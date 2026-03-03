Clienții UniCredit Bank beneficiază de o reducere de 20% la biletele la celebrele Arena di Verona și Filarmonica della Scala. Anca Ungureanu: ” Oferim clienților noștri acces la unele dintre cele mai importante experiențe culturale din Italia”

UniCredit oferă clienților săi beneficii dedicate pentru sezoanele 2026 la Arena di Verona și Filarmonica della Scala, două dintre cele mai importante instituții muzicale din Italia, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Inițiativa are la bază parteneriatele pe termen lung ale UniCredit cu ambele organizații și oferă acces preferential, precum și o reducere de 20% la anumite spectacole simfonice și de operă.

„Prin parteneriatele noastre cu instituțiile prestigioase, Arena di Verona și Filarmonica della Scala, oferim clienților noștri acces la unele dintre cele mai importante experiențe culturale din Italia. Sprijinirea culturii, dar și accesibilitatea la evenimente memorabile ne consolidează relația cu clienții noștri și contribuie la progresul comunităților în care activăm.” a spus Anca Ungureanu, director Identitate si Comunicare la UniCredit Bank.

Arena di Verona Opera Festival 2026

UniCredit este partener al Festivalului de Operă Arena di Verona din 1994. Pentru cea de-a 103-a ediție, care va avea loc în perioada 12 iunie – 12 septembrie 2026, deținătorii de card UniCredit pot beneficia de o reducere de 20% la biletele pentru spectacolele din programul 2026, cu excepția serii de deschidere.

Reducerea este disponibilă pentru achizițiile online efectuate până la 12 iunie 2026, pentru cel mult patru bilete, pe spectacol, în funcție de disponibilitate. Biletele trebuie achiziționate prin intermediul platformei oficiale de bilete Arena di Verona folosind un card UniCredit și codul promoțional UN1credit@ARENa26_20.

Sezonul 2026 include producții La Traviata, Aida, Nabucco, La Bohème și Turandot, precum și concerte și evenimente speciale în amfiteatrul istoric roman. Clienții sub 30 de ani pot accesa, de asemenea, spectacole selectate la un tarif redus, dedicat U30.

Filarmonica della Scala – Sezonul 2026

În calitate de partener principal al Filarmonicii della Scala, UniCredit oferă clienților săi o reducere de 20% la open tickets și la concertele selectate din sezonul 2026 ale orchestrei la Teatro alla Scala. Biletele pot fi achiziționate prin Vivaticket folosind codul promoțional UNICREDIT2026.

Parteneriatul, ajuns la al 20-lea an, sprijină activitățile artistice ale orchestrei în Italia și în străinătate, precum și inițiativele de educație, inclusiv programe pentru școlile primare, burse pentru tineri muzicieni și Concertul anual gratuit pentru Milano în Piazza Duomo.