ING Bank lansează încasările instant în euro, fără comision, pentru persoane fizice și companii. Crina Pătru: ”Ne bucurăm să anunțăm că am lansat serviciul de încasări instant în euro cu un an înaintea termenului stabilit de Comisia Europeană”

Clienții ING Bank vor putea primi, începând cu 11 decembrie 2025, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate țările europene care au adoptat moneda euro. Totodată, vor putea încasa instant și din țările din zona SEPA care nu folosesc euro, de la băncile care au aderat la schema de plăți instant în euro, inclusiv din România. Serviciul de încasări instant în euro este gratuit atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii.

Astfel, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, clienții ING vor putea primi fonduri în câteva secunde, la orice oră din zi sau noapte, în timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână. Un aspect important este că încasările se pot efectua în orice cont. Plătitorul efectuează transferul în euro, iar beneficiarul încasează în contul specificat, indiferent dacă acesta este în euro, lei sau altă monedă.

Schema SEPA, inițiată și dezvoltată de sectorul bancar european, permite efectuarea de plăţi în euro între conturi deschise la bănci din orice țară din această zonă, simplu, rapid și în siguranță. În prezent, încasările și plățile instant în zona SEPA au devenit obligatorii doar pentru ţările din zona euro. Zona SEPA include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican.

„Potrivit normelor Uniunii Europene privind plățile instant, până la data de 9 ianuarie 2027, toate băncile și prestatorii de servicii de plată din România trebuie să ofere clienților lor posibilitatea de a primi transferuri în euro, iar până la 9 iulie 2027, de a trimite plăți instant în euro. În ING, ne bucurăm să anunțăm că am lansat serviciul de încasări instant în euro cu un an înaintea termenului stabilit de Comisia Europeană.

Ne-am dorit să fie disponibil acum, înainte de sărbători, când volumul tranzacțiilor crește considerabil, iar oamenii au nevoie de acces rapid la bani. Concret, în ING, în luna decembrie a anului trecut, am înregistrat o creștere de 23% a volumelor de tranzacții și de 16% a numărului acestora, comparativ cu lunile precedente. Astfel, facem încă un pas important pentru a oferi transferuri mai rapide, digitale și în conformitate cu toate standardele stricte de securitate impuse, oferind, în același timp, mai multă predictibilitate într-o perioadă încărcată, dar specială a anului.” – Crina Pătru, Director al Serviciului de Dezvoltare Plăți ING Bank România

Plățile instant aduc beneficii importante persoanelor fizice și companiilor

Principalul avantaj este că transferurile în euro nu vor mai dura câteva zile, acestea vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, 24/7/365, inclusiv noaptea, în weekend sau de sărbători legale.

Pentru clienții persoane fizice, faptul că banii intră în cont instant înseamnă că vor avea acces la fonduri pentru cheltuieli urgente, situții neprevăzute sau plăți de sărbători. Mulți români lucrează în alte țări din Europa, iar posibilitatea ca banii trimiși în țară să ajungă în câteva secunde, oricând, oferă familiei mai mult confort și siguranță.

Pentru companii, încasările instant pot îmbunătăți gestionarea fluxului de numerar, acoperirea cheltuielilor urgente și ajuta la menținerea activității fără întreruperi, sprijinind în același timp o economie mai dinamică la nivel european. În perioada următoare, ING Bank România va lansa și plățile instant în euro pentru zona SEPA.

