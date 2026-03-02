UniCredit este lider în ceea ce privește egalitatea de șanse la locul de muncă. Banca și-a reînnoit Certificare Globală EDGE și promite să îmbunătățească echilibrul de gen, la toate nivelurile organizației

UniCredit și-a reafirmat poziția de lider în ceea ce privește echitatea de gen și incluziunea prin reînnoirea EDGE Certification® în zece țări europene: România, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Serbia și Slovacia.

Împreună, aceste piețe reprezintă peste 80% dintre angajații Grupului, ceea ce face din UniCredit primul și singurul grup bancar paneuropean care deține prestigioasa Certificare Globală EDGE.

EDGE – standardul global pentru măsurarea corectitudinii la locul de muncă – evaluează organizațiile printr-un proces riguros care analizează reprezentarea de gen, echitatea salarială, politicile incluzive și experiența culturală de zi cu zi a angajaților. Această certificare combină datele cantitative din domeniul resurselor umane, cu politici și practici la locul de muncă și feedback-ul angajaților, pentru a obține o imagine de ansamblu, clară și onestă asupra modului în care o organizație sprijină egalitatea de șanse.

Reprezentarea femeilor în top management depășește 30% în toate entitățile UniCredit certificate.

Aceste rezultate confirmă faptul că diversitatea nu este doar o ambiție declarată, ci este un rezultat din ce în ce mai vizibil în structurile noastre de conducere.

În cadrul Grupului, percepțiile angajaților arată o încredere puternică în practicile de angajare corecte și o mare disponibilitate de a recomanda organizația – indicatori clari ai unei baze solide de încredere, mândrie și implicare în majoritatea entităților.

Siobhán McDonagh: UniCredit – prima bancă din Europa care a obținut și păstrat Global EDGE Certification®

„UniCredit continuă să susțină practicile de afaceri sustenabile și responsabile în toată Europa. Suntem mândri că am demonstrat încă o dată că la UniCredit nu ne oprim niciodată, fiind prima bancă din Europa care a obținut și păstrat Global EDGE Certification®, continuând să-și consolideze angajamentul față de echitate și incluziune pentru diversitate, pentru a ne confirma rolul de lider în domeniu, pentru a ne remarca prin corectitudine, transparență și creșterea echității și incluziunii în industrie.”, declară Siobhán McDonagh, Head of Group People & Culture la UniCredit.

Andrea Tognetti: Este o recunoaștere a faptului că incluziunea și egalitatea de șanse sunt integrate în procesele noastre și în modul în care susținem dezvoltarea colegilor

„Obținerea certificării EDGE Move în România reprezintă o confirmare importantă a angajamentului nostru în construirea unui mediu de lucru echitabil, transparent și incluziv. Este o recunoaștere a faptului că incluziunea și egalitatea de șanse sunt integrate în procesele noastre și în modul în care susținem dezvoltarea colegilor. Suntem mândri să contribuim la ambiția Grupului și vom continua să investim în inițiative care creează experiențe mai bune pentru oameni și oportunități reale de creștere.” a spus Andrea Tognetti, Vicepreședinte Executiv People & Culture, UniCredit Bank România.

UniCredit: Vom continua să îmbunătățim echilibrul de gen, la toate nivelurile organizației

Acestea includ progrese în ceea ce privește echitatea salarială între femei și bărbați, concentrarea continuă asupra proceselor echitabile și transparente la locul de muncă, acces mai larg la oportunități de mentorat și dezvoltare a carierei, dar și sprijin in cazul concediilor de paternitate. Aceste eforturi înseamnă concentrare continuă asupra leadershipului incluziv, asigurându-ne că echitatea este inclusă în modul în care ne organizăm, luăm decizii și creștem.

Aniela Unguresan: UniCredit demonstrează că echilibrul de gen, corectitudinea și incluziunea la locul de muncă pot fi integrate

„Reînnoirea EDGE Certification® de către UniCredit pe zece piețe europene îi consolidează statutul de prima – și încă singura – bancă paneuropeană certificată la această scară. Progresul este clar și măsurabil: femeile dețin acum peste 30% din rolurile de top management în toate entitățile de conducere susținute, cu progrese susținute la nivelul politicilor de resurse umane.

Cu peste 80% din forța de muncă acoperită de EDGE Certification®, UniCredit demonstrează că echilibrul de gen, corectitudinea și incluziunea la locul de muncă pot fi integrate în mod sistematic pe piețe, culturi și contexte de afaceri ca factori cheie ai performanței și creșterii.”, spune Aniela Unguresan, fondatoarea EDGE Certified Foundation

Toate entitățile evaluate au progresat în ritmul lor propriu – de la consolidarea fundațiilor la nivelul Evaluării EDGE Assess, până la avansarea la EDGE Move – contribuind la rezultatu comun de astăzi.