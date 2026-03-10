Interviu „Banking la genul feminin”. Florina Moisei, Revolut, despre secretul fericirii, familie, pasiuni și carieră: „Bankingul este un loc unde o femeie chiar își poate atinge potențialul maxim”

Digitalizarea rescrie rapid regulile din industria financiară, iar fintech-urile schimbă deja modul în care milioane de oameni își gestionează banii. În România, Revolut este unul dintre actorii care au accelerat această transformare, aducând în prim-plan o experiență financiară construită în jurul tehnologiei, al vitezei și al flexibilității.

Într-un interviu acordat BankingNews, Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius – Sucursala București, vorbește despre leadership într-un ecosistem fintech aflat în continuă schimbare, despre presiunea deciziilor într-o industrie extrem de competitivă și despre valorile personale care îi ghidează parcursul profesional.

Florina Moisei deschide o discuție despre secretul fericirii, un subiect rar abordat de liderii din banking, dar și despre echilibrul dintre familie, carieră și pasiuni.

Interviul face parte din seria editorială „Banking la genul feminin”, proiect prin care BankingNews aduce în prim-plan poveștile de leadership și experiențele profesionale ale femeilor care contribuie la transformarea industriei bancare.

Florina Mosiei: Secretul fericirii stă în propria capacitate de a pune în lumină fiecare dintre rolurile pe care le deține

Cine este Florina Moisei dincolo de funcția manager al Revolut România ?

Sunt o femeie împlinită, cu o familie frumoasă și fericită și cu o carieră solidă, care descoperă zi de zi că secretul fericirii stă în propria capacitate de a pune în lumină fiecare dintre rolurile pe care le deține.

Ce parte din personalitatea dumneavoastră v-a ajutat cel mai mult în carieră – și nu apare în CV?

Tenacitatea, flexibilitatea, dorința permanentă de învățare, orientarea spre planificare și anticipare.

Există un moment din viața personală care v-a schimbat stilul de leadership?

Greu de spus. Cred că leadership-ul este infuențat, în general, de calitățile personale, de valorile personale, de lucruri mult mai profunde decât reacția la un anumit context sau la un anumit stimul. Probabil că pandemia a fost momentul cel mai tensionat prin care am trecut cu toții, ca manageri și coordonatori de echipe.

Cum arată o zi „perfectă” pentru dumneavoastră atunci când nu sunteți la birou?

O zi în care petrec timp cu familia mea și facem toate activitățile care ne plac.

Florina Moisei: Întotdeauna am căutat să găsesc echilibru între familie și serviciu și cred că, până acum, am reușit

Ce vă sperie cel mai mult: o criză economică sau lipsa timpului personal?

Nu mă sperie nimic. Glumesc. Ca manager, principala mea grijă este să mă educ să nu reacționez la primul impuls, să analizez în profunzime situațiile neprevăzute și să mă asigur că am în echipă cei mai talentați profesioniști împreună cu care să iau deciziile corecte.

În ceea ce privește timpul personal, întotdeauna am căutat să găsesc echilibru între familie și serviciu și cred că, până acum, am reușit. Este un subiect care mă preocupă și în relația cu echipa mea, pentru că în orice companie ceea ce contează foarte mult este modelul personal.

Ce v-a învățat familia despre bani înainte să conduceți o bancă?

La fel ca în mai toate familiile celor din generația mea, în familia am învățat mai degrabă autonomia în relația cu banii și cum să economisesc pentru a-mi atinge anumite obiective. Azi, lucrurile arată cu totul altfel și, ca părinte, mă bucur să văd că există produse precum Revolut Kids and Teens care ajută părinții să înceapă încă de la 6 ani această educație financiară atât de necesară tinerilor.

Care este cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați ca lider – și ce ați simțit în acel moment?

Cred că tocmai în astfel de momente se testează calitatea de lider. Astfel de decizii trebuie foarte bine cântărite din punct de vedere al consecințelor. Cu cât ai mai multe date la dispoziție, cu cât poți să transformi o decizie într-un șir de pași determinați cu ajutorul cifrelor și datelor, cu atât soluția finală va fi mai puțin influențată de emoție și se va baza mai mult pe știință.

Ce sacrificii nu vede publicul atunci când privește un manager de bancă?

Cu toții facem concesii atunci când vrem să atingem ținte foarte înalte. Cele mai multe concesii se fac în relație cu hobby-urile personale. Dar nu reprezintă sacrificii neapărat. Este o alegere personală bazată pe un calcul evident, ce ține cont de lucruri în ansamblul lor, nu doar prin lentila personală.

Cum gestionați presiunea? Există un ritual, un obicei, o ancoră personală?

Aici intervine mai degrabă educația primită în familie și felul în care experiențele mele profesionale m-au ajutat să îmi creez anumite comportamente și rutine care să mă facă să gestionez cu succes presiunea, mai ales în fața evenimentelor neprevăzute. Întotdeauna îmi spun: orice problemă are o soluție. Și asta se aliniază foarte bine și cu două dintre valorile Revolut – Think Deeper și Get It Done. Gândește profund și finalizează tot ceea ce începi.

Florina Moisei: Banking-ul este un loc unde o femeie chiar își poate atinge potențialul maxim

Ce sfat i-ați da unei tinere care visează la o poziție de top în banking?

Să se dezvolte permanent, să aibă curaj să accepte provocări, să persevereze, să nu cedeze după prima nereușită. Banking-ul este un loc unde o femeie chiar își poate atinge potențialul maxim.

Dacă nu ați fi lucrat în banking, ce ați fi ales?

Prima opțiune a fost Dreptul, deci ar fi fost o mare probabilitate să rămân în domeniul consultanței juridice sau al avocaturii. Doar că parcursul meu a evoluat într-o altă direcție și sunt mulțumită de felul în care am progresat profesional.

Cea mai mare pasiune, după banking 🙂

Să călătoresc, să descopăr locuri noi, oameni noi.

Florina este licențiată în Drept în cadrul Universității din București și a absolvit programul MBA al Open University Business School – Regatul Unit

Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala Bucureștii, s-a alăturat echipei Revolut în vara lui 2025. Experiența sa profesională, de peste două decenii, acoperă domeniul bancar, instituțiile financiare nebancare și consultanța de afaceri. Și-a început parcursul profesional în 2001 la UniCredit și a continuat în calitate de consultant pentru un grup financiar din Olanda, pentru ca din 2007 să se dedice integral rolurilor din sectorul serviciilor financiare.

Anterior preluării rolului din cadrul sucursalei locale a băncii digitale Revolut, Florina a fost Director General la Access Financial Services IFN, o instituție financiară nebancară din România, axată pe creditare, unde a jucat un rol decisiv în dezvoltarea afacerii încă din stadiul de start-up, incluzand obținerea licenței, lansarea pe piață, supravegherea și reglementarea.