Stiri de top

tbi bank, preluată oficial de Advent International. Tranzacția a primit undă verde de la Banca Centrală Europeană

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

tbi bank intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după finalizarea oficială a achiziției de către investitorul american Advent International, unul dintre cei mai mari jucători globali de private equity, cu active administrate de peste 85 miliarde de euro.

Contents
Ce înseamnă această mutare pentru tbi bankPetr Baron: Experiența Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creșteriiAriel Hasson: Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către întreaga echipă tbi bankMilan Kulich: Așteptăm cu interes să colaborăm pentru a consolida și mai mult poziția tbi ca bancă de referințăAlfred Dersidan: Ne angajăm să investim în continuare în capabilitățile digitale și în oferta dedicată clienților tbiMiza strategică: tehnologie și retail

Tranzacția, anunțată inițial în aprilie 2025, a fost închisă astăzi, după aprobarea de reglementare acordată de Banca Centrală Europeană la mijlocul lunii februarie 2026.

Ce înseamnă această mutare pentru tbi bank

Pentru tbi, banca challenger cu una dintre cele mai rapide creșteri din Europa de Sud-Est, noul acționar aduce în primul rând capital, dar mai ales expertiză în dezvoltarea instituțiilor financiare și a companiilor din zona de plăți și servicii digitale.

Petr Baron: Experiența Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creșterii

„Finalizarea tranzacției marchează un moment important nu doar pentru organizația noastră, ci și pentru sectorul bancar din regiunea SEE. Experiența globală a Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creșterii, în îmbunătățirea continuă a produselor noastre și în livrarea unei experiențe bancare digitale fluide prin intermediul platformelor noastre mobile și online”, spune Petr Baron, CEO, tbi.

Ariel Hasson: Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către întreaga echipă tbi bank

La rândul său, Ariel Hasson, Chairman of the Supervisory Board, a subliniat rolul echipei în gestionarea tranzacției și faptul că banca a continuat să livreze rezultate solide în paralel cu procesul de vânzare.

„Doresc să îi mulțumesc sincer lui Petr Baron pentru că a coordonat întregul proces cu încredere, transparență și un profesionalism remarcabil. Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către întreaga echipă tbi bank, care a gestionat cu succes această tranzacție, continuând în același timp să livreze rezultate solide de business. Implicarea și dedicarea echipei, alături de sprijinul Advent, îmi întăresc convingerea că vom continua să creștem”, spune Ariel Hasson, Chairman of the Supervisory Board, tbi bank.

Milan Kulich: Așteptăm cu interes să colaborăm pentru a consolida și mai mult poziția tbi ca bancă de referință

„Finalizarea achiziției tbi bank consolidează angajamentul pe termen lung al Advent față de Europa Centrală și de Est, unde continuăm să alocăm capital îmbinând înțelegerea profundă a piețelor locale cu expertiza noastră globală. Așteptăm cu interes să colaborăm cu Petr, Ariel și echipa lor pentru a consolida și mai mult poziția tbi ca bancă de referință, orientată spre tehnologie, în Europa de Sud-Est”, adaugă Milan Kulich, Managing Director al Advent.

Alfred Dersidan: Ne angajăm să investim în continuare în capabilitățile digitale și în oferta dedicată clienților tbi

„Această achiziție se bazează pe expertiza semnificativă a Advent de investiții în instituții financiare reglementate și companii din domeniul plăților la nivel global. Considerăm că tbi bank este bine poziționată pentru următoarea etapă de creștere și ne angajăm să investim în continuare în capabilitățile sale digitale și în oferta dedicată clienților”, conchide Alfred Dersidan, Director in cadrul Advent.

Miza strategică: tehnologie și retail

Cu sprijinul Advent, tbi bank își propune să consolideze și mai mult colaborarea cu rețeaua sa de 38.000 de magazine partenere din regiune. Accentul rămâne pe soluții financiare integrate în procesul de cumpărare,rapide, transparente și flexibile, model ce a susținut expansiunea accelerată a băncii în SEE.

You Might Also Like

Mihail Ion, Raiffeisen Bank: Aplicațiile bancare puse la dispoziție de bănci ajută la gestionarea eficientă a bugetului. Românii devin mai organizați financiar, iar 76% țin în mod constant o evidență detaliată a cheltuielilor

Banca Transilvania închide 2025 cu 4,10 miliarde lei profit. Horia Ciorcilă: 2025 a fost un an de creștere, cu rezultate financiare peste media pieței și cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani, ceea ce a consolidat poziția noastră de lider

Mastercard și Banca Transilvania duc parteneriatul cu McLaren mai departe. Ömer Tetik: Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație

BCR și-a majorat profitul din 2025 cu 20% și a plătit la bugetul de stat impozite și taxe de peste 1,5 miliarde de lei. Sergiu Manea: ”Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare”

UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Georgia Sălăgean: ”Este prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup”

TAGGED: , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Mihail Ion, Raiffeisen Bank: Aplicațiile bancare puse la dispoziție de bănci ajută la gestionarea eficientă a bugetului. Românii devin mai organizați financiar, iar 76% țin în mod constant o evidență detaliată a cheltuielilor
- Publicitate -
Lost your password?