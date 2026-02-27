Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și cea a lui Florin Talpeș, folosite într-o înșelătorie online cu investiții

Bitdefender a depistat o nouă înșelătorie online menită să convingă utilizatorii din România să depună bani în diverse proiecte investiționale, iar pentru a convinge victimele, atacatorii se folosesc de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României, a lui Florin Talpeș, CEO și cofondator al Bitdefender, dar și a companiei Bitdefender.

Mugur Isărescu și Florin Talpeș într un deepfake grosolan

‘Peste 130 de reclame frauduloase pe platformele Meta, lansate de pe o singură pagină începând cu 22 februarie, folosesc un videoclip deepfake cu Mugur Isărescu și afirmații false despre un parteneriat cu Florin Talpeș. Hackerii vor să convingă utilizatorii să facă parte dintr-un sistem de investiții fraudulos și să își divulge date personale. În unele versiuni, campania este prezentată direct sub numele ‘Proiectul Bitdefender: Noua soluție pentru independența financiară a românilor’, se arată într-un comunicat al companiei de securitate cibernetică.

Potrivit documentului citat, vizualizările unuia dintre videoclipuri au crescut de la 9.000 la peste 30.000 în 24 de ore, iar aproximativ 1 din 14 utilizatori care au văzut reclama au și accesat-o, o rată de interacțiune foarte ridicată pentru asemenea înșelătorii.

Pagina de Facebook care distribuie reclamele pare să opereze din Vietnam.

Domeniul romania-investition[.]info, înspre care sunt direcționate victimele, este detectat și blocat de soluțiile de securitate informatică Bitdefender.

Videoclipul deepfake îi prezintă pe Mugur Isărescu și Florin Talpeș într-un cadru aparent oficial. Reclamele susțin că platforma face parte din programul național de dezvoltare digitală al României. Utilizatorii sunt redirecționați către un site care le cere date personale (nume, e-mail, telefon), le promite câștiguri de 4.000-6.000 lei pe zi și le solicită o depunere de 1.200-1.700 lei pentru a ‘activa algoritmul AI’.

‘Bitdefender nu operează, nu susține și nu participă la nicio platformă de investiții, schemă de tranzacționare financiară sau inițiativă națională de investiții. Orice material care susține contrariul este o înșelătorie’, subliniază compania.

În context, specialiștii recomandă utilizatorilor să verifice ofertele suspecte cu Bitdefender Scamio și URL-urile necunoscute cu Bitdefender Link Checker, să nu depună bani în platforme promovate prin reclame pe rețelele sociale și să raporteze reclamele suspecte direct către Meta.

Sursa foto: bitdefender.com