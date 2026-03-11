Băncile pot finanța industria de apărare. Răzvan Pîrcălăbescu, Președinte OPIA: Dezvoltarea industriei de apărare este o necesitate strategică pentru România

La inițiativa Organizației Patronale „Industria de Apărare” (OPIA), lideri ai companiilor din sector, reprezentanți ai instituțiilor financiar – bancare și ai autorităților publice s-au reunit la București pentru a analiza oportunitățile de finanțare și parteneriatele necesare dezvoltării industriei de apărare din România.

Dezbatere despre oportunitățile de finanțare ale industriei de apărare din România

Dezbaterea a adus în prim-plan nevoia de instrumente financiare adaptate investițiilor în capacități de producție, tehnologie și inovare, într-un moment în care industria de apărare este un sector strategic pentru economia națională, în contextul geopolitic actual marcat de incertitudini.

Printre direcțiile analizate se numără realizarea de parteneriate de tip joint-venture, proiecte comune de producție, dar și atragerea de capital pentru retehnologizarea facilităților existente și dezvoltarea unor noi linii de producție.

SAFE poate aduce peste 16 mld. euro pentru România

Discuțiile au vizat și perspectiva europeană asupra finanțării industriei de apărare, în special prin programul SAFE (Security Action for Europe) – un mecanism prin care Uniunea Europeană pune la dispoziție până la 150 mld. EUR pentru statele membre care investesc în capacități industriale și tehnologice de apărare. România figurează printre principalii beneficiari, cu o alocare estimată de peste 16 mld. EUR, fonduri care pot susține achiziția de echipamente moderne, retehnologizarea liniilor de producție și proiecte de inovare.

Răzvan Pîrcălăbescu: O industrie de apărare puternică înseamnă securitate și dezvoltare economică

“Dezvoltarea industriei de apărare nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică pentru România. O capacitate solidă de apărare începe cu o armată bine echipată și cu o industrie capabilă să producă, să inoveze și să răspundă rapid noilor cerințe de securitate. Este esențial să atragem investiții consistente și instrumente de finanțare adaptate specificului acestui sector. O industrie de apărare puternică înseamnă, în același timp, securitate și dezvoltare economică: locuri de muncă bine plătite, transfer de tehnologie și contribuții importante la economia României. Rolul OPIA este să aducă împreună industria, finanțarea și autoritățile pentru a accelera acest proces de modernizare”, declară Răzvan Pîrcălăbescu, director ROMARM și președinte al Organizației Patronale „Industria de Apărare” (OPIA).

Concluzii

Între concluzii s-a evidențiat și importanța consolidării unui cadru legislativ predictibil, orientat spre dezvoltarea acestui sector, precum și oportunitatea unei implicări mai ample a instituțiilor financiar-bancare, prin facilitarea accesului la instrumente și linii dedicate de finanțare.

Băncile participante la discuții

La dezbatere au participat reprezentanți ai unora dintre cele mai importante instituții financiar – bancare din România, printre care: BRCI – Banca Română de Credite și Investiții, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank, ING Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Comercială Română (BCR), BRD – Groupe Société Générale.

Participanții au convenit asupra necesității menținerii acestui tip de dialog între industrie, autorități și sectorul financiar, pentru a accelera identificarea proiectelor concrete de investiții și parteneriate. Valorificarea acestor oportunități poate contribui la consolidarea competitivității industriale a României și la creșterea rolului său în ecosistemul european de apărare.

Oficialii parte din discuții

Printre oficialități s-au numărat și Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului României, Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), Silviu Macovei, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar din partea Secretariatului General al Guvernului, Corneliu Mureșan, secretar de stat.

Cine este OPIA

Organizația Patronală „Industria de Apărare” (OPIA) reunește unele dintre cele mai importante companii active în industria de apărare din România, peste 70, printre care Compania Națională ROMARM și cele 15 filiale, Lunox, TOP Metrology, Grampet Defence, Societatea Națională de Radiocomunicații, Optoelectronica și altele. OPIA are ca misiune susținerea dezvoltării și competitivității sectorului prin promovarea dialogului și cooperării între industrie, instituțiile publice relevante și partenerii internaționali. Prin intermediul membrilor săi și al inițiativelor pe care le promovează, OPIA contribuie la consolidarea ecosistemului industrial de apărare, la identificarea oportunităților de colaborare și la facilitarea accesului la proiecte și programe strategice, atât la nivel național, cât și internațional.