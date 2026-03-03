Interviu ”Banking la Genul Feminin”. Raluca Nicolescu, Banca de Investiții și Dezvoltare, despre presiune, pasiune și răbdare: ”Nu crizele mă sperie, ci timpul care nu se mai întoarce”

În seria interviurilor „Banking la genul feminin”, Raluca Nicolescu, Director General Banca de Investiții și Dezvoltare, a lăsat pentru o clipă cifrele și strategiile și a vorbit pentru BankingNews despre consecvență, răbdare și echilibru. Despre crizele traversate, deciziile dificile și presiunea nevăzută a unui rol de top, dar și despre familie, pasiuni și ancora personală care o ține stabilă. Un dialog onest despre leadership la feminin și despre curajul de a construi, în același timp, carieră și sens.

BankingNews: Cine este Raluca Nicolescu dincolo de funcția de Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare?

Raluca Nicolescu: Dincolo de funcția de Director General, sunt în primul rând un profesionist care a crescut odată cu sistemul bancar modern din România și care a avut privilegiul să participe la transformarea lui. Când am intrat în sistemul financiar, Bursa de Valori tocmai se înființa, inflația avea 3 cifre și telefoane mobile aveau câțiva. Am traversat crize successive și diferite (9/11, criza financiară din 2008, apoi Covid și războiul din Ucraina) și transformări tehnologice specaculoase (automatizări,mobile banking, API, AI). Sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi parte din această evoluție și mai ales pentru că am putut să fac ce-mi place – să învăț, să fac lucruri noi, să particip la transformarea ideilor în structuri, proiecte și chiar organizații. Dincolo de BID și banking, sunt un căruia îi place să fie printre oameni, să îți găsească echilibrul cu familia, să descopere frumosul de lângă noi și să trăiască experiențe alături de oameni dragi.

BankingNews: Ce parte din personalitatea dumneavoastră v-a ajutat cel mai mult în carieră – și nu apare în CV?

Raluca Nicolescu: Cred că trăsătura care m-a ajutat cel mai mult a fost consecvența, o calitate mai puțin vizibilă decât rezultatele, dar esențială pentru o carieră pe termen lung. Bankingul este un domeniu în care încrederea se construiește în timp și în care stabilitatea contează mai mult decât succesele punctuale. Am încercat întotdeauna să rămân constantă în modul de lucru și în valorile profesionale, indiferent de context. O altă calitate importantă a fost răbdarea, pentru că multe proiecte importante au nevoie de timp pentru a produce rezultate vizibile. De asemenea, cred că m-a ajutat capacitatea de a asculta și de a înțelege perspective diferite înainte de a lua o decizie. În funcțiile de conducere nu este suficient să ai răspunsuri rapide, ci trebuie să înțelegi corect întrebările. Această abordare nu apare în CV, dar probabil a fost decisivă în evoluția mea profesională.

BankingNews: Există un moment din viața personală care v-a schimbat stilul de leadership?

Raluca Nicolescu: Nu a existat un singur moment definitoriu, ci mai degrabă o evoluție firească odată cu experiența acumulată. La începutul carierei eram foarte orientată spre rezultate și obiective clare, ceea ce este firesc într-un mediu competitiv. Cu timpul am înțeles însă că performanța durabilă depinde foarte mult de calitatea relațiilor din echipă. Experiențele personale m-au făcut să devin mai atentă la echilibrul oamenilor și la modul în care deciziile profesionale le influențează viața. Am realizat că leadershipul înseamnă mai degrabă exemplu, capacitatea de a crea o viziune și mai ales responsabilitate umană. Această perspectivă m-a făcut mai atentă la context și la nevoile reale ale echipelor. Astăzi cred că un lider bun este cel care creează stabilitate, încredere și viziune, care are performanță și contribuie la succesul personal și profesional al oamenilor din echipă.

BankingNews: Cum arată o zi „perfectă” pentru dumneavoastră atunci când nu sunteți la birou?

Raluca Nicolescu: O zi perfectă începe cu o cafea la ibric, continuă cu întâlnirea cu colegii de la sala de sport, prânzul cu famila mea, puțin citit, puțin descoperit de ceva nou și se încheie cu o întâlnire în tihnă, poate cu prietenii la un film sau doar povești. Sau poate fi cam la fel, doar că în vacanță, undeva unde e soare și lumină, unde nu mă grăbesc, dar descopăr.

BankingNews: Ce vă sperie cel mai mult: o criză economică sau lipsa timpului personal?

Raluca Nicolescu: Crizele economice fac parte din realitatea sistemului financiar și sunt inevitabile într-o economie dinamică. Un profesionist din banking trebuie să fie pregătit pentru aceste momente și să le abordeze cu disciplină și luciditate. Într-o instituție de dezvoltare, perioadele dificile devin chiar momente în care rolul nostru este mai important decât în mod normal. Din acest punct de vedere, o criză este mai degrabă o provocare profesională decât o temere personală. Lipsa timpului personal este însă mai greu de compensat, pentru că timpul nu poate fi recuperat. Cariera poate fi construită și ajustată, dar timpul pierdut nu se mai întoarce. De aceea cred că echilibrul personal este o condiție pentru performanța profesională pe termen lung.

BankingNews: Ce v-a învățat familia despre bani înainte să conduceți o bancă?

Raluca Nicolescu: Familia m-a învățat că banii sunt o consecință a unui efort sau a unei investiții. Și că alocarea lor reprezintă o decizie importantă – pot să fie cheltuiți pe o chestiune urgentă sau o bucurie temporară, așa cum pot să fie investiți în amintiri de vacanțe, învățare-dezvoltare sau în instrumente de stabilitate și siguranță, precum casa și economiile. Am învățat că deciziile financiare trebuie luate cu prudență și gândite pe termen lung. Această perspectivă mi-a fost foarte utilă mai târziu, în cariera bancară. Chiar și atunci când vorbim despre proiecte de mare anvergură, principiile rămân aceleași. Stabilitatea și bunăstarea durabilă se construiesc prin disciplină și echilibru.

BankingNews: Care este cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați ca lider – și ce ați simțit în acel moment?

Raluca Nicolescu: Cele mai grele decizii au fost întotdeauna cele care au avut impact direct asupra oamenilor. Deciziile financiare sau strategice pot fi analizate și fundamentate, dar deciziile organizaționale au întotdeauna o dimensiune personală. În astfel de momente simți foarte clar responsabilitatea rolului pe care îl ai. Nu sunt decizii confortabile și cred că nici nu ar trebui să fie. Întotdeauna am încercat să le iau cu maximă corectitudine și transparență. În același timp, am învățat că uneori deciziile dificile sunt necesare pentru stabilitatea pe termen lung și de multe ori, inclusiv pentru echilibrul echipelor. Important este să nu pierzi niciodată dimensiunea umană a acestor situații.

BankingNews: Ce sacrificii nu vede publicul atunci când privește un manager?

Raluca Nicolescu: Publicul vede rezultatele și poziția, dar nu vede ritmul constant al responsabilității. Funcțiile de conducere implică o atenție continuă la multe variabile: evoluțiile economice și organizaționale, tendințele și perspectivele globale și regionale, potențialii factori de impact și influență. Programul de lucru nu se termină odată cu plecarea de la birou. Există foarte puține momente în care responsabilitatea dispare complet. Sacrificiul cel mai mare este timpul personal și uneori imposibilitatea de a te deconecta cu adevărat. În același timp, există și presiunea deciziilor importante, care nu este întotdeauna vizibilă din exterior, dar toate împreună definesc rolul de manager.

BankingNews: Ce v-a învățat eșecul?

Raluca Nicolescu: Eșecul apare când nu înveți nimic din ce n-a mers bine, așa că eu m-aș referi mai degrabă la nereușite, care apar și nici nu e rău că se întâmplă asta, chiar dacă apăsător sau dureros. În banking, chiar și atunci când deciziile sunt bine fundamentate, există întotdeauna factori externi pe care nu îi poți controla în totalitate. Am înțeles în timp că experiența nu elimină incertitudinea, ci doar te ajută să o gestionezi mai bine. De aceea, cred că nu este esențial să eviți orice greșeală, ci să ai capacitatea de a învăța rapid și de a ajusta direcția atunci când este necesar.. Privind retrospectiv, cred că experiențele dificile, înțelese corect, devin o resursă valoroasă pentru deciziile viitoare.

BankingNews: Cum gestionați presiunea? Există un ritual, un obicei, o ancoră personală?

Raluca Nicolescu: Gestionez presiunea în primul rând prin structură și disciplină în modul de lucru și poate și printr-un fel de simț al umorului. Îmi place să am priorități clare și pași bine definiți pentru fiecare obiectiv important. Organizarea reduce incertitudinea și face deciziile mai ușor de gestionat. În același timp, încerc să păstrez câteva rutine personale care mă ajută să îmi mențin echilibrul. Îmi place să fac sport, îmi place cu ai mei, îmi plac glumele mele cu prietenii, poveștile sau planurile de vacanțe la o cafea sau o masa bună. Și încerc să le fac loc pentru că aceste lucruri simple funcționează ca ancore personale, mai ales în perioadele mai intense.

BankingNews: Ce sfat i-ați da unei tinere care visează la o poziție de top în banking?

Raluca Nicolescu: I-aș spune să construiască pe termen lung și să aibă răbdare cu propriul parcurs profesional. Bankingul este un domeniu în care credibilitatea se construiește în timp și nu poate fi înlocuită de succese rapide. Este important să învețe continuu și să înțeleagă mecanismele din spatele deciziilor financiare. Curiozitatea profesională este la fel de importantă ca ambiția. De asemenea, cred că este esențial să rămână autentică și să nu încerce să copieze modele care nu i se potrivesc. Fiecare carieră solidă are propriul ritm și propria logică. Încrederea în acest proces este foarte importantă.

BankingNews: Dacă nu ați fi lucrat în banking, ce ați fi ales?

Raluca Nicolescu: Mie îmi place în lumea financiară, pentru că deși este strictă este și foarte ofertantă fiind mereu în schimbare, influențată de tendințe de consum, de preferințe de interacțiune, de tehnologie, de geopolitică,. Și trebuie într-o oarecare măsură să știi despre toate. Am mai zis, sunt recunoscăoare pentru șansele pe care le-am avut de a fi în locuri, în momente și cu oameni potriviți pentru schimbări indrăznețe. Sectorul financiar e mult mai mare decât doar banking și sunt încă domenii în care aș vrea să știu mai multe și în care aș vrea să îmi aduc contribuția, unele emergente pentru România precum fondurile de capital, altele în dezvoltare la nivel global, precum ar fi procesul de tokenizare a activelor. Dar dacă nu ar fi fost acest sector vast, mi-ar fi plăcut să lucrez în agricultură, probabil pentru că l-am auzit toată copilăria pe tata vorbind despre agricultura și culturile lui. De altfel, tatăl meu unul din oamenii cei mai atașați și pasionați de meseria lui din câți cunosc.

BankingNews: Care este cea mai mare pasiune după banking?

Raluca Nicolescu: Sunt multe lucruri care îmi plac – de la sport la călătorii, de la filme la cărți și învățat ceva nou. Începusem cursuri de limba germană în pandemie, dar am întrerupt de câteva luni bune și aș vrea să am timp să reiau. Îmi plăcea ora mea de germană. Cum îmi place ora mea la sală. Sau orele de relaxare cu prietenii și prânzurile cu ai mei. Echilibrul personal și timpul petrecut cu oamenii apropiați pot fi numite pasiune, pentru că sunt valoroase. Dincolo de rezultate profesionale, echilibrul rămâne essential, ca și oamenii – ai tăi apropiați, cei cu care ai crescut, la a căror creștere ai contribuit, cei cu care te-ai bucurat, ai râs, ai trecut peste obstacole, ai construit.