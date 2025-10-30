„Generația mea era scoasă din cameră când se vorbea despre bani”. Sergiu Manea, BCR, explică rolul platformei LifeLab: „Vrem să demitizăm discuția despre bani”

BCR accelerează investițiile în educație financiară și extinde LifeLab, platforma dezvoltată împreună cu profesori. Banca are ambiția de a ajunge la sute de mii de cadre didactice. În prezent, peste 14.000 de profesori au accesat resursele disponibile, iar 3.700 sunt activi pe platformă. Proiectul include deja 500 de fișe de lucru pentru 20 de materii, iar banca își propune să crească puternic impactul.

LifeLab: de la 14.000 de profesori la 140.000

„În România sunt aproape 300.000 de profesori. 14.000 au accesat LifeLab, 3.700 sunt activi, câteva sute sunt ambasadori. Imaginați-vă ce putem face dacă ajungem la 140.000. Nu doar pe teme financiare — ci interdisciplinar. Asta e cheia.”, a explicat CEO BCR, Sergiu Manea, în cadrul unei conferințe desfășurată la sediul băncii din București.

Alături de profesori, ambasadori și elevi, am aflat că proiectul LifeLab merge dincolo de finanțe și introduce metode interdisciplinare moderne în școală. LifeLab vrea să definească următoarea etapă de dezvoltare a predării în România, așa cum a punctat Sergiu Manea.

„Vreau să mulțumesc celor 14.000 de profesori care au accesat resursele. Se joacă cu platforma aproape în fiecare zi. Vă mulțumesc că ați creat cele 500 de fișe pentru 20 de materii și sper să ajungem la cifre foarte mari, nu doar prin profesori, ci prin copiii care se vor bucura de acest tip de învățare.”, a mulțumit oficialul profesorilor prezenți.

Dar cum poate Life Lab să aducă schimbarea?

LifeLab, proiect inițiat de BCR, ajută profesorii cu resurse și materiale pentru a introduce la clasă noțiuni de educație financiară, chiar și în cadrul unor materii care la prima vedere nu au legatură directă. Elevii au acces la resurse/fișe create cu ajutorul specialiștilor în educație financiară. Life Lab este o platformă educațională unde cadrele didactice pot intra, își pot descărca resursele în mod gratuit și le pot folosi la clasă. La orice oră.

Iar exemple au fost prezentate inclusiv în cadrul conferinței. Au fost prezente educatoare de grădiniță care lucrează fișe educaționale, inclusiv la clase cu copii hipoacuzici.

BCR propune o abordare interdisciplinară a educației financiare

Educație financiară la limba și literatura română? Da, se poate! În schița “Vizită”, profesorii BCR au introdus un calcul al bugetul atunci când mergi la o aniversare. Sau la educație muzicală, cum îți influențează procesul artistic banii pe care îi ai. Sau la educație tehnologică. Invăță cum să facă design-ul unei camere, cum își calculează bugetul în momentul în care vor să facă design-ul camerei, să mobileze, cât costă să schimbi vopseaua de pe pereți și așa mai departe.

Deci, prin platfoma dezvoltată de BCR, copiii abordează aceste subiecte împreună cu profesorii, în funcție de materia pe care o predau.

Unde putem ajunge dacă abordăm educația astfel? Iar răspunsul l-am aflat de la șeful BCR, în cadrul evenimentului. „Avem aproape 300.000 de învățători și profesori. Dacă ajungem la 140.000 de profesori, putem schimba această țară.”

Ce-și propune BCR? Demitizăm discuția despre bani

Manea a explicat că BCR a pornit Școala de Bani în 2016 pentru a construi încredere și competențe într-o zonă care, tradițional, a fost evitată în familie și societate.

„Generația mea era scoasă din cameră când se vorbea despre bani”

Oficialul BCR a povestit celor prezenți cum generații întregi nu au purtat discuții despre bani, venind cu exemplul familiei sale. „Generația mea n-a vorbit despre bani. Mama și tata mă scoteau din bucătărie când vorbeau despre bani. Era frumos din partea lor, dar de fapt mi-a scăzut încrederea. Era ca și cum eu nu puteam să fiu parte dintr-o discuție matură. Asta ni s-a întâmplat multora.”

„Noi asta încercăm să facem. Pentru tineri încercă să demitizăm discuția despre viață, dar pentru toți, demitizăm discuția despre bani.

Potrivit datelor BCR, peste 2 milioane de români au trecut prin programele BCR de educație financiară — de la Școala de Bani și LifeLab.

Manea: Crearea de competențe este esențială

„Noi am ajuns la concluzia că, de fapt, crearea de competențe este esențială, inclusiv în zona asta financiară, este absolut critică pentru un om. Este a doua mare preocupare a unui om, după sănătatea fizică. O țară care trăiește doar din potențial, pierde potențialul. Trebuie să-l transformăm în performanță”.

Manea: Dacă în LifeLab creăm competențe în zona financiară a unui om, în Zbor încercăm să creăm competențe de viață!

„Zbor, Destiny Park, Lifeland, LifeLab, Școala de Bani — toate sunt parte din același narativ. Noi credem foarte mult în țara noastră și vom face ce ne pricepem ca să creștem acest potențial și țara asta să fie competitivă și să aibă performanță. Dacă în LifeLab și Scoala de Bani, creăm competențe în zona financiară a unui om, în Zbor încercăm să creăm o competență de viață!”.

„Vrem feedback. Vrem o țară care iubește să învețe”

Manea a oferit și un mesaj clar pentru profesori, punctând nevoia ca și profesorii să se implice în platforma BCR/ LifeLab. „Vrem să construim LifeLab împreună cu profesori și elevi, pentru toată societatea. Vrem o țară care iubește să învețe”.

Totodată, oficialul BCR a reitereat angajamentul băncii, unul deja cunoscut de mai bine de 10 ani de când este promotor al educației financiare. „Angajamentul nostru este să investim- așa cum putem- în corpul profesoral. Așa cum ne cere corpul profesoral, astfel încât ei să poată modela pe mai departe următoarele generații. Iar eu cred că avem profesori minunați și cred că vor folosi aceste resurse. Vreau doar să ne asigurăm că dânșii știu de ce facem asta.”

Pare, din mesajul tot mai apăsat că pentru BCR, astăzi, obiectivul nu mai este doar educația financiară, ci crearea unei culturi a învățării.

„Repet, vrem să creăm performanță și prin performanță, potențial, și prin potențial, din nou competitivitate și din competitivitate – potențial. Dar cel mai important e să creăm o societate care învață, care iubește să învețe.

Dorința mea extraordinară e să ajungem la cât mai mulți profesori

Dorința mea extraordinară e să ajungem la cât mai mulți profesori. Dorința mea extraordinară este să primim cât mai mult feedback pe la profesori și să facem din Life Lab un produs pentru profesori și elevi. Un produs pe care îl construim împreună cu profesori și elevi, pentru toată societatea noastră”, a punctat oficialul BCR.

Întrebat de BankingNews cum s-a schimbat ADN -ul băncii, după ce banca s-a dedicat activ educației financiare, Manea a recunoscut că educația financiară nu a modelat doar comunitatea, ci și oamenii din bancă. Domnia sa ne-a precizat că peste 5.000 de angajați BCR au parcurs Școala de Bani, iar rezultatul se vede în interacțiunea cu clienții.

Sergiu Manea, CEO BCR: Atunci când vedem o ființă în față – vedem un om și nu un client sau un tabel în Excel.

„Acum, oamenii au credibilitate atunci când vorbesc. Când un coleg vorbește despre nevoi, obiective și acțiuni, nu citește un script. Vorbește din experiență. Acest lucru se vede în satisfacția clienților.

„Acest lucru a ajutat cu certitudine pe fiecare dintre noi. Atunci când vedem o ființă în față – vedem un om și nu un client sau un tabel în Excel. Pentru noi e foarte, foarte important. Unde se vede asta? În satisfacția clienților. În customer satisfaction index, ca si fiu și mai direct.

În afară de asta, faptul că avem programe de învățare în librăria obligatorie pentru toți colegii întărește ideea că putem deveni o organizație bazată pe învățat.”, a mai spus Sergiu Manea.

Citește și