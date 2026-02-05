BCE menține dobânzile neschimbate în ședința din luna februarie. Când ar putea decide Banca Centrală să taie din dobânzi

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a cincea ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi, apreciind că inflația este sub control, scrie Agerpres.ro.

Nu este nevoie de nicio schimbare, arată decizia BCE. Acesta este în linie cu așteptările analiștilor, majoritatea estimând că ratele nu vor fi modificate până la mijlocul anului viitor. Economia zonei euro poate face față fără impulsul de pe urma reducerii dobânzilor, apreciază unii analiști.

BCE reduce dobânzile

‘Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat după prima reuniune a BCE din acest an.

BCE a indicat că nu sunt motive pentru a-și ajusta politica, inflația fiind sub control. În 2020, după invadarea Ucrainei de către Rusia, prețurile au crescut, dar de atunci avansul s-a atenuat.

Inflația în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026

Conform unei estimări preliminare publicate miercuri de Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 1,9% în decembrie 2025, sub ținta pe termen mediu de 2% vizată de BCE. Este cel mai redus nivel al inflației din septembrie 2024.

‘Economia rămâne rezilientă într-un mediu global dificil. În același timp, perspectivele sunt încă incerte, pe fondul actualelor incertitudini din comerțul mondial și a tensiunilor geopolitice’, se arată în comunicatul BCE. Instituția a precizat că evaluarea sa actualizată reconfirmă că inflația se va stabiliza la ținta pe termen mediu de 2%.

‘Consiliul guvernatorilor este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta pe termen mediu de 2%. Direcția adecvată a politicii monetare va fi realizată în funcție de datele disponibile de abordarea punctuală, pentru fiecare ședință în parte’, anunță instituția cu sediul la Frankfurt.

Un euro mai puternic ar putea totuși împinge BCE să reia ciclul de reduceri ale dobânzilor

Alti analiștii avertizează că recenta apreciere a euro complică situația și ar putea alimenta dezbaterea privind momentul în care BCE ar trebui să înceapă reducerea dobânzilor.

Felix Schmidt, economist la Berenberg, a declarat că ‘subiectul major de discuție’ la reuniunea de la Frankfurt ‘va fi evident aprecierea euro față de dolar, și ce spun oficialii în legătură cu asta’.

Dolarul se depreciază – iar euro se apreciază – de ceva timp, în special din cauza temerilor privind ‘administrarea haotică’ de către președintele Donald Trump a celei mai mari economii mondiale.

Dar Donald Trump a respins săptămâna trecută preocupările legate de deprecierea dolarului, argumentând în schimb că moneda americană se descurcă ‘grozav’.

Deși a subliniat că recenta apreciere a euro este ‘modestă’, guvernatorul Băncii Centrale a Austriei, Martin Kocher, a avertizat că BCE ar putea lua în considerare reducerea dobânzilor, dacă euro continuă aprecierea.

Dar un euro mai puternic nu este doar o veste proastă, deoarece majorează puterea de cumpărare a gospodăriilor, acasă și în vacanțele peste hotare.

De asemenea, aprecierea monedei unice indică sporirea interesului pentru Europa, într-un moment în care investitorii sunt îngrijorați de situația din Statele Unite, din cauza politicilor lui Trump, de la taxele vamale la atacurile la adresa independenței Rezervei Federale a SUA (Fed).

Reamintim că ultima reducere a dobânzii de către BCE a avut loc în iunie anul trecut.