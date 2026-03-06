BANKING LA GENUL FEMININ. Aura Socol, Banca Națională a României pune punctul pe i: ”Vizibilitatea femeilor în leadership a crescut, dar egalitatea reală încă se construiește”

În ultimii ani, prezența femeilor în poziții de conducere din instituțiile financiare globale a devenit tot mai vizibilă. Pentru Aura Socol, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, acest progres este real, dar drumul către o egalitate autentică este încă lung.

Invitată la conferința ”Banking la genul feminin”, organizată de BankingNews, pe 4 martie 2026, la Point Art Hub, ea a vorbit despre evoluția leadershipului feminin în instituțiile financiare, despre deciziile cu miză macroeconomică și despre competențele necesare pentru noile generații de lideri din banking.

Vizibilitatea femeilor în finanțe crește

Potrivit Aurorei Socol, la nivel global există exemple importante care arată că rolul femeilor în conducerea instituțiilor financiare a devenit mai vizibil în ultimul deceniu. În prezent, Banca Centrală Europeană este condusă de Christine Lagarde, iar Fondul Monetar Internațional este condus de Kristalina Georgieva, originară din Bulgaria. De asemenea, după criza financiară globală, Federal Reserve a fost condusă de Janet Yellen, într-o perioadă economică extrem de complexă.

Aura Socol, Membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (Credit foto: Iustin Ichim)

”Dacă ne uităm la suprafață, cred că putem spune că vizibilitatea femeilor a crescut destul de mult în ultimii cinci-zece ani”, a spus Aura Socol. Cu toate acestea, ea consideră că egalitatea reală între femei și bărbați în pozițiile de conducere este încă departe de a fi atinsă. ”Poate ar trebui să ne revedem peste zece ani, sau chiar mai mult, ca să discutăm despre ceea ce înseamnă egalitate adevărată”, a evidențiat reprezentanta BNR.

Cotele de gen accelerează schimbarea

Analizând evoluțiile din Uniunea Europeană, Aura Socol spune că progresul cel mai vizibil apare în statele care au introdus măsuri concrete pentru echilibrarea reprezentării de gen. În unele țări europene există cote obligatorii pentru reprezentarea femeilor în consiliile de administrație ale companiilor listate. Diferențele sunt semnificative.

”În statele care au cote obligatorii, femeile reprezintă aproximativ 40% din consiliile de administrație ale companiilor listate. În statele fără astfel de măsuri procentul este în jur de 17%. În cele care au inițiative, dar nu obligatorii, procentul este de aproximativ 31%”, a punctat Aura Socol.

Aceste cifre arată că politicile publice pot accelera schimbarea, chiar dacă procesul este adesea lent. Un exemplu este directiva europeană privind reprezentarea femeilor în conducerea companiilor, propusă de Comisia Europeană în 2012 și adoptată abia în 2022, după zece ani de negocieri. ”Acțiunile concrete există, dar sunt puține și se implementează foarte greu”, a subliniat ea.

Deciziile cu miză mare cer argumente solide

Aura Socol a vorbit în primul panel al conferinței ”Banking la genul feminin”, alături de Dana Dima (BCR), Mădălina Teodorescu (BRD), Gabriela Folcuț (ARB) și Virginia Oțel (Garanti BBVA) – Credit foto: Iustin Ichim

În cariera sa academică și profesională, Aura Socol spune că nu a simțit neapărat nevoia de a demonstra mai mult decât colegii bărbați, însă în dezbaterile cu miză mare argumentele solide sunt esențiale.

Profesor de economie de peste 25 de ani, ea spune că explicația și argumentarea sunt parte naturală a profesiei. ”Nu m-a deranjat niciodată să spun de două ori același lucru sau să răspund de două ori la aceeași întrebare, dacă asta ajută să se înțeleagă mai bine”, a subliniat Aura Socol.

Un exemplu de astfel de dezbateri a fost discuția privind adoptarea monedei euro de către România. În 2018 a fost înființată o comisie națională pentru pregătirea aderării României la zona euro, coordonată de Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și de guvernatorul Mugur Isărescu. Aura Socol a fost coordonatorul științific al documentelor elaborate în cadrul acestei comisii.

”Obiectivul a fost un plan național pentru trecerea la euro, cu pași concreți și o țintă pentru intrarea în zona euro”. Totuși, spune ea, un astfel de proiect nu poate deveni realitate fără consens politic. ”Nu BNR trebuie să își asume singură responsabilitatea pentru un astfel de obiectiv. Este nevoie de consensul tuturor partidelor politice din Parlament”, a explicat Aura Socol.

Un proiect de țară

În opinia sa, adoptarea monedei euro ar putea deveni un proiect de țară cu impact major asupra disciplinei macroeconomice. ”Dacă ar fi să avem un proiect de țară care să ne ajute cel mai mult pe viitor și să ne disciplineze macroeconomic, acesta ar fi”.

Pentru ca un astfel de obiectiv să devină realitate, însă, este nevoie de cooperare între instituții și de o viziune comună la nivel politic și economic.

Curajul și competențele liderilor de mâine

Aura Socol – Banca Națională a României (Credit foto: Iustin Ichim)

Întrebată ce sfat ar oferi tinerelor profesioniste care aspiră la roluri de leadership, Aura Socol spune că succesul depinde de un mix de competențe. ”Competențele tradiționale nu vor dispărea niciodată. Dar este nevoie și de adaptare la nou, de viziune strategică și de curaj.”

Curajul, spune ea, nu este întotdeauna o calitate cu care te naști. ”Dacă nu te naști cu el, trebuie să găsești forța să îl construiești. Și este important să nu renunți niciodată”.

Echilibrul dintre profesie și viața personală

Dincolo de rolul din cadrul BNR, Aura Socol este profesor universitar și mamă. Echilibrul între aceste responsabilități este, spune ea, unul dintre cele mai mari sacrificii ale carierei. ”Am un copil de 17 ani și, în același timp, sunt profesor. Sacrificiul este să împac cele două joburi, iar cel mai important este cel cu copilul”, a subliniat Aura Socol.

Pentru ea, economia nu este doar o profesie, ci o pasiune descoperită încă din adolescență. ”M-am îndrăgostit de economie în liceu. Apoi am urmat Academia de Studii Economice din București, unde pe atunci erau 20 de candidați pe loc”.

Această pasiune a dus la două doctorate în domeniul monetar și la o legătură profesională profundă cu băncile centrale. ”De aici a început interesul meu pentru băncile centrale”, a povestit Aura Socol.

Iar pentru noile generații de profesioniști din banking, mesajul său rămâne clar: competența, viziunea și curajul sunt elementele care construiesc leadershipul pe termen lung.

Cea de-a doua ediție a conferinței ”Banking la genul feminin” este o dezbatere organizată de BankingNews, la Point Art Hub, cu susținerea partenerilor Banca Transilvania, BCR, BRD Groupe Société Générale, Garanti BBVA și Asociația Română a Băncilor. Speakerii evenimentului, moderat de Melania Hăncilă au fost Aura Socol – Membru al Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a României, Dana Dima – Vicepreședinte BCR, Mădălina Teodorescu – Director General Adjunct BRD – Groupe Société Générale, Gabriela Folcuț – Director Executiv Asociația Română a Băncilor, Virginia Oțel – Director Comunicare Corporativă Garanti BBVA și Director General Adjunct Garanti BBVA Leasing, Silvia Jalea – Director Comunicare Corporate ING Bank, Gabriela Dinu – Cofondator BankingNews, sociologul Gelu Duminică și psihologul Adelina Clapon.