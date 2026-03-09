Inițiativa UniCredit Bank pentru ECE mobilizează 2,6 miliarde de euro pentru finanţări noi pentru micro şi IMM-uri din regiunea Europei Centrale si de Est

UniCredit anunță lansarea următoarei etape pentru inițiativa UniCredit pentru ECE, consolidându-și angajamentul pe termen lung față de întreprinderile mici și mijlocii și microîntreprinderile din această regiune a Europei și venind cu peste 2,6 miliarde de euro în soluții de finanțare până la sfârșitul anului 2027.

UniCredit pentru ECE este o inițiativă a Grupului UniCredit dedicată orferirii soluțiilor de finanțare, consiliere și garanții pentru micro-întreprinderi, întreprinderilor mici și mijlocii din Europa Centrală și de Est, susținând inovarea, sustenabilitatea și creșterea incluziunii. Extinderea inițiativei demonstrează direcția strategică clară pe care UniCredit o are intrând în noua fază curajoasă a planului strategic UniCredit Unlimited. Practic, ne înscriem pe o traiectorie de ambiție nelimitată nu numai la nivelul Grupului, ci și pentru cei 20 de milioane de clienți din Europa.

Noua etapă folosește 35 de linii de garantare de la Fondul European de Investiții, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, împreună cu programe naționale de dezvoltare, pentru a accelera accesul facil la finanțare pentru afaceri din România, Bulgaria, Croația, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia, Slovenia și Bosnia și Herțegovina.

În România, UniCredit Bank continuă să susțină accesul la finanțare a IMM-urilor prin parteneriatele pe care le are în desfașurare cu Fondul European de Investiții, Banca Europeană de Investiții și Banca de Investitii și Dezvoltare a României, cu o paletă largă de garanții finanțate prin InvestEU ori PNRR, cum ar fi: Sustenabilitate, Inovare și Digitalizare, Sectoarele Cultural și Creativ, Competențe și Educație, Competitivitate etc.

Printre beneficiile tangibile pentru clienți se numără cerințe mai mici de garanție, avantaje de preț, programe de consiliere dedicate și procese mai rapide și mai simple. UniCredit pentru CEE va acorda prioritate durabilității și eficienței energetice, digitalizării și inovației, competitivității lanțurilor locale de aprovizionare și finanțării incluzive pentru antreprenori, pentru afaceri conduse de femei sau de tineri.

Construită pe baze solide, inițiativa UniCredit pentru CEE a acordat deja peste 2 miliarde de euro în noi împrumuturi în cadrul programelor de garantare, sprijinind peste 18.000 de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, de la lansarea sa în 2024. Prin UniCredit pentru ECE, băncile UniCredit din regiune oferă o gamă largă de diverse finanțări și sprijin pentru afaceri. Investiția totală în economia reală în ECE pentru anul trecut a ajuns la 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru 430.000 microîntreprinderi și IMM-uri.

„Noua capacitate de finanțare de 2,6 miliarde EUR, împreună cu parteneriatele noastre europene și modelul de distribuție îmbunătățit ne permit să sprijinim mii de antreprenori în creșterea lor, în inovație și în tranziția ecologică. Acest lucru este pe deplin aliniat cu strategia noastră UniCredit Unlimited, axată pe accelerarea creșterii calității, valorificarea tehnologiei și abilitarea oamenilor noștri de a furniza soluții de cea mai bună calitate pentru clienții noștri din Europa Centrală, și de Est”, comentează Teodora Petkova, Head of CEE, UniCredit.