ING Bank și EFdeN lansează un simulator digital gratuit care arată în 10 minute cât poți economisi la facturile de energie

ING Bank România și organizația EFdeN au lansat primul simulator digital gratuit care le permite proprietarilor de apartamente să estimeze, în mai puțin de 10 minute, performanța energetică a locuinței și impactul unor eventuale renovări asupra facturilor. Instrumentul oferă recomandări concrete de intervenții și estimări privind economiile pe termen lung.

Eficiența energetică e la un click distanță

În România, potrivit datelor Eurostat, aproape 95% dintre oameni locuiesc în locuințe proprietate personală, iar costurile cu energia influențează direct bugetul fiecărei gospodării. După un sezon rece cu un consum ridicat și un context instabil al prețului gazelor, proprietarii sunt puși în fața unor decizii concrete: ce măsuri merită făcute și care este impactul lor real asupra costurilor.

De exemplu, Maria are 45 de ani și locuiește într-un apartament construit în anii ’80. Se gândește la renovare, dar nu știe ce măsuri reduc cel mai mult consumul de energie și în cât timp se amortizează investiția. Fără o estimare clară, ajunge să amâne.

Ce face Simulatorul de Eficiență Energetică EFdeN?

Pentru Maria și pentru milioane de alți proprietari, organizația non-guvernamentală EFdeN, în parteneriat strategic cu ING Bank, lansează un simulator digital de optimizare energetică, cu acces gratuit. Instrumentul digital, disponibil online, oferă în mai puțin de 10 minute o estimare a performanței energetice a locuinței, a intervențiilor care merită făcute în apartamentele proprii și a impactului în facturi, cât și o aproximare a clasei energetice a locuinței înainte și după intervenții, astfel încât utilizatorii să poată analiza economiile posibile pe termen lung.

Dalia Stoian: România ocupă ultimul loc din Europa la consumul de electricitate per locuință. Simulatorul este un pas în democratizarea eficienței energetice

„Simulatorul de Eficiență Energetică lansat de EFdeN este un pas în democratizarea eficienței energetice. Prin intermediul lui, oferim acces gratuit și ușor tuturor proprietarilor de apartamente care vor să înțeleagă cum pot reduce consumul și costurile la facturi. În parteneriat cu ING, construim un cadru pentru schimbare, în care fiecare român poate lua decizii informate și prioritiza intervențiile cu cel mai mare impact.

România ocupă ultimul loc din Europa la consumul de electricitate per locuință, conform datelor Eurostat, ceea ce înseamnă că potențialul clădirilor rezidențiale este uriaș. Pe termen lung, prin electrificare, locuințele pot fi transformate în sisteme inteligente care reduc costurile și echilibrează rețeaua, iar acest simulator a fost creat pentru a ajuta oamenii să-și pregătească locuințele pentru acest viitor”, spune Dalia Stoian, președinte EFdeN.

Cum funcționează și cui se adresează simulatorul

Simulatorul este bazat pe metodologia oficială de calcul a performanței energetice a clădirilor (MC-001-2022) și ia în considerare informații precum anul construcției, suprafața utilă, tipul, vechimea și orientarea ferestrelor, suprafețele pereților, vecinătățile apartamentului, gradul de însorire, sursa de încălzire, electrocasnicele folosite, ș.a.

Informațiile sunt introduse de utilizator simplu și intuitiv, facilitând simularea din orice loc s-ar afla. Printre beneficiile concrete pentru proprietari menționăm: aproximarea clasei energetice actuale a locuinței (un certificat de performanță energetică are un cost aproximativ de 200-500 de lei), măsuri concrete de renovare și reducere a valorii facturilor, cât și o perspectivă asupra economiilor pe termen lung. De asemenea, utilizatorul va putea vedea nivelul estimat de gaze cu efect de seră pe care îl emite locuința sa, precum și cel nou estimat după îmbunătățiri.

„Dezvoltarea Simulatorului de Eficiență Energetică împreună cu EFdeN a pornit dintr-o nevoie clară pe care am identificat-o în rândul proprietarilor de locuințe: dorința de a-și reduce costurile lunare și de a-și crește valoarea casei, dar și dificultatea de a ști de unde să înceapă. Este o inovație menită să aducă transparență, simplificare și sprijin într-un domeniu care, deși impactează viața fiecăruia, rămâne greu de navigat.

Pentru noi, sustenabilitatea este un angajament real, nu doar un concept. La nivel european clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul final de energie, potrivit Directivei europene privind performanța energetică a clădirilor. Este important să completăm beneficiile financiare deja oferite, precum discountul la dobândă pentru imobile eficiente sau comisionul zero pentru creditele destinate renovărilor, cu soluții concrete care ajută oamenii să ia decizii informate.

Simulatorul ne permite să ocupăm un teritoriu strategic nou: acela de consultant privind calitatea locuinței, complementând rolul nostru de finanțator. Ne dorim ca acesta să fie doar primul pas dintr-un efort mai amplu de a sprijini clienții în tranziția către locuințe mai eficiente, mai valoroase și mai prietenoase cu mediul”, a declarat Iulia Rusu, Lending Insurance Strategy Lead ING Bank România.





România are peste 300.000 de prosumatori

România are peste 300.000 de prosumatori, însă aceștia reprezintă doar o fracțiune din totalul proprietarilor de locuințe. Pentru majoritatea celor care locuiesc în apartamente din fondul construit existent, primul pas nu este producția de energie, ci reducerea consumului și prioritizarea intervențiilor care au impact direct în facturi.

Proiectul pornește din experiența EFdeN cu „Ghidul Prosumatorului Sustenabil”, un material care prezintă cât poate economisi o familie care investește în panouri fotovoltaice. Simulatorul extinde această abordare și o transformă într-un instrument digital online, gratuit.

Scopul principal al Simulatorului este reducerea facturilor

Scopul principal al Simulatorului este reducerea facturilor prin clarificarea impactului fiecărei intervenții. Pe termen lung, însă, instrumentul contribuie la creșterea competențelor energetice ale proprietarilor, astfel încât deciziile privind locuința să fie bazate pe date și estimări, nu pe presupuneri.

Simulatorul de Eficiență Energetică EFdeN o ajută pe Maria să înțeleagă ușor, gratuit și pe loc, intervențiile pe care trebuie să le facă dacă vrea să-și reducă facturile și să planifice investițiile necesare apartamentului ei.

Cum poți accesa Simulatorul de Eficiență Energetică

Simulatorul EFdeN este disponibil la https://simulator.efden.org/. Utilizatorii își pot configura locuința și pot primi o estimare a consumului, precum și a certificării energetice a apartamentului, împreună cu recomandări prioritizate și economiile estimate pentru fiecare intervenție analizată.

Prima versiune a acestui instrument digital este concepută pentru deținătorii de apartamente. EFdeN va lansa în curând o versiune actualizată, extinsă și pentru proprietarii de case.