tbi bank, preluată oficial de Advent International. Tranzacția a primit undă verde de la Banca Centrală Europeană

tbi bank intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după finalizarea oficială a achiziției de către investitorul american Advent International, unul dintre cei mai mari jucători globali de private equity, cu active administrate de peste 85 miliarde de euro.

Tranzacția, anunțată inițial în aprilie 2025, a fost închisă astăzi, după aprobarea de reglementare acordată de Banca Centrală Europeană la mijlocul lunii februarie 2026.

Ce înseamnă această mutare pentru tbi bank

Pentru tbi, banca challenger cu una dintre cele mai rapide creșteri din Europa de Sud-Est, noul acționar aduce în primul rând capital, dar mai ales expertiză în dezvoltarea instituțiilor financiare și a companiilor din zona de plăți și servicii digitale.

Petr Baron: Experiența Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creșterii

„Finalizarea tranzacției marchează un moment important nu doar pentru organizația noastră, ci și pentru sectorul bancar din regiunea SEE. Experiența globală a Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creșterii, în îmbunătățirea continuă a produselor noastre și în livrarea unei experiențe bancare digitale fluide prin intermediul platformelor noastre mobile și online”, spune Petr Baron, CEO, tbi.

Ariel Hasson: Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către întreaga echipă tbi bank

La rândul său, Ariel Hasson, Chairman of the Supervisory Board, a subliniat rolul echipei în gestionarea tranzacției și faptul că banca a continuat să livreze rezultate solide în paralel cu procesul de vânzare.

„Doresc să îi mulțumesc sincer lui Petr Baron pentru că a coordonat întregul proces cu încredere, transparență și un profesionalism remarcabil. Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către întreaga echipă tbi bank, care a gestionat cu succes această tranzacție, continuând în același timp să livreze rezultate solide de business. Implicarea și dedicarea echipei, alături de sprijinul Advent, îmi întăresc convingerea că vom continua să creștem”, spune Ariel Hasson, Chairman of the Supervisory Board, tbi bank.

Milan Kulich: Așteptăm cu interes să colaborăm pentru a consolida și mai mult poziția tbi ca bancă de referință

„Finalizarea achiziției tbi bank consolidează angajamentul pe termen lung al Advent față de Europa Centrală și de Est, unde continuăm să alocăm capital îmbinând înțelegerea profundă a piețelor locale cu expertiza noastră globală. Așteptăm cu interes să colaborăm cu Petr, Ariel și echipa lor pentru a consolida și mai mult poziția tbi ca bancă de referință, orientată spre tehnologie, în Europa de Sud-Est”, adaugă Milan Kulich, Managing Director al Advent.

Alfred Dersidan: Ne angajăm să investim în continuare în capabilitățile digitale și în oferta dedicată clienților tbi

„Această achiziție se bazează pe expertiza semnificativă a Advent de investiții în instituții financiare reglementate și companii din domeniul plăților la nivel global. Considerăm că tbi bank este bine poziționată pentru următoarea etapă de creștere și ne angajăm să investim în continuare în capabilitățile sale digitale și în oferta dedicată clienților”, conchide Alfred Dersidan, Director in cadrul Advent.

Miza strategică: tehnologie și retail

Cu sprijinul Advent, tbi bank își propune să consolideze și mai mult colaborarea cu rețeaua sa de 38.000 de magazine partenere din regiune. Accentul rămâne pe soluții financiare integrate în procesul de cumpărare,rapide, transparente și flexibile, model ce a susținut expansiunea accelerată a băncii în SEE.