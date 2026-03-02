Stiri de top

Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon, program dedicat antreprenoarelor care vor să-și extindă companiile la nivel internațional

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon, o inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care conduc companii cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro și care vor să își extindă businessul la nivel internațional.

Alina Rus: Susținerea antreprenoriatului feminin este esențială pentru dezvoltarea unui mediu economic competitiv și sustenabil
Câștigătoarea va afla strategiile și oportunitățile de business din regiunea vizată
Criterii de eligibilitate

Inițiativa, care are ca scop susținerea antreprenoriatului feminin românesc, face parte din MoonShotX, program realizat în parteneriat cu InnovX prin care companiile mid-corporate locale sunt susținute să scaleze internațional în Austria, Marea Britanie, Statele Unite și Japonia.

Alina Rus: Susținerea antreprenoriatului feminin este esențială pentru dezvoltarea unui mediu economic competitiv și sustenabil

„Susținerea antreprenoriatului feminin este esențială pentru dezvoltarea unui mediu economic competitiv și sustenabil. În România există multe antreprenoare cu viziune globală, care au depășit etapa de validare locală și care au potențialul să concureze internațional. Prin PinkMoon, ne propunem să oferim contextul și sprijinul necesare pentru ca acest potențial să fie pus în valoare și accelerat”, a declarat Alina Rus, CFO Raiffeisen Bank România și Ambasador al PinkMoon.

Câștigătoarea va afla strategiile și oportunitățile de business din regiunea vizată

Câștigătoarea competiției va intra direct în faza de internaționalizare a proiectului MoonShotX și va participa la una dintre sesiunile de scalare din SUA, Austria, Marea Britanie sau Japonia, în funcție de relevanța pieței pentru compania câștigătoare.

În cadrul acestei sesiuni, antreprenoarea va avea ocazia să afle mai multe despre strategiile și oportunitățile de business din regiunea vizată și să își prezinte afacerea în fața potențialilor clienți și investitori.

Criterii de eligibilitate


·Companie fondată sau condusă de femei
·Cifră de afaceri între 5 și 50 milioane euro
·Firmă înregistrată în România

Înscrierile în program sunt deschise până pe 31 martie 2026 și pot fi făcute accesând acest link.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
