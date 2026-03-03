Raiffeisen Bank devine partener principal al microstagiunii BARBA 90 la Teatrul Grivița 53

Raiffeisen Bank se alătură, în calitate de partener principal, microstagiunii BARBA 90, desfășurată între 7 și 22 martie 2026 la Teatrul Grivița 53, un eveniment dedicat regizorului și teoreticianului Eugenio Barba

Prezența maestrului la București reprezintă un moment de referință pentru scena culturală românească și pentru dialogul artistic internațional

Raiffeisen Bank a fost alături de proiectul Grivița 53 încă din etapa sa incipientă, contribuind la parcursul care a dus la deschiderea primului teatru construit prin inițiativă privată în ultimii 80 de ani în România. Inaugurarea acestui spațiu reprezintă un moment istoric pentru scena culturală națională, un reper pentru tineri și un exemplu relevant de colaborare între mediul privat și comunitate, în jurul unui obiectiv comun.

Prin parteneriatul cu microstagiunea BARBA 90, Raiffeisen Bank continuă colaborarea cu Teatrul Grivița 53 și se implică într-un program care aduce în România una dintre cele mai influente personalități ale teatrului contemporan.

Laura Mihăilă: BARBA 90 este o continuare firească a acestui drum și un moment special pentru publicul din România

„Am fost aproape de Grivița 53 încă de la început și am văzut cum un vis curajos s-a transformat, pas cu pas, într-un spațiu real, viu. Pentru noi, această relație înseamnă mai mult decât un parteneriat, înseamnă bucuria de a fi martori la nașterea unui loc care aduce oamenii împreună prin cultură. BARBA 90 este o continuare firească a acestui drum și un moment special pentru publicul din România”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Chris Simion-Mercurian: Prin ceea ce am început să construim artistic, vom deveni un spațiu cultural de referință

„Construcția culturală a Teatrului Grivița 53 este la fel de importantă precum a fost construcția fizică. Se face cu oameni care se dăruiesc necondiționat, cu claritate și forță în viziunea artistică, cu răbdare, efort asumat și parteneri de anduranță, precum pilonii de sprijin. Ducerea la bun sfârșit a construcției Teatrului Grivița 53 este ca o medalie de aur la Olimpiadă. Prin ceea ce am început să construim artistic, vom deveni un spațiu cultural de referință. Am promis că nu construim încă un teatru, ci un teatru care încă nu există în România,” a declarat Chris Simion-Mercurian, regizor, scriitor și inițiatoarea demersului Grivița 53.

Eugenio Barba, fondator al Odin Teatret

Fondator al Odin Teatret și creator al conceptului de teatru antropologic, Eugenio Barba este una dintre cele mai influente personalități ale teatrului contemporan, contribuind decisiv la redefinirea limbajului scenic și a practicilor teatrale moderne.

Microstagiunea BARBA 90 reunește patru producții

Microstagiunea BARBA 90 reunește patru producții: trei spectacole pentru publicul adult și un spectacol pentru copii, alături de ateliere de antrenament actoricesc susținute de actori ai Odin Teatret, trei masterclass-uri dedicate profesioniștilor din artele performative, întâlniri cu publicul și un performance comunitar, o fiesta, care încununează acest program. Evenimentul oferă acces direct la practica teatrului antropologic și creează un cadru solid de formare și schimb profesional.

Programul are loc în perioada 7–22 martie 2026, la Teatrul Grivița 53 din București. Programul complet este disponibil pe www.grivita53.ro, iar biletele pot fi achiziționate prin www.bilet.ro