În primele 9 luni, BCR a înregistrat un profit net de 2.467 milioane de lei, în creștere cu 11,2%. Sergiu Manea: Investim în educație și în tineri, pentru că avem o responsabilitate

BCR a înregistrat o performanță financiară solidă, raportând un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele 9 luni din 2025, în creștere cu 11,2% față de 2.217 milioane de lei (446 milioane de euro) în 1-9 2024, susținut de extinderea continuă a activității cu clienții.

În septembrie 2025, Grupul BCR a înregistrat un venit extraordinar în valoare de 388.919 mii de lei ca urmare a deciziei favorabile date de Înalta Curte de Casație și Justiție și a Deciziei MDLPA nr. 201286/26.09.2024 (‘Decizia de Amnistie), rămase definitive, permițând astfel eliberarea provizionului înregistrat anterior. Hotărârea favorabilă s-a referit la acțiunea în justiție inițiată de subsidiara BCR BpL în 2022 pentru anularea obligațiilor bugetare accesorii (respectiv dobânzi și penalități acumulate la obligația principală pentru perioada scursă între data încasării primelor de stat și data la care BCR BpL a rambursat primele de stat catre MDLPA), în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, introducerea unor stimulente fiscale și modificarea unor acte normative.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 9,0% până la 3.099 milioane de lei (616 milioane de euro) în 1-9 2025, de la 2.841 milioane de lei (571 milioane de euro) în 1-9 2024, susținut de creșterea veniturilor operaționale.

Sergiu Manea: Investim în educație și în tineri, pentru că avem o responsabilitate

„Încercăm să construim încredere în comunitate. Pentru că încrederea este cea care conectează investițiile la oameni, idei și viitor. Prin ZBOR, ne asumăm un angajament concret față de generațiile care vor modela economia următorului deceniu și față de o Românie care alege să-și transforme potențialul în performanță. Investim în educație și în tineri, pentru că avem o responsabilitate față de toți cei cu care ne întâlnim: antreprenori care construiesc de la zero sau care au creat unele dintre cele mai puternice afaceri românești, companii care aleg să inoveze aici și tinerii care vor ca România să-și seteze ambiția la nivelul liderilor globali.

BCR va evolua ca partener care oferă predictibilitate prin planificare și sănătate financiară, care susține competitivitatea economiei și deschide dialogul despre transformarea structurală și importanța digitalizării. Suntem un partener care crede că dezvoltarea sustenabilă a României începe cu investițiile în capitalul uman și are curajul să spună, cu toată convingerea, că are încredere în tinerii din ziua de azi.”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 11,9% până la 3.569 milioane de lei (710 milioane de euro) în 1-9 2025, de la 3.190 milioane de lei (641 milioane de euro) în 1-9 2024, susținut de creșterea volumelor de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 5,6% până la 863 milioane de lei (172 milioane de euro) în 1-9 2025, de la 817 milioane de lei (164 milioane de euro) în 1-9 2024, susținut de intensificarea activității tranzacționale, de creditare și asigurări.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a scăzut cu 7,5% până la 382 milioane de lei (76 milioane de euro) în 1-9 2025, de la 413 milioane de lei (83 milioane de euro) în 1-9 2024.

Venitul operațional a crescut cu 8,5% până la 4.839 milioane de lei (963 milioane de euro) în 1-9 2025, de la 4.461 milioane de lei (897 milioane de euro) în 1-9 2024.

Cheltuielile administrative generale, corelate cu implementarea proiectelor strategice, au ajuns la 1.740 milioane de lei (346 milioane de euro) în 1-9 2025, în creștere cu 7,5% față de 1.620 milioane de lei (326 milioane de euro) în 1-9 2024, în principal ca urmare a costurilor IT mai ridicate și a cheltuielilor cu personalul.



În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 36,0% în 1-9 2025, față de 36,3% în 1-9 2024, potrivit datelor publicate astăzi de bancă.

Costurile de risc și calitatea activelor



Rata creditelor neperformante pentru BCR Group, conform metodologiei Erste Group, s-a situat la 3,7% în septembrie 2025, pe fondul unei creșteri temporare a stocului de credite neperformante. Se anticipează ca această tendință să fie inversată până la sfarșitul anului cu sprijinul unor măsuri de reducere a volumului de credite neperformante. Gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 127,2% în septembrie 2025.

Astfel, rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare netă de provizion de 230 milioane de lei (46 milioane de euro) în 1-9 2025, comparativ cu o eliberare de provizion de 63 milioane de lei (13 milioane de euro) în 1-9 2024. Acest rezultat este în concordanță cu creșterea volumului de afaceri cu clienții și evoluția creditelor neperformante menționată anterior.

Capitalizare și finanțare



Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 22,3% în august 2025 (nivel estimat) și la 23,5% în decembrie 2024 (după capitalizarea profitului), semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României și reflectând în mod clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut ușor cu 1,9% față de 31 decembrie 2024 până la 67.992 milioane de lei (13.383 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2025, sprijinite de avansul pe ambele segmente retail și corporate.

Depozitele de la clienți au scăzut cu 3,3% față de 31 decembrie 2024 până la 87.975 milioane de lei (17.316 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2025, determinat de scăderea depozitelor corporate.

Impactul BCR în economie și societate



În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 13,8 miliarde de lei în 1-9 2025. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 20,0% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare a crescut cu 4,5% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 23,0% an pe an, contrabalansate de portofoliul de credite Prima Casă în scădere.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 11 miliarde de lei în 1-9 2025, dintre care aproximativ 30% destinate investițiilor. Stocul de credite corporate a crescut cu 6,4% an pe an. Cele mai multe finanțări au fost direcționate către energie, bunuri de consum și infrastructură publică, sectoare cheie pentru reziliența și dezvoltarea economiei. Numai în T3 2025, BCR a acordat finanțări de 420 milioane lei pentru proiecte care susțin investițiile în energie verde, agricultură, infrastructură și construcții.

BCR este partener financiar pentru peste 15.000 de companii, IMM-uri și clienți mari, oferind expertiză și soluții adaptate nevoilor economiei reale. Banca este, totodată, unul dintre liderii pieței de finanțări sindicalizate, cu o participare de aproximativ 2,5 miliarde lei (500 milioane EUR) în inițiative majore de expansiune și retehnologizare în primele trei trimestre din 2025. BCR a sprijinit 194 de companii prin garanții de stat și europene, cu o valoare medie de 2,68 milioane lei per finanțare, iar prin programele FEI (Competitivitate, Sustenabilitate și Sectoare Culturale și Creative) a acordat finanțări de 520 milioane lei. În plus, banca a oferit 1,6 miliarde lei pentru proiecte de infrastructură publică și locală, consolidându-și rolul de principal susținător al programelor care modernizează România și stimulează o economie conectată și competitivă.

BCR Leasing a înregistrat o creștere de 10% a volumului de finanțări noi

În T3 2025, BCR Leasing a înregistrat o creștere de 10% a volumului de finanțări noi față de aceeași perioadă a anului trecut. Subsidiara de leasing a BCR a continuat să susțină activ mediul de afaceri, cu o creștere de peste 50% în finanțarea autovehiculelor comerciale ușoare, destinate transportului de persoane și bunuri, precum și a autoturismelor, ceea ce a favorizat creșterea finanțărilor în rândul segmentului de clienți microîntreprinderi și PFA, cu 22% mai mult față de 1-9 2024.



În T3 2025, 43% dintre solicitările de rambursare anticipată procesate de BCR Leasing au fost recepționate prin intermediul asistentului virtual LEA, integrat în cadrul platformei Self Service. În paralel, interacțiunile cu chatbot-ul LEA au crescut cu 50% față de T3 2024, evidențiind ritmul accelerat de adoptare a soluțiilor digitale de către clienți. Mai mult, 80% dintre clienții BCR Leasing, indiferent de structurat de acționariat, au parcurs procesul de actualizare a datelor personale 100% online, cu ajutorul acestui instrument.

BCR Social Finance a susținut peste 1.700 de microîntreprinderi

BCR Social Finance a susținut peste 1.700 de microîntreprinderi, dintre care 820 în sectorul agribusiness, oferind finanțări în valoare de 34 milioane de euro, ce au contribuit la menținerea a peste 3.200 locuri de muncă. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, instituția a finanțat 43 ONG-uri și întreprinderi sociale cu 5,7 milioane de euro, contribuind la bunăstarea a peste 23.000 de beneficiari, la menținerea a 1.200 de locuri de muncă și crearea altor noi 450 de locuri.

Aceste finanțări sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, printre care cele mai abordate țin de SDG 1 (Fără sărăcie), SDG 2 (Zero foamete), SDG 3 (Sănătate și bunăstare), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și Comunități Durabile). În plus, BCR Social Finance a acordat 125 de credite StudyUP, în valoare de peste 200.000 euro, pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață.



La începutul lunii septembrie 2025, programul Marc a fost în plin proces de a accepta aplicații pentru o nouă serie de business-uri cu impact care vor beneficia de mentorat și expunere la o comunitate internațională de investitori. Marc Impact Program este un program regional de scalare a afacerilor centrate pe impact, fiind o inițiativă a Fundației ERSTE, ERSTE Social Finance Holding și Simpact IFUA, implementat în România de BCR și Synerb.

Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață



–Aproximativ 2,6 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar, arată BCR.

-Mai mult de 1,7 milioane persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, dintre care peste 720.000 doar în primele nouă luni din 2025. Acest instrument de planificare a fost integrat în Programul de Beneficii George, primul program bancar de loialitate din România, disponibil pentru 1,5 milioane de clienți BCR. Structurat pe cinci niveluri de beneficii – Go, Advanced, Pro, Max și Max Invest, programul încurajează clienții să-și diversifice portofoliul financiar și să-și optimizeze costurile bancare. 60% dintre clienții care și-au setat un obiectiv în Programul de Beneficii au ales economisirea ca prioritate financiară, deschizând un cont de economii, și 1 din 4 clienți au ales o formă de protecție financiară sub forma unei asigurări a veniturilor. În plus, 65% dintre clienții care au accesat un credit George au beneficiat de dobândă preferențială.

–Peste 912.800 copii, adolescenți, tineri și adulți au participat până acum la cursurile Școala de Bani. Lansat în 2016, proiectul a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, sprijinind românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii informate. În primele nouă luni din 2025, mai mult de 97.800 de persoane au beneficiat de cursurile Școala de Bani.

–În 2025, programul Life Lab a fost extins la nivel național prin platforma digitală lifelab.ro, devenind un hub educațional pentru profesori și un instrument valoros în dezvoltarea unei generații mai informate și mai încrezătoare din punct de vedere financiar. Peste 14.000 de profesori au accesat platforma în primele trei trimestre din 2025, dintre care 3.700 sunt utilizatori activi, cu acces la peste 500 de resurse educaționale interdisciplinare, menite să sprijine discuțiile despre gestionarea banilor în sala de clasă.

-Programul BCR de incluziune financiară a comunităților rurale și mici urbane, prin care BCR operează două unități mobile, a parcurs până acum 25.000 km și a ajuns în 50 de comunități, sprijinind peste 6.000 de persoane prin sesiuni de educație financiară și servicii bancare personalizate.

Digitalizare accelerată

– 2,66 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 2,32 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 12% an pe an.

– Accelerarea adopției produselor digitale în retail, 94% dintre produsele pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) vândute pe flux 100% digital, comparativ cu 87% în primele nouă luni din 2024.

– În T3 2025, 96% dintre clienți au aderat pe flux digital la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III), direct din George. Digitalizarea experienței a dus la creșterea cu 100% a numărului de noi aderări în 1-9 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS a ajuns la peste 171.000 de participanți care își construiesc viitorul financiar cu BCR Pensii.

– Aproximativ 170.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În primele nouă luni din 2025, peste 74% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar mai mult de 60% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George și Cardul de Credit George.

Transformarea interacțiunilor cu clienții