, reflectând o activitate mai intensă a clienților în zona produselor tranzacționale, de asigurare și investiții, susținută de extinderea bazei de clienți și de creșterea gradului de utilizare a produselor și serviciilor băncii. Această evoluție evidențiază relevanța continuă a surselor diversificate de venit.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 17,8% an pe an, până la 451 milioane de lei (87 milioane de euro) în perioada 1-9 2026.

Ca urmare, veniturile operaționale au crescut cu 5,3% an pe an, ajungând la 5.096 milioane de lei (984 milioane de euro) în perioada 1-9 2026, susținute de creșterea tuturor principalelor surse de venit.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 7,5%, până la 1.871 milioane de lei (361 milioane de euro) în perioada 1-9 2026 față de perioada 1-9 2025, reflectând impactul inflației, al majorării TVA și al deprecierii monedei locale, precum și continuarea investițiilor în inițiative strategice.

Aceste efecte au fost parțial compensate de măsurile continue de optimizare și de absența contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor în 2026.

În consecință, raportul cost/venit a rămas la un nivel solid de 36,7% în perioada 1-9 2026, evidențiind menținerea unui accent puternic pe eficiența operațională.

Credite de 75,4 miliarde de lei și depozite de 96,9 miliarde de lei

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (grup) a crescut cu 10,9% an pe an la 30 septembrie 2026. Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 3,4% față de 31 decembrie 2025, ajungând la 75.418 milioane de lei (14.287 milioane de euro) la 30 septembrie 2026. Această evoluție reflectă creșterile atât pe segmentul corporate, cât și pe cel retail, parțial contrabalansate de scadența unui credit pe termen scurt de valoare mare, înregistrat anterior în categoria Alte segmente.

Depozitele de la clienți au crescut cu 4,1% față de 31 decembrie 2025, ajungând la 96.873 milioane de lei (18.351 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2026, determinat de creșterea depozitelor pe ambele segmente retail și corporate.

BCR a acordat credite noi românilor și IMM-urilor în valoare de 10,8 miliarde de lei, în primele 9 luni

BCR a acordat credite noi retail pentru persoane fizice și microîntreprinderi în valoare de 10,8 miliarde de lei în perioada 1-9 2026. Stocul de credite ipotecare a crescut cu 15,1% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au înregistrat o creștere de 29,2% an pe an, parțial contrabalansată de rambursările de credite Prima Casă.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de aproximativ 11,9 miliarde de lei în perioada 1-9 2026. Stocul de credite nete corporate a crescut cu 14,2% an pe an. Din totalul finanțărilor acordate, 6,5 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare strategice ale economiei, susținând dezvoltarea proiectelor din energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții.

BCR, costuri cu provizioanele mai mari cu 49%. Rata creditelor neperformante se menține la 2,8%

Costurile nete cu provizioanele au crescut cu aproximativ 49%, la 343 de milioane de lei (față de 230 milioane lei) în primele nouă luni din 2026, pe fondul incertitudinilor economice și geopolitice, precizează banca. Totuși, în trimestrul al treilea, banca a înregistrat o reluare netă de provizioane, susținută de recuperările din credite neperformante.

Rata creditelor neperformante (NPL) la nivelul Grupului BCR, calculată conform metodologiei Erste Group, s-a menținut relativ stabilă de la începutul anului, la 2,8% la septembrie 2026, ca urmare a măsurilor țintite de gestionare a creditelor neperformante.

Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a situat la un nivel confortabil de 128% la septembrie 2026.

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 22,6% în septembrie 2026 – semnificativ peste cerințele Băncii Naționale a României și reflectând în mod clar pozițiile solide de capital și de finanțare ale BCR.

Sergiu Manea: „România are nevoie de încredere în propria capacitate de a construi”

„Următoarea etapă de creștere a României va depinde de cât de bine transformăm cunoașterea în inovație și produse finite, gândite și create aici. Într-o lume în care tehnologia și geopolitica reconfigurează lanțurile globale de valoare, diferența o face cât de repede înțelegem unde ne aflăm. Rolul nostru este să le fim clienților un ghid de încredere, să le oferim instrumentele și expertiza cu care să transforme datele în decizii și să îi însoțim pe tot parcursul, astfel încât să aibă control și claritate.

Astăzi, peste 12.000 dintre cele mai solide companii din România, dintre cele cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro, au ales George Business pentru a-și administra operațiunile financiare. Antreprenorii își văd în timp real ratingul și indicatorii financiari ai companiei, își negociază cursul valutar direct în platformă și obțin scrisori de garanție integral online. În George, clienții persoane fizice au acces la un portofoliu complet de produse și servicii, de la investiții la pensii și asigurări, iar prin serviciul de Coaching Financiar își fac un plan financiar personalizat și își formează obiceiuri sănătoase pe termen lung.

Mai presus de toate, România are nevoie de încredere în propria capacitate de a construi. De aceea finanțăm infrastructura și investițiile care cresc productivitatea și dezvoltă capitalul uman, pentru ca economia noastră să devină un motor de creștere al regiunii. Pentru noi, această încredere începe cu oameni și companii care fac alegeri bune pentru ei înșiși și, împreună, pentru România.”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română

BCR: Jumătate dintre creditele ipotecare au fost aprobate integral în George

Aplicația George mobile are 2,4 milioane de utilizatori activi, George fiind principalul canal prin care clienții BCR își cumpără o locuință, investesc, aleg să își facă asigurări și economisesc.

8 din 10 clienți au aplicat digital pentru un credit ipotecar în primele nouă luni din 2026, iar jumătate dintre creditele ipotecare acordate anul acesta au fost aprobate integral în George.

BCR este singura bancă din România cu un flux de aprobare 100% digital pentru creditul ipotecar, atât pentru achiziția unei locuințe, cât și pentru refinanțare, inclusiv de la alte bănci. În George, clienții încarcă documentele de proprietate direct din telefon și primesc validarea pe loc, iar creditul poate fi acordat în doar cinci zile lucrătoare.

BCR este prima bancă din România care oferă serviciul de consultanță în investiții 100% digital, în George, accesibil tuturor clienților băncii. Serviciul face parte din demersul BCR de educație financiară pentru investitori, conceput pentru a ajuta fiecare investitor să înțeleagă mecanismele și particularitățile produselor în care investește.

Până în prezent, peste 129.000 de clienți au completat chestionarul de Cunoștințe și Experiențe Investiționale, iar 15.000 au parcurs fluxul de consultanță direct din George.

98% dintre tranzacțiile de investiții retail din primele nouă luni din 2026 au fost realizate 100% digital, în George. Numărul clienților cu cel puțin un produs de investiții a crescut cu 20% față de septembrie 2025, iar subscrierile la planurile de investiții recurente Capital Plan au crescut cu 43%.

Capital Plan este planul de investiții recurente cu un prag minim de 100 de lei. În rezumatul rezultatelor, banca indică o creștere cu 20% a numărului clienților cu cel puțin un produs de investiții față de T3 2025 și un avans de 43% al subscrierilor Capital Plan față de septembrie 2025.

Asigurări, pensii și servicii pentru călătorii, direct din aplicație

94% dintre vânzările noi de asigurări se fac digital, iar portofoliul total de asigurări a crescut cu 11% față de septembrie 2025.

BCR își extinde constant oferta de asigurări cu produse construite pe nevoile reale ale clienților și a adăugat recent Global Care, oferită împreună cu BCR Asigurări de Viață VIG, o poliță de sănătate care acoperă tratamentul bolilor grave în străinătate.

98% dintre noile aderări la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus (Pilonul III) se fac digital, direct din George. Numărul noilor aderări a crescut cu 8% în T3 2026 față de T3 2025, iar fondul a depășit 185.000 de participanți.

BCR Pensii a lansat o funcționalitate digitală, care permite transferul 100% online către Fondul de Pensii Facultative BCR Plus pentru cei care contribuie în prezent la un alt fond.

În premieră în România, BCR aduce în George Travel Hub, un spațiu dedicat călătoriilor în străinătate care reunește într-un singur loc servicii și informații utile: conectivitate mobilă prin eSIM în peste 200 de țări și regiuni, curs valutar estimativ actualizat, convertor valutar, informații despre destinație și recomandări personalizate. Rezultatul este o călătorie mai simplă și mai confortabilă.

BCR aduce clienților reduceri de până la 10% la cumpărăturile de zi cu zi, direct din George. În prima lună de la lansarea funcționalității Vouchere Cadou, clienții au cumpărat vouchere digitale de peste 210.000 de lei.

Voucherele sunt disponibile la peste 35 de comercianți parteneri, de la supermarketuri și benzinării la electronice, mobilă, modă, restaurante, călătorii și divertisment, cu reduceri de până la 10%. Clienții aleg comerciantul și valoarea voucherului, plătesc prețul redus din contul George și primesc voucherul instant.

BCR este cea mai bună bancă din România în calitatea serviciului de Contact Center, cu 2,48 milioane de interacțiuni în primele nouă luni din 2026 și un nivel de satisfacție ridicat din partea clienților, de peste 75 de puncte în indicatorul de recomandare NPS. Contact Center-ul BCR preia 3 din 4 apeluri în primele 30 de secunde.

Finanțări pentru economie: sectoare strategice, infrastructură și investiții sustenabile

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 10,8 miliarde de lei în perioada 1-9 2026. Stocul de credite ipotecare a crescut cu 15,1% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 29,2% an pe an, parțial contrabalansate de rambursările de credite Prima Casă.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de aproximativ 11,9 miliarde de lei în perioada 1-9 2026. Stocul de credite corporate a crescut cu 14,2% an pe an.

Din totalul finanțărilor acordate, 6,5 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare strategice ale economiei (energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții), reconfirmând rolul BCR în susținerea economiei reale și a proiectelor cu impact structural pe termen lung.

BCR și-a consolidat poziția de lider pe piața finanțărilor sindicalizate, cu o participare totală de aproximativ 2,1 miliarde de lei (400 milioane de euro) în 1-9 2026.

Totodată, banca a alocat în primele nouă luni peste 1 miliard de lei pentru proiecte de infrastructură publică și locală, contribuind la dezvoltarea unor comunități mai conectate și a unei economii mai competitive.

BCR a acordat peste 4,4 miliarde lei în finanțări sustenabile noi

BCR a acordat peste 4,4 miliarde lei în finanțări sustenabile noi, retail și corporate, din care mai mult de 2,2 miliarde lei pentru investiții în energie regenerabilă și peste 1,8 miliarde lei pentru achiziția de locuințe eficiente energetic, prin produsul ipotecar Casa Mea Natura.

BCR a participat, în calitate de co-aranjor, la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A., cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România.

BCR a fost desemnată „Cea mai bună bancă din România” în cadrul Euromoney Awards for Excellence 2026, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din industria financiară.

George Business procesează lunar tranzacții de peste 12 miliarde de euro

George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și companii mari, are în prezent peste 12.000 de clienți și procesează lunar tranzacții în valoare de peste 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul anual al României.

În primele nouă luni din 2026, prin platformă au fost emise integral digital peste 1.000 de scrisori de garanție.

De asemenea, numai în T3 2026, peste 1.400 de companii au realizat 27.000 de schimburi valutare prin FX Pro, la curs negociat direct în platformă, cu un volum total de peste 1 miliard de euro.

BCR Leasing: portofoliu de 5,7 miliarde lei și finanțări noi în creștere cu 16%

BCR Leasing a încheiat trimestrul al treilea din 2026 cu un portofoliu de finanțări de 5,7 miliarde lei, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul finanțărilor noi acordate a fost cu 16% mai mare, iar numărul clienților finanțați a fost cu 35% mai mare, evoluție susținută în principal de IMM-uri.

Finanțările destinate vehiculelor comerciale grele au crescut cu 52%, fiind susținute de investițiile companiilor în dezvoltarea și modernizarea flotelor, pe fondul dinamicii sectorului de transport și logistică.

Digitalizarea simplifică experiența clienților de leasing după semnarea contractului. Astfel, platforma de client Self Service a depășit 13.700 de utilizatori activi, iar numărul clienților care au utilizat fluxul digital pentru actualizarea datelor a crescut cu 24% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce interacțiunile cu asistentul virtual LEA au crescut semnificativ.

La finalul trimestrului al treilea, BCR Leasing a lansat platforma LeaseYou, marcând o nouă etapă în digitalizarea leasingului financiar din România.

Dedicată microîntreprinderilor, LeaseYou oferă acces 100% online la finanțare pentru autoturisme, autovehicule comerciale, motociclete și alte mijloace de mobilitate, cu aprobarea finanțării în doar 9 minute și întregul proces finalizat în aproximativ 16 minute.

BCR Seed Starter a investit 500.000 de euro în Licenseware

BCR Seed Starter, primul fond de capital de risc corporativ al unei bănci din România, a investit 500.000 de euro în Licenseware, platforma românească SaaS pentru managementul licențelor software.

Fondul a condus runda de aproximativ 800.000 de euro, la care au participat și Inspire Capital, investitori business angel din comunitatea Bravva și o parte dintre acționarii existenți.

Este a treia investiție a fondului, după Profluo și FieldOS, iar totalul investit ajunge la 1,5 milioane de euro în startupuri românești de tehnologie care pot să concureze pe piețele internaționale.

Peste 90.000 de români au intrat în Naționala de Edu Fin

Peste 90.000 de români au intrat în Naționala de Edu Fin, programul prin care BCR își propune să ridice România de pe ultimul loc în UE la cunoștințe financiare, în Eurobarometrul cunoștințelor financiare.

Într-o singură zi, peste 400 de angajați BCR au dus educația financiară în peste 550 de companii și instituții din toată țara, iar 25.000 de români s-au alăturat Naționalei.

Testul de Edu Fin a fost gândit să creeze obișnuință și să antreneze cunoștințele financiare după metodologia Eurobarometrului, pe teme ca dobânda, inflația, investițiile, securitatea cibernetică și pensiile.

Totodată, BCR a dus educația financiară acolo unde clienții își gestionează banii de zi cu zi, în George, unde secțiunea FinCoach are un spațiu dedicat Naționalei de Edu Fin, cu resurse educaționale și teste inspirate din modelul european de evaluare a competențelor financiare.

Peste 3,2 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

Aproximativ 1,2 milioane de copii, adolescenți, tineri și adulți au participat, în ultimii 10 ani, la cursurile și proiectele Școala de Bani, dintre care peste 119.000 numai în 1-9 2026.

Peste 2 milioane de persoane au beneficiat până în prezent de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar.

Prin Programul de Beneficii George, primul program bancar din România care răsplătește loialitatea clienților, peste 850.000 de clienți și-au setat obiective financiare. Educația financiară pe care BCR o face de 10 ani schimbă comportamentul românilor în relația cu banii, astfel că 6 din 10 obiective financiare pe care le setează sunt legate de economisire.

De asemenea, 1,4 milioane de clienți au primit reduceri în cadrul Programului de Beneficii, iar peste 550.000 dintre ei au accesat credite și depozite cu dobândă preferențială.

Agenții mobile, huburi pentru tineri și premii pentru licee

Programul BCR de incluziune financiară a comunităților rurale și mici urbane operează două agenții mobile, dintre care una 100% electrică.

Caravana BCR a parcurs până acum 40.000 km și a ajuns în 75 de comunități, sprijinind peste 10.000 de persoane prin sesiuni de educație financiară și servicii bancare personalizate. Numai în 2026, programul a ajuns în 23 de localități și a parcurs 10.000 km.

ZBOR, proiectul dezvoltat împreună cu o rețea extinsă de ONG-uri din domeniul tineretului și al inovării sociale, a ajuns la peste 183.000 de tineri prin aproximativ 9.000 de activități, de la cursuri de educație non-formală și ateliere de dezvoltare personală la sesiuni de mentorat, în cele 12 huburi din Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Vaslui, Timișoara, Craiova și București.

BCR continuă investițiile în educație și în tinerii din ziua de azi prin BacUp, primul concurs național care premiază liceele de stat cu cea mai mare creștere a rezultatelor la Bacalaureat față de anul anterior.

BCR și Asociația Edupedu pentru Educație au adus în competiție peste 70 de licee, de la colegii de elită la licee tehnologice și școli din mediul rural, iar șase dintre ele au primit premii în valoare totală de 115.000 de lei, destinate integral activităților educaționale pentru elevi.

BCR Social Finance: finanțări pentru peste 1.900 de microîntreprinderi

BCR Social Finance a sprijinit peste 1.900 de microîntreprinderi, dintre care 972 active în sectorul agribusiness, prin finanțări în valoare de 33,6 milioane de euro, contribuind la menținerea a peste 3.600 locuri de muncă.

În primele trei trimestre din 2026, instituția a finanțat 44 de ONG-uri și întreprinderi sociale cu 4,5 milioane de euro, susținând bunăstarea a peste 69.000 de beneficiari și contribuind la menținerea și crearea a peste 340 locuri de muncă.

Aceste inițiative contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale ONU, în special SDG 1 (Fără sărăcie), SDG 2 (Zero foamete), SDG 3 (Sănătate și bunăstare), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și comunități durabile).

Totodată, BCR Social Finance a acordat 184 credite StudyUP, în valoare de peste 350.000 de euro, pentru susținerea formării continue prin programe universitare, de masterat, doctorat și specializare, încurajând educația pe tot parcursul vieții.

BCR Social Finance a continuat să își dezvolte și să își extindă programele dedicate consolidării ecosistemului de impact din România.

În septembrie, Rețeaua AmpliFY și-a continuat seria de întâlniri locale, ajungând și la Constanța. Comunitatea numără acum peste 1.300 de membri, dintre care aproximativ 1.000 sunt organizații.

AmpliFY ONG este o inițiativă a BCR Social Finance și How to Web pentru creșterea impactului organizațiilor neguvernamentale din România, cu sprijinul Băncii Comerciale Române și al Fundației ERSTE.

Marc Impact Program a lansat o nouă rundă de aplicații pentru cohorta 2026-2027. În cadrul acesteia, 15 afaceri cu impact vor beneficia de un program intensiv de șase luni, care include mentorat și sprijin pentru dezvoltare. Organizațiile selectate vor fi anunțate la începutul lunii noiembrie 2026.

Programul este o inițiativă a Fundației ERSTE, ERSTE Social Finance și Simpact IFUA, fiind implementat în România de BCR Social Finance și Synerb.

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