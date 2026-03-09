BANKING LA GENUL FEMININ. Gabriela Folcuț (Asociația Română a Băncilor) susține că leadershipul feminin în banking crește, dar barierele culturale rămân: ”Egalitatea de gen începe cu educația”

Leadershipul feminin câștigă teren în sistemul bancar, însă egalitatea reală între femei și bărbați în carieră rămâne un obiectiv încă de atins. Diferențele persistă mai ales în zona salarizării, a accesului la funcții de conducere și a participării la deciziile strategice.

Mesajul a fost transmis de Gabriela Folcuț, Director Executiv al Asociației Române a Băncilor, în cadrul conferinței ”Banking la genul feminin”, organizată de publicația BankingNews, pe data de 4 martie 2026, la Point Art Hub, unde a vorbit despre evoluția leadershipului feminin, dar și despre barierele culturale care încă influențează parcursul profesional al femeilor.

Bankingul, înaintea altor industrii

În ultimii ani, sistemul bancar a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reprezentarea femeilor în poziții de conducere. ”În zona bancară, deja 25% din posturile de președinte și director general sunt ocupate de doamne, iar 30% din posturile de vicepreședinte sunt ocupate de femei”, a spus Gabriela Folcuț.

Gabriela Folcuț (ARB) alături de Dana Dima (BCR) – Credit foto: Iustin Ichim

Comparativ cu alte domenii, sectorul financiar se află într-o poziție mai bună. ”Dacă comparăm sistemul bancar cu alte industrii, bankingul surclasează din perspectiva leadershipului feminin – inclusiv guvernul, unde doar 16% dintre portofoliile de ministru sunt ocupate de femei”, a explicat ea. Evoluția a fost favorizată și de tendințele la nivel european, unde reprezentarea femeilor în funcții de conducere a crescut în ultimul deceniu.

Convergență europeană, dar nu încă reală

Prezența femeilor în poziții de top la nivelul instituțiilor europene este un semnal clar al acestei deschideri. ”Avem leadership feminin la conducerea Băncii Centrale Europene, la conducerea Comisiei Europene și la conducerea Parlamentului European. Asta arată deschiderea Uniunii Europene pentru reducerea decalajelor”, a subliniat Gabriela Folcuț.

Cu toate acestea, convergența nu este încă una completă. ”Nu este vorba de o divergență în materie de sexe, ci de divergențe în materie de salarizare, avansare și participare la decizii strategice”, a subliniat ea.

Bariere culturale persistente

Una dintre principalele provocări rămâne bariera culturală, care influențează percepțiile sociale legate de rolurile de gen. ”Există norme sociale și percepții care alocă roluri în funcție de gen. Acestea încă blochează carierele femeilor și uneori chiar accesul lor la educație”, a punctat reprezentanta Asociației Române a Băncilor.

Aceste percepții se manifestă inclusiv în evaluarea liderilor. ”De multe ori, o femeie până în 30–35 de ani este considerată nepotrivită pentru o funcție importantă într-o instituție publică sau într-o poziție de conducere. Bariera culturală s-a atenuat, dar nu a dispărut”.

Decalajele economice dintre femei și bărbați

Diferențele de oportunități se reflectă și în plan economic. Potrivit unui studiu al OECD citat de Gabriela Folcuț, diferența de câștiguri dintre femei și bărbați în țările membre ale organizației este de aproximativ 35% în favoarea bărbaților.

„Diferența de pensii este în medie de 25%. În România, diferența este de aproximativ 19%. Trebuie să luăm măsuri pentru a reduce aceste decalaje”, a evidențiat ea. Aceste diferențe sunt generate de factori multipli: numărul de ore lucrate, tipul de încadrare sau nivelul salarial.

Rolul educației și al leadershipului

Pentru a reduce aceste diferențe, este esențial accesul egal la educație și la poziții cheie în organizații. ”Trebuie să prioritizăm egalitatea de gen în accesul la educație și în accesul la poziții cheie în boarduri. Așa se produce schimbarea într-o societate democratică”, a afirmat Gabriela Folcuț. În opinia sa, organizațiile pot contribui la această evoluție prin politici clare de recrutare și dezvoltare profesională. Printre măsurile propuse se numără diversificarea listelor scurte de candidați la recrutare, programe de mentorat, planuri de succesiune și audituri de echitate salarială. „Pe lista scurtă ar trebui să existe 40–50% femei, iar recrutarea să se bazeze pe competențe, nu pe rețele informale”, a explicat ea.

Lecții de carieră și leadership

Privind înapoi la propriul parcurs profesional, Gabriela Folcuț spune că începutul carierei sale în presă a reprezentat o experiență formativă. ”La 20 de ani am intrat în presă și pot spune că a fost un avantaj, pentru că nu există domeniu care să ofere mai multe conexiuni. Am petrecut zece ani în această meserie și am rămas cu relații pe viață”.

Ulterior, a descoperit sectorul bancar, care a devenit direcția principală a carierei sale. ”Cineva mi-a spus la un moment dat: ‘de ce nu ești în banking?’. Nu a durat mult și am fost recrutată la Asociația Română a Băncilor, unde lucrez de 17 ani”, a povestit Gabriela Folcuț.

Sfat pentru noile generații

În final, reprezentanta ARB a transmis și câteva sfaturi pentru tinerii aflați la început de drum. ”Stabilește-ți ținta – ce vrei să fii. Ai curajul să schimbi drumul de câte ori este nevoie pentru a ajunge acolo”, a spus ea. Un alt element esențial este alegerea unui lider potrivit.

”Alege-ți un lider lângă care poți crește și care te impulsionează”. În plus, experiența a învățat-o că performanța profesională trebuie dublată de abilități de relaționare. ”Perseverența este importantă, dar și diplomația. Am învățat mai târziu că, oricât de bun ai fi, dacă nu ești diplomat, nu ești promovat”, a conchis Gabriela Folcuț.

Cea de-a doua ediție a conferinței ”Banking la genul feminin” este o dezbatere organizată de BankingNews, la Point Art Hub, cu susținerea partenerilor Banca Transilvania, BCR, BRD Groupe Société Générale, Garanti BBVA și Asociația Română a Băncilor. Speakerii evenimentului, moderat de Melania Hăncilă au fost Aura Socol – Membru al Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a României, Dana Dima – Vicepreședinte BCR, Mădălina Teodorescu – Director General Adjunct BRD – Groupe Société Générale, Gabriela Folcuț – Director Executiv Asociația Română a Băncilor, Virginia Oțel – Director Comunicare Corporativă Garanti BBVA și Director General Adjunct Garanti BBVA Leasing, Silvia Jalea – Director Comunicare Corporate ING Bank, Gabriela Dinu – Cofondator BankingNews, sociologul Gelu Duminică și psihologul Adelina Clapon.