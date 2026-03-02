Patria Bank raportează profit de 50 mil. lei în 2025, în creștere cu 53%

Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creștere cu 53% față de anul anterior (față de 35 milioane lei în 2024) . Rezultatul marchează un an de consolidare a profitabilității și de accelerare a creditării, într-un context economic și fiscal mai strict.

Venituri în creștere cu 18%

Venitul net bancar a ajuns la 251,5 milioane lei (+18%), susținut în principal de avansul veniturilor nete din dobânzi (+16%) și de creșterea veniturilor din activitatea financiară (+28%). În paralel, banca a reușit să îmbunătățească eficiența operațională: raportul cost/venituri s-a redus la 70%, față de 76% în 2024 (64% excluzând impactul taxei pe cifra de afaceri).

Valentin Vancea: Ne propunem să continuăm creșterea pe baze prudente

„La finalul anului 2025, evoluția indicatorilor relevanți pentru bancă arată o capacitate bună de execuție comercială și de consolidare a bazei de finanțare. Am menținut un ritm activ în zona de creditare, iar soldul surselor atrase a atins un nou maxim, reflectând încrederea clienților și o structură stabilă a resurselor. În paralel, am continuat să extindem utilizarea canalelor digitale, iar creșterea numărului de utilizatori online ai băncii confirmă adaptarea rapidă a clienților la noile instrumente. Ne propunem să continuăm creșterea pe baze prudente, cu o utilizare eficientă a capitalului și o disciplină constantă în administrarea riscurilor, astfel încât să păstrăm echilibrul între dezvoltare și stabilitate într-un mediu economic în continuă ajustare”, a declarat Valentin Vancea, Director General al Patria Bank.

Profit operațional în urcare, indicatori de rentabilitate peste 2024

Datele băncii arată că profitul operațional a atins 76,4 milioane lei, în creștere cu 47%. Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) s-a situat la 10,9%, iar rentabilitatea activelor (RoA) la 1,0%, ambele peste nivelurile de la finalul anului anterior.

Activele totale au depășit 5,3 miliarde lei (+18%), pe fondul creșterii creditării și al investițiilor în titluri de datorie.

Creditarea accelerează, raportul credite/depozite urcă la 71%.

Portofoliul total de credite performante a ajuns la 2,79 miliarde lei (+18%). Raportul credite brute/depozite a crescut la 71%, de la 67% la finalul lui 2024, semn al unei utilizări mai eficiente a resurselor atrase.

Pe segmente:

IMM: 801 milioane lei (+19%)

Corporate: 583 milioane lei (+22%)

Agro: 405 milioane lei (+34%)

Micro: 420 milioane lei (+10%)

Vânzările de credite noi către persoane juridice au depășit 1,25 miliarde lei în 2025 (+5%).



În retail, banca a acordat credite în valoare de 285 milioane lei, cu o dinamică puternică pe zona de credite garantate, care și-au dublat volumul față de 2024.

Risc în scădere și capitalizare solidă

Rata expunerilor neperformante (NPE) s-a redus la 3,56%, de la 4,07% la finalul anului precedent.

Gradul de acoperire a creditelor neperformante s-a menținut la aproximativ 56%.

Rata fondurilor proprii totale a ajuns la 21,11%, peste nivelul anterior și peste cerințele reglementate, ceea ce indică o bază de capital robustă.

Digitalizare în creștere

Numărul utilizatorilor platformei Patria Online a crescut cu 13%, iar tranzacțiile prin Internet & Mobile Banking au avansat cu 16% în 2025. Extinderea funcționalităților digitale susține atât eficiența operațională, cât și diversificarea veniturilor.