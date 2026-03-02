Interviu „Banking la Genul Feminin”. Mirela Iovu, Vicepreședinte al CEC Bank: „Empatia nu apare în CV, dar face diferența în leadership”

Ce înseamnă, de fapt, leadershipul într-o bancă de talie sistemică? Cât din forța unui lider vine din analiză și cât din echilibru personal? Înainte de strategii, bilanțuri și decizii dificile, există omul. Iar dincolo de funcția de Vicepreședinte al CEC Bank, Mirela Iovu vorbește despre familie, echilibru și autenticitate.

Interviul pe care BankingNews il publică în luna dedicată femeilor face parte din seria dedicată conferinței „Banking la genul feminin”, eveniment care va avea loc pe 4 martie și care își propune să aducă în prim-plan nu doar funcțiile, ci și oamenii din spatele lor.

În dialogul cu Mirela Iovu, descoperim o perspectivă rar exprimată public: vulnerabilitatea ca sursă de autenticitate. Empatia nu apare în CV, dar schimbă calitatea deciziilor. Iar disciplina și învățarea continuă sunt motorul unei cariere construite în timp, cu rigoare și luciditate.

Pentru Mirela Iovu, crizele economice sunt gestionabile prin strategie și coeziune. În schimb, pierderea echilibrului personal poate afecta claritatea deciziei. De aceea, „acasă” devine spațiul în care se reconstruiește energia necesară pentru a conduce într-un mediu complex.

Interviul vorbește despre sacrificii invizibile, despre eșec ca profesor exigent, despre presiune gestionată prin structură și despre integritate ca fundament al leadershipului autentic.

Bankingul viitorului nu se construiește doar cu capital financiar. Se construiește cu capital uman

Cine este Mirela Iovu dincolo de funcția de Vicepreședinte CEC Bank?

Dincolo de funcție, sunt un om profund atașat de familie, care crede în puterea loialității, a echilibrului, în relațiile de prietenie “fără motiv”. Empatia, răbdarea, discreția și capacitatea de a construi relații autentice, durabile, luciditatea deciziei sunt trăsături care îmi definesc viața personală dar și stilul de leadership.

Ce trăsătură v-a susținut cel mai mult în carieră – și nu apare în CV?

Disciplina și capacitatea de a învăța continuu, de a fi permanent astăzi, mâine, versiunea mea mai bună de ieri. Apoi, înțelegerea profundă a oamenilor, a contextului, răbdarea și capacitatea de a-i asculta pentru a înțelege ce vor să transmită cu adevărat și nu pentru a răspunde, pentru a reacționa. În banking, cifrele sunt esențiale, dar în spatele lor sunt oameni. Empatia nu apare în CV, dar face diferența în decizii și în leadership.

Vulnerabilitatea nu este slăbiciune

A existat un moment personal care v-a redefinit stilul de leadership?

Experiențele personale dificile m-au învățat că vulnerabilitatea nu este slăbiciune și mi-au consolidat convingerea că autenticitatea este, de fapt, forță, putere. În momentele de vulnerabilitate înveți să ai încredere nu doar în tine dar și să te bazezi pe oameni, să delegi, să dai încredere și să construiești echipe bazate pe responsabilitate împărtășită. Leadershipul devine astfel mai uman, fără a pierde din fermitate.

Cum arată o zi perfectă în afara biroului?

Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, cu accent pe mindfulness, petrecerea unui timp de calitate cu familia și prietenii apropiați. “ACASĂ” este spațiul în care îmi regăsesc claritatea, echilibrul și energia necesară pentru a naviga într-un mediu profesional extrem de complex și provocator.

Ce reprezintă o provocare mai mare: crizele economice sau lipsa timpului personal?

Crizele economice sunt ciclice, sistemul financiar nefiind ocolit, și pot fi gestionate prin strategie, prudență și coeziune instituțională. Lipsa echilibrului personal, însă, poate afecta pe termen lung capacitatea de decizie. Pentru un lider, claritatea și forța interioară sunt la fel de importante ca analiza macroeconomică și viziunea strategică.

Banii sunt un instrument al stabilității, nu o măsură a valorii personale

Ce v-a învățat familia despre bani?

Că banii sunt un instrument al stabilității, nu o măsură a valorii personale. Educația primită a pus accent pe responsabilitate, economisire și respect pentru muncă – principii care ulterior au devenit fundament profesional.

Care a fost una dintre cele mai dificile decizii ca lider?

Deciziile care au impact direct asupra oamenilor sunt întotdeauna cele mai grele. În astfel de momente, responsabilitatea este profundă, iar presiunea – reală. Totuși, un lider trebuie să rămână lucid și să aleagă soluția sustenabilă pe termen lung, chiar dacă emoțional este dificil.

Responsabilitatea care nu se încheie odată cu programul

Ce sacrificii rămân invizibile publicului?

Disponibilitatea permanentă. Responsabilitatea care nu se încheie odată cu programul. Vacanțe întrerupte, timp personal fragmentat. Funcțiile de top presupun o formă de asumare continuă, care rareori este vizibilă în exterior. Trebuie să fii și să rămâi exemplar.

Ce rol a avut eșecul în parcursul dumneavoastră?

Eșecul este un profesor exigent. Te obligă la introspecție și recalibrare. Dincolo de disconfort, el aduce claritate și maturitate strategică, forță motrice și determinarea de a reuși indiferent de obstacole.

Cum gestionați presiunea?

Prin structură și disciplină. Stabilirea clară a priorităților, reflecția și menținerea unei rutine personale solide sunt esențiale. Uneori, câteva minute de liniște, tu cu tine, pot avea un impact mai mare decât o ședință suplimentară.

Ce sfat oferiți tinerelor care aspiră la poziții de top în banking?

Investiți în educație, construiți-vă credibilitatea prin rezultate și nu faceți compromisuri în privința integrității! Leadershipul autentic se clădește în timp și presupune caracter, nu doar competență tehnică.

Dacă nu ați fi ales bankingul?



Aș fi fost profesor sau aș fi activat în orice alt domeniu legat de educație și mentorat. Formarea oamenilor și contribuția la dezvoltarea lor profesională reprezintă pentru mine o motivație constantă de a investi în propria mea pregătire profesională, uneori în domenii conexe profesiei mele.

Care este cea mai mare pasiune dincolo de banking?



Timpul petrecut cu familia și călătoriile împreună sunt resurele mele inepuizabile de energie dar și de amintiri, hrană pentru minte și suflet, surse de echilibru și perspective pentru viitor.

