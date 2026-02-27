Mihail Ion, Raiffeisen Bank: Aplicațiile bancare puse la dispoziție de bănci ajută la gestionarea eficientă a bugetului. Românii devin mai organizați financiar, iar 76% țin în mod constant o evidență detaliată a cheltuielilor

Românii devin tot mai atenți la modul în care își gestionează banii, iar 76% țin în mod constant o evidență detaliată a cheltuielilor sau își monitorizează bugetul, potrivit unui studiul Despre Bani 1:1, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio.

Potrivit băncii, aceștia simt nevoia să își controleze cheltuielile și să aibă o planificare financiară, iar instrumentele bancare digitale capătă un rol esențial în organizarea bugetului personal.

Aplicațiile bancare domină topul soluțiilor de gestionare a banilor

Digitalizarea este deja parte din rutina zilnică a multor români. Peste jumătate dintre respondenți (55%) declară că folosesc aplicația mobilă a băncii pentru a verifica tranzacțiile și a urmări automat cheltuielile, ceea ce o transformă în principalul instrument de management financiar. În paralel, 34% încă utilizează metode tradiționale, precum evidența pe hârtie, iar 13% se bazează pe notificările SMS sau push la fiecare plată pentru a urmări cheltuielile. Aceste date confirmă faptul că soluțiile digitale integrate direct în serviciile bancare sunt preferate în fața aplicațiilor externe sau a altor instrumente independente.

Mihail Ion: Aplicațiile bancare puse la dispoziție de bănci ajută la gestionarea eficientă a bugetului

„Rezultatele acestei cercetări ne indică o maturizare a comportamentului în România. Tot mai mulți oameni folosesc aplicațiile bancare, beneficiile integrate și instrumentele de economisire puse la dispoziție de bănci pentru a-și gestiona mai eficient bugetul. Dincolo de simpla administrare a conturilor, această schimbare vorbește despre o nevoie reală de planificare și de stabilitate pe termen lung. Clienții își doresc să înțeleagă mai bine cum își cheltuiesc banii, să-și stabilească obiective financiare clare și să aibă la îndemână instrumente care să-i ajute să le atingă.

Funcționalitățile de mobile banking contribuie la o mai bună planificare

Prin funcționalitățile de mobile banking pe care le oferim suntem parteneri activi în susținerea sănătății financiare a clienților noștri. Analizele de cheltuieli, alertele personalizate, recomandările de economisire și accesul la produse de investiții contribuie la o mai bună planificare, la evitarea deciziilor impulsive și la creșterea sănătății financiare.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

34% din respondenți utilizează cashback, iar 32% folosesc plata în rate

În ceea ce privește gestionarea bugetului, românii folosesc activ beneficiile oferite de bănci. Aproximativ unu din trei români (34%) utilizează cashback sau puncte de loialitate, iar un procent similar activează reduceri și oferte direct din aplicație. În același timp, 32% folosesc plata în rate fără dobândă cu cardul de credit, iar 14% apelează la opțiuni automate de economisire, precum Round-up sau Saving Box. Astfel, datele indică faptul că banca nu mai este doar un furnizor de servicii financiare de bază, ci un partener care oferă instrumente concrete pentru gestionarea eficientă a banilor.

Românii alocă cel mai mare buget pentru alimente și utilități

Cea mai mare parte a bugetului lunar al românilor este direcționată către cheltuielile esențiale. Alimentele reprezintă principalul capitol de cheltuieli, cu 17% din venituri, urmate de utilități, care cumulează 13%. Ratele sau chiria reprezintă, în medie, 8% din buget, un nivel similar cu cel alocat pentru sănătate sau pentru economisire și investiții.

Alte categorii importante sunt îmbrăcămintea și transportul (7% fiecare), precum și educația și divertismentul (6% fiecare). Studiul arată și că procentul dedicat economisirii și investițiilor (8%) este mai mare decât cel dedicat divertismentului.

Unu din trei români preferă soluțiile simple de economisire

La capitolul stil de gestionare a banilor, 31% dintre români preferă lucrurile simple și economisesc în mod natural, 24% planifică și economisesc pe termen lung, iar 21% caută pe parcurs un echilibru între cheltuieli și economii. Aceste date confirmă nevoia de soluții financiare clare și ușor de utilizat, adaptate unor stiluri diferite de administrare a bugetului personal.

Unu din trei români folosește site-urile de știri economice sau site-urile băncilor pentru informare

În privința surselor de informare despre gestionarea banilor, unu din trei români folosește site-urile de știri economice sau site-urile băncilor, unu din patru apelează la experiența prietenilor și a familiei, iar unu din cinci se informează din social media. Potrivit studiului Raiffeisen Bank, 38% declară că nu se informează deloc, în timp ce 16% dintre respondenți apelează la consilieri financiari sau bancari pentru sfaturi privind managementul banilor.

Cercetarea privind managementul bugetului face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat, în luna februarie 2026, în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, pentru populația digitalizată.